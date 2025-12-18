Les PDG persistent dans l'IA malgré des retours décevants : 68 % des dirigeants prêts à augmenter leurs budgets IA en 2026 alors que les bénéfices tardent à se matérialiser, selon Teneo

Laugmentation annoncée des budgets en 2026 pourrait constituer un point de bascule. Soit lIA parvient à démontrer sa capacité à générer de la valeur à grande échelle, soit elle sexposera à une remise en question plus brutale. Certains dirigeants commencent déjà à évoquer la nécessité de « faire le tri » entre projets prometteurs et initiatives purement opportunistes.
Selon une enquête annuelle menée par le cabinet de conseil Teneo auprès de plus de 350 dirigeants dentreprises cotées, 68 % des PDG prévoient daugmenter encore leurs dépenses en intelligence artificielle en 2026. Ce chiffre, en apparence spectaculaire, masque pourtant une réalité plus contrastée : moins de la moitié des projets dIA actuellement déployés génèrent des retours financiers supérieurs à leur coût. Autrement dit, lenthousiasme pour lIA progresse plus vite que sa rentabilité démontrée.
Cette tension entre promesse technologique et performance économique réelle est devenue lun des paradoxes centraux de la stratégie numérique des grandes entreprises.
Une conviction devenue quasi doctrinale au sommet des entreprises
Pour une majorité de PDG interrogés, lIA nest plus une option mais un passage obligé. Le discours dominant au sein des conseils dadministration repose sur une conviction forte : ne pas investir massivement aujourdhui exposerait lentreprise à un déclassement stratégique demain. LIA est perçue comme une technologie de rupture comparable à lélectrification ou à linformatisation, avec un potentiel de transformation globale des chaînes de valeur.
Cette vision explique pourquoi les arbitrages budgétaires continuent de pencher en faveur de lIA, même lorsque les indicateurs de retour sur investissement restent mitigés. Dans de nombreux groupes, lIA est désormais intégrée aux plans stratégiques pluriannuels, au même titre que la cybersécurité ou la transition cloud.
Des retours sur investissement encore largement incertains
Le constat dressé par lenquête de Teneo est pourtant sans appel. Moins dun projet dIA sur deux a, à ce stade, généré plus de valeur quil na coûté. Ce décalage sexplique par plusieurs facteurs structurels.
Dabord, une grande partie des investissements est encore concentrée sur des phases exploratoires. Preuves de concept, pilotes internes, expérimentations métiers et projets de transformation des données consomment des budgets importants sans produire immédiatement de gains mesurables. LIA reste souvent cantonnée à des usages périphériques, loin des processus cur de métier.
Ensuite, les coûts réels de lIA sont fréquemment sous-estimés. Au-delà des licences logicielles et des modèles, il faut intégrer linfrastructure cloud, la montée en compétences des équipes, la gouvernance des données, la conformité réglementaire et la cybersécurité. Ces coûts indirects pèsent lourdement sur la rentabilité globale.
Des coûts souvent sous-estimés dans les plans initiaux
Lenquête met en lumière une réalité plus prosaïque : les coûts réels de lIA dépassent fréquemment les prévisions. Infrastructure cloud, consommation énergétique, sécurisation des données, conformité réglementaire, recrutement de profils spécialisés et accompagnement du changement alourdissent considérablement la facture.
À cela sajoute un facteur organisationnel. Beaucoup dentreprises découvrent que lIA ne peut pas simplement se greffer sur des processus existants. Elle exige une refonte partielle des méthodes de travail, une meilleure qualité des données et une gouvernance plus rigoureuse. Ces transformations, longues et complexes, retardent mécaniquement lapparition de retours sur investissement tangibles.
Une pression concurrentielle qui pousse à investir coûte que coûte
Malgré ces résultats mitigés, la pression concurrentielle joue un rôle déterminant dans la poursuite des investissements. Les PDG redoutent avant tout un scénario dans lequel un concurrent réussirait à industrialiser lIA plus rapidement, captant ainsi des gains de productivité, une meilleure connaissance client ou un avantage décisif en matière dinnovation.
