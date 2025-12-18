Alors que l'IA supprime des emplois, le PDG de Google, Sundar Pichai, estime qu'il appartient aux citoyens lambda de s'adapter en conséquence : « nous devrons faire face à des bouleversements sociétaux »

Sundar Pichai est aux premières loges pour observer comment l'IA va bouleverser le monde. À ses yeux, tout le monde pourrait être touché par cette nouvelle technologie, y compris lui-même. Il avait déclaré précédemment que le poste de PDG est l'une des « tâches les plus faciles » que l'IA pourrait bientôt remplacer. Le PDG de Google affirme que l'IA bouleversera profondément la société que les gens devront simplement s'adapter en conséquence.
« L'IA est la technologie la plus profonde sur laquelle l'humanité ait jamais travaillé, elle recèle un potentiel extraordinaire, mais nous devrons faire face à des bouleversements sociétaux. Elle entraînera une évolution et une transition de certains emplois. Les gens devront s'adapter, et certains domaines seront touchés. Je pense donc qu'en tant que société, nous devons avoir ces discussions », a-t-il déclaré dans une récente interview avec la BBC.
Les gens pensent peut-être que seuls certains postes de débutants sont automatisés, comme les représentants du service clientèle ou les analystes juniors, mais Sundar Pichai est catégorique : tous les postes seront touchés par la technologie, y compris le poste de PDG. Aucun secteur ni aucun poste à haute responsabilité n'échappe à l'ère de l'IA, mais ceux qui adopteront ces outils seront ceux qui réussiront. Ceux-ci seront plus à même de s'adapter.
« Je pense que les personnes qui apprendront à adopter et à s'adapter à l'IA s'en sortiront mieux », a-t-il déclaré. « Peu importe que vous souhaitiez devenir enseignant ou médecin, toutes ces professions existeront toujours, mais les personnes qui réussiront dans chacune d'entre elles seront celles qui auront appris à utiliser ces outils ». L'IA supprime des emplois, mais Sundar Pichai estime quand même que les jeunes ne doivent pas changer d'orientation.
Diplômés et sans avenir ? L'IA en concurrence avec les jeunes
Lindustrie technologique reposait depuis des années sur un modèle dintégration bien rodé. Les jeunes diplômés entraient par des postes techniques intermédiaires, souvent peu visibles, mais essentiels : correction de bogues, tests logiciels, maintenance applicative, etc. Ces tâches formaient un sas dentrée, un espace dapprentissage progressif permettant dacquérir la rigueur, la compréhension des systèmes complexes et les réflexes du métier.
Mais ce modèle est aujourdhui profondément remis en cause par lautomatisation accélérée portée par lIA. Selon de nombreux témoignages relayés à léchelle mondiale, les ingénieurs juniors font désormais face à une contraction brutale des opportunités. L'IA accapare les postes de premier échelon.
Les tâches historiquement confiées aux débutants sont de plus en plus absorbées par des outils dIA capables de générer du code, détecter des anomalies, exécuter des batteries de tests automatisés ou proposer des correctifs fonctionnels en quelques secondes. Selon un rapport, au cours des trois dernières années, le nombre de jeunes diplômés embauchés par les grandes entreprises technologiques à l'échelle mondiale a diminué de plus de 50 %.
Les jeunes professionnels prometteurs pourraient entendre la prédiction de Sundar Pichai et se demander s'ils ont choisi la bonne voie professionnelle. Après tout, ils sortent de l'université et entrent sur un marché du travail incertain. Selon les données de la Réserve fédérale américaine, les offres d'emploi aux États-Unis ont chuté d'environ 32 % depuis l'arrivée de ChatGPT sur le marché, les entreprises déployant des outils d'IA pour gagner en efficacité.
Les cabinets de conseil ont gelé pour la troisième année consécutive les salaires de départ des jeunes diplômés et nouvelles recrues. Cette situation découle de leur choix de confier une partie des tâches de premier échelon à lIA plutôt quaux débutants. L'IA oblige les entreprises à repenser leur structure pyramidale traditionnelle, cest-à-dire un modèle avec beaucoup de juniors en bas, puis de moins en moins de personnes à mesure quon remonte l'échelle.
Les diplômes universitaires perdent-ils en importance à l'ère de lIA ?
