Mozilla Firefox répond aux critiques concernant l'IA en promettant un « kill switch » permettant de désactiver les nouvelles fonctionnalités controversées

L'IA est en train de conquérir le monde, mais tout le monde ne s'en réjouit pas. Cela a été clairement démontré par la vive réaction négative suscitée par Mozilla lorsque le développeur a annoncé qu'il allait ajouter des fonctionnalités IA au navigateur Firefox. En réponse, Mozilla annonce que Firefox sera équipé d'un « kill switch » pour l'IA début 2026. Cette initiative vise à rassurer les utilisateurs mécontents de ses projets en matière d'IA. Le nouveau PDG de Mozilla a révélé son intention de transformer Firefox en un « navigateur IA »
Mozilla a choisi de ne plus tourner autour du pot. Avec la nomination dAnthony Enzor-DeMeo au poste de CEO, lorganisation a officiellement ouvert un nouveau chapitre de son histoire, en annonçant que Firefox allait évoluer vers un « AI browser ». Lexpression est volontairement large, presque floue, mais elle a suffi à déclencher une vague de réactions négatives rarement observée dans lécosystème du navigateur au panda roux.
Pour beaucoup dobservateurs et dutilisateurs historiques, lannonce nest pas simplement mal formulée. Elle symbolise une rupture culturelle profonde. Firefox na jamais été perçu comme un simple produit, mais comme un manifeste technique et politique en faveur dun web ouvert, respectueux de la vie privée et affranchi des logiques de plateformes dominantes. Or, lIA générative est aujourdhui précisément associée à linverse : centralisation, collecte massive de données, opacité des modèles et dépendance à des infrastructures lourdes contrôlées par quelques acteurs.
Face à cette réaction négative, Mozilla a révélé son plan pour apaiser les utilisateurs mécontents. Dans un article publié le 16 décembre, le nouveau PDG de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, a décrit un projet visant à faire évoluer Firefox vers un « navigateur IA moderne » qui « prendra en charge un ensemble de nouveaux logiciels fiables », ajoutant que l'entreprise « investirait dans une IA reflétant le manifeste de Mozilla ».
Il s'agissait d'un point parmi d'autres dans un article plus général sur ses objectifs pour l'un des meilleurs navigateurs web du marché, mais de nombreux lecteurs ont critiqué sa mention de l'IA et craignent que Firefox ne perde son identité en suivant les dernières tendances technologiques.
Mozilla a désormais répondu à la polémique. Enzor-DeMeo a expliqué que les navigateurs web doivent plaire à un large éventail de personnes, avant d'ajouter : « Soyez assurés que Firefox restera toujours un navigateur conçu autour du contrôle de l'utilisateur. Cela inclut l'IA. Vous aurez la possibilité de désactiver clairement les fonctionnalités d'IA. Un véritable kill switch sera disponible au premier trimestre 2026. Le choix est important et c'est en démontrant notre engagement en faveur du choix que nous construisons et maintenons la confiance. »
Le lendemain, Jake Archibald, responsable des relations avec les développeurs web chez Mozilla, s'est exprimé pour tenter de clarifier la situation. « Une chose n'a pas été clairement précisée : Firefox proposera une option permettant de désactiver complètement toutes les fonctionnalités d'IA », a écrit Archibald. « Toutes les fonctionnalités d'IA seront également optionnelles... Le kill switch supprimera définitivement toutes ces fonctionnalités et ne les affichera plus jamais à l'avenir. Cela ne fait aucun doute. »
Firefox attire depuis longtemps les utilisateurs précisément parce qu'il est différent de ses concurrents. Contrairement à la plupart des navigateurs existants, il n'est pas basé sur le moteur Chromium de Google et s'efforce délibérément d'être aussi respectueux que possible de la vie privée. En effet, c'est un choix considéré comme meilleur navigateur sécurisé sur le marché. Ses principes ont séduit les personnes préoccupées par les développements récents de l'IA, qu'il s'agisse de l'encombrement que l'IA peut ajouter à un navigateur ou des inquiétudes quant à l'impact de cette technologie sur l'emploi, la créativité et la propriété intellectuelle.
Pourtant, c'est précisément cette confiance que la poussée vers l'IA menace. Les algorithmes d'IA sont une boîte noire dont les utilisateurs n'ont aucune visibilité, et pour l'instant, il est impossible de savoir exactement comment Mozilla prévoit de mettre en uvre ces éléments d'IA.
Le principal point d'achoppement est peut-être le manque d'informations dans le message initial d'Enzor-DeMeo. La signification des termes « navigateur IA » et « portefeuille de nouveaux logiciels fiables » n'est jamais clarifiée, laissant place à l'inquiétude des utilisateurs. Plus tôt Mozilla clarifiera ses projets, plus tôt il pourra regagner la confiance de ses utilisateurs et les rassurer sur le fait qu'il ne sacrifie pas l'âme de Firefox au profit de l'innovation en matière d'IA.
Cette réaction rappelle la colère des utilisateurs face à l'IA intégrée à Firefox 141. Certains utilisateurs et experts l'ont appellé le « bloat » (ou l'encombrement) du navigateur Firefox, notamment en raison de l'intégration de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (IA). Ces ajouts, loin de faire l'unanimité, sont accusés de provoquer une surutilisation du processeur (CPU) et une décharge accélérée de la batterie, affectant ainsi l'expérience utilisateur.
Ainsi, Firefox poursuit sa longue descente aux enfers. En 2025, le navigateur peine à conserver ses utilisateurs et est descendu à une part de marché inquiétante de 2,39 %. Beaucoup sont sceptiques quant à sa survie. Les erreurs stratégiques de Mozilla et la baisse des performances techniques de Firefox sont la preuve d'un déclin terminal. Mozilla a ajouté pour la première fois des conditions d'utilisation pour Firefox et a mis à jour sa politique de confidentialité pour le pire, provoquant un tollé. Il a été accusé d'ouvrir la voie à l'exploitation des données de navigation. Enfin, Mozilla veut passer de Firefox à l'IA open source et à des publicités « respectueuses » de la vie privée.
