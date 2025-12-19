Le WSJ confie la gestion dun distributeur automatique à un agent dIA dAnthropic et ce dernier perd des centaines de dollars
Loccasion pour des observateurs de rappeler que lIA nest pas intelligenteAnthropic a laissé son IA Claude gérer un distributeur automatique dans la salle de rédaction du Wall Street Journal pendant trois semaines. Cétait dans le cadre d'un test de résistance interne appelé Project Vend et l'expérience s'est soldée par une perte financière après des manipulations des journalistes afin damener le bot à perdre toute sa marchandise. Le tableau na pas manqué de susciter des rappels dobservateurs pour lesquels IA nest rien de plus quun terme marketing au stade actuel de lévolution de cette technologie.
L'IA, surnommée Claudius, était programmée pour commander des marchandises, fixer les prix et répondre aux demandes des clients via Slack. Elle disposait d'un solde initial de 1000 dollars et d'une autonomie lui permettant d'effectuer des achats individuels jusqu'à 80 dollars. En quelques jours, les journalistes du WSJ l'ont amené via diverses manipulations à faire chuter tous les prix à zéro.
Le bot a ensuite approuvé l'achat d'une PlayStation 5 et de bouteilles de vin Manischewitz, qui ont tous été distribués par la suite. L'entreprise a terminé avec un déficit de plus de 1000 dollars. Anthropic a lancé une deuxième version avec un bot distinct nommé Seymour Cash pour superviser Claudius. Les journalistes ont mis en scène un faux coup d'État dans la salle du conseil d'administration à l'aide de documents PDF falsifiés et les deux agents dIA ont accepté les documents de gouvernance d'entreprise falsifiés comme étant légitimes.
Logan Graham, responsable de l'équipe Frontier Red d'Anthropic, a déclaré que ce chaos représentait une feuille de route pour l'amélioration plutôt qu'un échec.
La liste de Gartner à propos des fausses idées reçues sur lintelligence artificielle reste donc valableMythe n°1 : lintelligence artificielle fonctionne de la même façon que le cerveau humain
Mythe n° 2 : les machines intelligentes apprennent delles-mêmes
Envoyé par Gartner
L'intelligence artificielle est une discipline du génie informatique. Dans son état actuel, il s'agit d'outils logiciels destinés à résoudre des problèmes. Bien que certaines formes d'IA puissent donner l'impression d'être intelligentes, il serait irréaliste de penser que l'IA actuelle est similaire ou équivalente à l'intelligence humaine.
Certes, lapprentissage machine une catégorie dIA est inspiré du fonctionnement du cerveau, mais la firme danalytique se veut claire : le cerveau reste le cerveau. « La règle avec l'IA aujourd'hui est qu'elle résout une tâche extrêmement bien, mais si les conditions ne changent que très peu, cest léchec », rapporte la firme danalytique des propos dun intervenant de la sphère.
Mythe n° 3 : lintelligence artificielle peut être exempte de biais
Envoyé par Gartner
Une intervention humaine est nécessaire pour développer une machine ou un système basé sur l'IA. La participation peut provenir de scientifiques expérimentés dans le domaine des données humaines qui exécutent des tâches telles que la définition du problème, la préparation des données, la détermination des ensembles de données appropriés, l'élimination des biais potentiels dans les données de formation et, surtout, la mise à jour continue du logiciel pour permettre l'intégration des nouvelles connaissances et données dans le prochain cycle de formation.
Envoyé par Gartner
Chaque IA s'appuie sur des données, des règles et des contributions additionnelles venant d'experts humains. Il vient donc que lIA peut exhiber des biais quelle tient de ceci que cest lhumain (et ses préjugés) qui la conçoit.