Le pourcentage d'employés de la génération Z dans les grandes entreprises technologiques publiques a été réduit de moitié au cours des deux dernières années ; des carrières autrefois lucratives, comme la programmation informatique, ont atteint des niveaux d'emploi historiquement bas ; et aujourd'hui, des robots humanoïdes sont même conçus pour effectuer des tâches physiques. Des tendances similaires s'observent aussi en France.
C'est une situation désastreuse qui a contraint de nombreux aspirants de la génération Z à se demander si les diplômes universitaires coûteux valent la peine au vu des salaires en baisse, voire à se tourner vers des carrières manuelles apparemment plus à l'abri de l'automatisation par l'IA. Mais Sundar Pichai affirme qu'il n'existe pas de filière universitaire ou de profession miracle qui garantisse une protection contre l'IA. Il déconseille la réorientation.
Le PDG de Google estime que les gens devraient poursuivre la carrière qu'ils souhaitent, indépendamment de la manière dont la technologie modifie le paysage professionnel. « D'après ce que je constate, je ne changerais rien à notre façon de penser », a déclaré Sundar Pichai en référence à la manière dont les parents devraient conseiller leurs enfants. « Je pense qu'il y aura une grande variété de disciplines qui finiront par avoir de l'importance ».
Il a ajouté : « j'encourage la prochaine génération à adopter la technologie, à apprendre à l'utiliser dans le contexte de ce qu'elle fait ». Mais dans ce cas, comment faire face à une perturbation sociale lorsque cette perturbation sociale est un manque d'emplois ? Les gens doivent subvenir à leurs besoins.
Des rapports relativisent toutefois l'impact de l'IA sur l'emploi
Voici une vue d'ensemble de l'état du marché de l'emploi : des mois et des mois de croissance stagnante de l'emploi ont conduit à une « économie à faible embauche », une situation dans laquelle les travailleurs ont peu d'influence sur les entreprises, ce qui se traduit par une faible croissance des salaires, une augmentation du nombre de contrats freelance par rapport aux contrats à temps plein et une détérioration constante des avantages sociaux.
Dans le même temps, l'IA n'a jamais été aussi en vogue. Même si les gains d'efficacité dans le monde réel semblent ralentir, les sommes consacrées à l'IA ne cessent d'augmenter, comme en témoignent les investissements colossaux dans les centres de données et l'essor du marché boursier.
En conséquence, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur le lien entre l'essor de l'IA et la stagnation du marché du travail. Alors que des économistes comme Daron Acemoglu affirment que l'impact de l'IA sur les travailleurs ne se fera pas sentir avant une décennie, voire pas du tout, les PDG des entreprises technologiques tiennent un discours différent qui est parfois alarmant : l'IA est sur le point de bouleverser profondément notre monde.
L'un des dirigeants du secteur technologique qui soutient ce discours sur l'IA est Sundar Pichai, qui estime qu'aucun emploi n'est sûr, pas même le sien. En revanche, une étude du Budget Lab de Yale affirme que lIA na eu aucun impact mesurable sur lemploi jusquà présent. « Nos indicateurs montrent que le marché du travail dans son ensemble n'a pas connu de perturbation notable depuis le lancement de ChatGPT il y a 33 mois », rapporte l'étude.
Les emplois dans le domaine du génie logiciel sont résilients
Une récente analyse portant sur 180 millions d'offres d'emploi a mis en lumière l'impact de l'IA sur le marché du travail. Ces offres d'emploi ont été publiées dans le monde entre janvier 2023 et octobre 2025, comme le soulignent les données fournies par Revealera, un fournisseur de données sur l'emploi. Dans un premier temps, l'analyse des données révèle que les offres d'emploi ont diminué de 8 % en 2025 par rapport à la même période en 2024.
Selon l'auteur, alors que l'on a beaucoup parlé du remplacement des ingénieurs logiciels par l'IA, les données suggèrent le contraire : le nombre d'emplois dans le domaine du génie logiciel n'a pas beaucoup changé depuis 2024. La plupart des postes d'ingénieurs sont en croissance ou se maintiennent près du niveau de référence. Cela se produit alors que GitHub Copilot, Claude Code, etc. sont censés rendre les programmeurs humains obsolètes.
Pour l'auteur, l...
