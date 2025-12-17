les professionnels de l'informatique résolvent les problèmes 87 % plus rapidement,

les RH constatent une augmentation de 75 % de l'engagement des employés,

les ingénieurs livrent le code 73 % plus rapidement, et

75 % des utilisateurs accomplissent des tâches qu'ils affirment n'avoir jamais pu réaliser auparavant.

État actuel de lIA dentreprise

Données dutilisation réelles des clients professionnels dOpenAI.

Une enquête dOpenAI menée auprès de 9 000 travailleurs dans près de 100 entreprises documentant les tendances dans ladoption de lIA.

Ladoption saccélère et sintensifie

Au cours de lannée écoulée, le nombre de messages hebdomadaires dans ChatGPT Enterprise a augmenté denviron 8 fois et le travailleur moyen envoie 30 % messages de plus.

Lutilisation de flux de travail structurés tels que les projets et les GPT personnalisés a augmenté de 19 fois depuis le début de lannée, montrant un passage de requêtes occasionnelles à des processus intégrés et reproductibles.

La consommation moyenne de tokens de raisonnement par entreprise a augmenté denviron 320 fois au cours des 12 derniers mois, ce qui suggère que des modèles plus intelligents sont systématiquement intégrés dans les produits et services en expansion.

La croissance est rapide dans tous les secteurs et toutes les régions

Les technologies, la santé et lindustrie manufacturière sont les secteurs qui connaissent la croissance la plus rapide.

Les services professionnels, financiers et technologiques, qui opèrent à la plus grande échelle.

Les employés déclarent tirer une valeur mesurable de lutilisation de lIA

87 % des employés travaillant dans un service informatique déclarent que la résolution des problèmes informatiques est plus rapide.

85 % des utilisateurs travaillant dans des services marketing ou produits indiquent que les campagnes sont plus rapides à mettre en oeuvre.

75 % des professionnels des RH rapportent une amélioration de lengagement des employés.

73 % des ingénieurs rapportent une livraison de code plus rapide.

Les messages liés au codage ont augmenté de 36 % chez les employés noccupant pas de fonctions techniques.

75 % des utilisateurs déclarent être capables daccomplir de nouvelles tâches quils ne pouvaient pas réaliser auparavant.

Les utilisateurs et les entreprises de pointe prennent de lavance

Les travailleurs de pointe (95e percentile) envoient 6 fois plus de messages que lemployé médian et utilisent de manière plus intensive les fonctionnalités avancées.

Les entreprises de pointe envoient 2 fois plus de messages par poste et font preuve dune intégration plus poussée de lIA au sein de leurs équipes.

Ces tendances sont particulièrement significatives au vu du constat que les gains de temps augmentent à mesure que les utilisateurs consomment plus dIA et traitent un éventail de tâches plus varié.

OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a pour objectif de développer une IA générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». En tant qu'organisation de premier plan dans le boom actuel de l'IA, OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles de conversion de texte en image et un modèle de conversion de texte en vidéo nommé Sora. La sortie de ChatGPT en novembre 2022 a été saluée comme ayant catalysé l'intérêt général pour l'IA générative.OpenAI a publié le lundi 8 décembre 2025 son premier rapport sur l'état actuel de l'IA d'entreprise, démontrant que 800 millions de personnes utilisent ChatGPT chaque semaine. Ces données proviennent des habitudes d'utilisation réelles et d'une enquête menée auprès de 9 000 employés de près de 100 entreprises.Malgré la croissance rapide de l'IA dans tous les domaines, le gain de temps dont bénéficient les utilisateurs dans leur travail, l'un des avantages les plus vantés de l'IA générative, reste relativement modeste. Environ trois quarts des travailleurs interrogés ont indiqué que l'IA leur faisait gagner entre 40 et 60 minutes par jour, les utilisateurs intensifs gagnant plus de 10 heures par semaine.En dépit de ces chiffres, l'utilisation de ChatGPT Enterprise a explosé. OpenAI a déclaré que les messages envoyés via la version Enterprise ont été multipliés par environ 8, les utilisateurs individuels envoyant en moyenne 30 % de messages en plus. OpenAI attribue une partie de cette augmentation à d'autres avantages signalés par les employés, notamment :À l'échelle mondiale, l'Australie, le Brésil, les Pays-Bas et la France affichent chacun une croissance annuelle de plus de 140 % en termes d'utilisation. Le Japon est devenu le plus grand centre pour les clients API d'entreprise en dehors des États-Unis. Selon OpenAI, le principal obstacle pour les organisations n'est plus la performance des modèles, mais la préparation organisationnelle et la capacité des entreprises à mettre en uvre efficacement l'IA générative.ChatGPT compte actuellement plus de 800 millions dutilisateurs par semaine. Cette adoption rapide par les consommateurs a créé un puissant effet dentraînement, accélérant le rythme auquel lIA est introduite dans le monde du travail et dans les environnements professionnels.« Lhistoire des technologies à usage général, des machines à vapeur aux semi-conducteurs, nous enseigne quune valeur économique significative est créée lorsque les entreprises parviennent à transformer les capacités brutes de ces technologies en applications concrètes déployées à grande échelle. LIA dentreprise semble maintenant entrer dans cette phase », a déclaré OpenAI.Le rapport d'OpenAI sur létat actuel de lIA dentreprise donne un aperçu complet de la manière dont les entreprises adoptent lIA, de ce que les travailleurs disent en retirer et de la manière dont les dirigeants dentreprise transforment lexpérimentation en productivité mesurable et en nouvelles capacités.Cette analyse sappuie sur deux sources de données :Limage qui ressort du rapport est claire : ladoption de lIA par les entreprises gagne du terrain non seulement en ampleur, mais aussi en profondeur. Cela redéfinit la manière dont les gens travaillent, comment les équipes collaborent et comment les entreprises conçoivent et livrent leurs produits.Ainsi, les gens nutilisent pas seulement lIA plus fréquemment, ils lutilisent pour des tâches toujours plus sophistiquées. Les entreprises élargissent à la fois la marge extensive (davantage de travailleurs adoptant lIA) et la marge intensive (les utilisateurs existants approfondissant leur utilisation).Le rapport d'OpenAI indique que lIA gagne du terrain dans tous les secteurs, mais une dynamique particulièrement forte est observée dans les secteurs suivants :À léchelle mondiale, les marchés où les clients professionnels qui connaissent la croissance la plus rapide sont lAustralie, le Brésil, les Pays-Bas et la France, chacun dépassant une croissance de 140 % dune année sur lautre.La croissance des clients internationaux de lAPI a dépassé 70 % au cours des six derniers mois, le Japon comptant le plus grand nombre de clients dAPI dentreprise en dehors des États-Unis.Dans lensemble des entreprises sondées, 75 % des employés rapportent que lutilisation de lIA au travail a amélioré soit la rapidité, soit la qualité de leur production. Les employés déclarent gagner 40 à 60 minutes par jour et les utilisateurs intensifs indiquent gagner plus de 10 heures par semaine.Les employés déclarent par ailleurs que lIA apporte une valeur ajoutée dans tous les services :Point crucial, lIA ne se contente pas daider les gens à faire le même travail plus rapidement, elle leur permet deffectuer de nouveaux types de tâches.Le rapport explique que l'IA réduit lécart entre lintention et lexécution. Les utilisateurs peuvent traduire des idées en résultats concrets, indépendamment de leur spécialisation ou de leur expertise technique.Les données d'OpenAI montrent un écart croissant entre les travailleurs et entreprises « de pointe » et la médiane.OpenAI indique que le paysage de lIA évolue rapidement et qu'elle publie une nouvelle fonctionnalité ou capacité tous les trois jours environ. Les principales contraintes pour les entreprises ne sont ainsi plus la performance des modèles ou les...