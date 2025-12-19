Envoyé par Gartner Envoyé par

Lintelligence artificielle permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées au travers des prédictions, des classifications et des regroupements. Ces aptitudes ont permis aux solutions basées sur lintelligence artificielle dassurer la prise en charge des taches banales, mais dans le même temps de provoquer une augmentation des taches complexes.



Un exemple est celui de lutilisation de lintelligence artificielle dans le domaine de limagerie médicale. Une application de radiographie pulmonaire basée sur l'IA permet de détecter les maladies plus rapidement que les radiologues. Dans le secteur de la finance et de l'assurance, les robots-conseillers sont utilisés pour la gestion du patrimoine ou la détection des fraudes. Ces capacités n'éliminent pas la participation humaine à ces tâches, mais vont déplacer leur intervention vers des cas cas inhabituels. Avec la pénétration grandissante de lintelligence artificielle dans le milieu du travail, les chefs d'entreprise et les responsables IT devraient adapter les profils d'emploi et la planification des capacités et offrir des options de recyclage au personnel en place.