Dans ce contexte, lIA est souvent abordée comme une assurance stratégique plutôt que comme un projet à rentabilité immédiate. Investir devient une manière de rester dans la course, même si les bénéfices sont différés ou incertains. Cette logique rappelle celle observée lors des premières vagues de transformation numérique, où de nombreuses entreprises ont investi massivement avant de trouver des modèles réellement performants.
De la fascination technologique à lexigence de valeur métier
Lenquête met également en lumière une évolution progressive du discours des dirigeants. Si lenthousiasme reste fort, il saccompagne désormais dune exigence accrue de résultats concrets. Les PDG interrogés reconnaissent de plus en plus la nécessité de recentrer les projets dIA sur des cas dusage clairement liés à la performance opérationnelle.
Lère des expérimentations tous azimuts tend à céder la place à une approche plus sélective. Les PDG interrogés indiquent vouloir concentrer leurs efforts sur des cas dusage directement liés à la performance économique, comme loptimisation des opérations, la maintenance prédictive, la personnalisation commerciale ou lautomatisation de tâches à forte intensité humaine.
Cette inflexion se traduit par une attention accrue portée aux indicateurs de valeur. Réduction des coûts, amélioration des délais, augmentation des taux de conversion ou optimisation des chaînes logistiques deviennent des critères prioritaires. Lépoque des projets dIA lancés principalement pour des raisons dimage ou dinnovation perçue touche progressivement à sa fin.
LIA nest plus seulement un symbole dinnovation ou un argument de communication auprès des marchés financiers, mais un outil qui doit prouver sa contribution à des objectifs précis et mesurables.
Une maturité inégale selon les secteurs
La capacité à transformer lIA en valeur économique varie fortement selon les secteurs. Les entreprises de la finance, de la technologie et de la distribution semblent plus avancées, bénéficiant de volumes de données importants et de processus déjà largement numérisés. À linverse, les secteurs industriels traditionnels ou fortement réglementés rencontrent davantage de difficultés à déployer lIA à grande échelle.
Cette disparité explique en partie pourquoi les résultats globaux restent mitigés. Là où lIA est intégrée à des processus bien définis, les gains sont tangibles. Là où les fondations numériques sont fragiles, les investissements produisent surtout de la complexité supplémentaire.
Vers un tournant en 2026 ?
Le fait que 68 % des PDG prévoient daugmenter encore leurs dépenses en 2026 pourrait marquer un tournant décisif. Soit ces investissements permettront enfin de franchir le cap de lindustrialisation et de la création de valeur mesurable, soit ils renforceront les interrogations sur une possible bulle de lIA au niveau des entreprises.
De plus en plus de dirigeants semblent conscients que la prochaine phase ne pourra plus se contenter de promesses. LIA devra prouver sa capacité à transformer durablement les modèles économiques, sous peine de voir les budgets se réorienter vers des priorités jugées plus tangibles.
La patience des investisseurs, elle aussi, pourrait samenuiser. Tant que lIA est présentée comme un investissement davenir, les marchés tolèrent des retours différés. Mais à mesure que les montants engagés augmentent, lexigence de résultats concrets devient plus pressante.
Entre pari rationnel et risque de désillusion
La poursuite massive des investissements en IA, malgré des retours encore partiels, illustre une tension classique dans les grandes vagues technologiques. LIA est à la fois un pari rationnel sur lavenir et un risque financier réel à court et moyen terme.
Pour les PDG, lenjeu nest plus de savoir sil faut investir, mais comment investir intelligemment. La capacité à transformer lIA en levier opérationnel, et non en simple centre de coûts, déterminera quels groupes sortiront renforcés de cette phase dexpérimentation généralisée. Les autres pourraient découvrir, trop tard, que la course à lIA ne pardonne pas les stratégies mal maîtrisées.