Dans sa publication la firme danalytique souligne quavec lIA, lun des axes de bataille est celui de lélimination des biais. Tenez par exemple, en entraînant une intelligence artificielle uniquement avec des images morbides il est possible den faire une IA psychopathe. Cela sest vu avec Norman
, une intelligence artificielle mise sur pied par des chercheurs du Massachussets Institute Of Technology pour attirer lattention sur ce problème. Gartner prescrit la diversification des jeux de données et même des équipes de développement pour minimiser les biais au maximum.Mythe n° 4 : l'IA ne remplacera que les tâches répétitives qui n'exigent pas de diplôme d'études supérieures.
Envoyé par Gartner
Lintelligence artificielle permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées au travers des prédictions, des classifications et des regroupements. Ces aptitudes ont permis aux solutions basées sur lintelligence artificielle dassurer la prise en charge des taches banales, mais dans le même temps de provoquer une augmentation des taches complexes.
Un exemple est celui de lutilisation de lintelligence artificielle dans le domaine de limagerie médicale. Une application de radiographie pulmonaire basée sur l'IA permet de détecter les maladies plus rapidement que les radiologues. Dans le secteur de la finance et de l'assurance, les robots-conseillers sont utilisés pour la gestion du patrimoine ou la détection des fraudes. Ces capacités n'éliminent pas la participation humaine à ces tâches, mais vont déplacer leur intervention vers des cas cas inhabituels. Avec la pénétration grandissante de lintelligence artificielle dans le milieu du travail, les chefs d'entreprise et les responsables IT devraient adapter les profils d'emploi et la planification des capacités et offrir des options de recyclage au personnel en place.
De façon brossée, il est question pour Gartner de dire que lintelligence artificielle va créer plus demplois qualifiés que ceux moins qualifiés qui sont appelés à disparaître. Un travailleur sur cinq affectés à des tâches non routinières aura besoin dune intelligence artificielle pour accomplir son travail, daprès des prévisions de la firme pour 2020
. Mythe nº 5 : Les entreprises n'ont pas toutes besoin d'une stratégie d'IA
Envoyé par Gartner
Chaque organisation devrait considérer l'impact potentiel de l'IA sur sa stratégie et examiner comment cette technologie peut être appliquée aux problèmes opérationnels de l'organisation. À bien des égards, éviter l'exploitation de l'IA revient à renoncer à la phase suivante de l'automatisation, ce qui, en fin de compte, pourrait désavantager les organisations sur le plan concurrentiel.
Voilà qui balise bien le chemin dans la compréhension de ce quil est possible de faire avec cet ensemble de techniques que lon regroupe sous le nom dIA. Dans un publication parue sur France TV en janvier, Luc Julia, lun des inventeurs de lassistant vocal Siri dApple, actuel vice-président innovation de Samsung Monde, et directeur du laboratoire de recherche en IA de Samsung, a lui aussi tenu à mettre les points sur les i. Il en ressortait que lexpert est davis que lIA quon cite désormais à tous bouts de champs nexiste pas et relève plus de « largument marketing ». « La machine ne crée pas, ne réfléchit pas et les humains conservent pleinement la main sur ces techniques », avait-t-il lancé
.Et vous ?
Lequel de ces mythes sur lIA est le plus pertinent ? Pourquoi ?
Y a-t-il un mythe sur lintelligence artificielle qui manque à lappel sur cette liste ?
« IA » : plus un sigle marketing quautre chose ?Voir aussi : Intelligence artificielle : vingt avocats expérimentés se font battre par un algorithme lors d'un test de détection de problèmes juridiques L'intelligence artificielle peut détecter la maladie d'Alzheimer dans les scanners cérébraux six ans avant un diagnostic, selon une étude Quels sont les avantages et les inconvénients de l'Intelligence artificielle ? Noodle.ai, spécialiste de l'IA, donne son point de vue L'IA constitue-t-elle une menace contre l'emploi ? Non, elle en créera des millions de plus qu'elle n'en détruira selon Byron Reese, voici comment L'IA et les robots remplaceront la plupart des travailleurs humains, car ils n'ont pas à être parfaits, être meilleurs suffit, selon une journaliste
Vous avez lu gratuitement 771 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement
pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.