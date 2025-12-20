Un prototype fonctionnel, une étape majeure

Une initiative gouvernementale pour atteindre l'autosuffisance en matière de semi-conducteurs

ASML : « Il est logique que les entreprises souhaitent reproduire notre technologie, mais ce n'est pas une mince affaire »

Le projet Manhattan chinois

La pierre angulaire de ce plan est le développement de machines de lithographie à extrême ultraviolet (EUV), des équipements indispensables pour graver les circuits ultra-fins qui composent les processeurs avancés pour lIA, les smartphones et les équipements militaires. À ce jour, ces machines sont produites quasi exclusivement par ASML, qui détient un quasi-monopole mondial sur cette technologie.Face aux contrôles à lexport imposés par les États-Unis et leurs alliés  qui empêchent la vente de ces équipements à la Chine  Pékin a décidé de bâtir sa propre capacité, malgré les difficultés extrêmes liées à la précision des composants optiques et aux systèmes de contrôle requis pour ces machines.Dans un laboratoire hautement sécurisé de Shenzhen, des scientifiques chinois ont construit ce que Washington tente d'empêcher depuis des années : un prototype de machine capable de produire les puces semi-conductrices de pointe qui alimentent l'intelligence artificielle, les smartphones et les armes au cur de la domination militaire occidentale.Achevé début 2025 et actuellement en phase de test, le prototype occupe presque toute la surface d'une usine. Il a été construit par une équipe d'anciens ingénieurs du géant néerlandais des semi-conducteurs ASML qui ont procédé à une ingénierie inverse des machines de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) de l'entreprise, selon deux personnes proches du projet.Les machines EUV sont au cur d'une guerre froide technologique. Elles utilisent des faisceaux de lumière ultraviolette extrême pour graver des circuits des milliers de fois plus fins qu'un cheveu humain sur des plaquettes de silicium, une technologie actuellement monopolisée par l'Occident. Plus les circuits sont petits, plus les puces sont puissantes.La machine chinoise est opérationnelle et génère avec succès de la lumière ultraviolette extrême, mais n'a pas encore produit de puces fonctionnelles, ont déclaré ces personnes.En avril, le PDG d'ASML, Christophe Fouquet, a déclaré que la Chine aurait besoin de « nombreuses années » pour développer une telle technologie. Mais l'existence de ce prototype, qui est rapportée pour la première fois, suggère que la Chine pourrait être plus proche de l'indépendance en matière de semi-conducteurs que ne le prévoyaient les analystes.Néanmoins, la Chine reste confrontée à des défis techniques majeurs, notamment pour reproduire les systèmes optiques de précision fabriqués par les fournisseurs occidentaux.La disponibilité de pièces provenant d'anciennes machines ASML sur les marchés secondaires a permis à la Chine de construire un prototype national, le gouvernement s'étant fixé pour objectif de produire des puces fonctionnelles sur ce prototype d'ici 2028, selon ces deux personnes.Mais les personnes proches du projet estiment qu'un objectif plus réaliste serait 2030, ce qui reste plusieurs années avant la date à laquelle les analystes pensaient que la Chine rattraperait son retard sur l'Occident en matière de puces.Cette avancée marque l'aboutissement d'une initiative gouvernementale menée depuis six ans pour atteindre l'autosuffisance en matière de semi-conducteurs, l'une des principales priorités du président Xi Jinping. Si les objectifs de la Chine en matière de semi-conducteurs ont été rendus publics, le projet EUV de Shenzhen a été mené dans le secret, selon certaines sources.Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale en matière de semi-conducteurs, qui, selon les médias d'État, est dirigée par Ding Xuexiang, un proche de Xi Jinping qui préside la Commission centrale des sciences et technologies du Parti communiste.Selon ces deux personnes et une troisième source, le géant chinois de l'électronique Huawei joue un rôle clé dans la coordination d'un réseau d'entreprises et d'instituts de recherche publics à travers le pays, impliquant des milliers d'ingénieurs.Ces personnes ont décrit ce projet comme la version chinoise du projet Manhattan, l'effort de guerre américain visant à développer la bombe atomique.« L'objectif est que la Chine soit finalement en mesure de fabriquer des puces avancées sur des machines entièrement fabriquées en Chine », a déclaré l'une de ces personnes.La Chine veut que les États-Unis soient totalement exclus de ses chaînes d'approvisionnement.Jusqu'à présent, une seule entreprise maîtrise la technologie EUV : ASML, dont le siège social est situé à Veldhoven, aux Pays-Bas. Ses machines, qui coûtent environ 250 millions de dollars, sont indispensables à la fabrication des puces les plus avancées conçues par des entreprises telles que Nvidia et AMD, et produites par des fabricants de puces tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Intel et Samsung.ASML a construit son premier prototype fonctionnel de technologie EUV en 2001 et a déclaré qu'il lui a fallu près de deux décennies et des milliards d'euros de dépenses en recherche et développement avant de produire ses premières puces commercialement disponibles en 2019.« Il est logique que les entreprises souhaitent reproduire notre technologie, mais ce n'est pas une mince affaire », a déclaré ASML dans un communiqué.Les systèmes EUV d'ASML sont actuellement disponibles pour les alliés des États-Unis, notamment Taïwan, la Corée du Sud et le Japon.À partir de 2018, les États-Unis ont commencé à faire pression sur les Pays-Bas pour empêcher ASML de vendre des systèmes EUV à la Chine. Les restrictions se sont étendues en 2022, lorsque l'administration du président Joe Biden a imposé des contrôles à l'exportation visant à empêcher la Chine d'accéder aux technologies avancées en matière de semi-conducteurs.Ces contrôles visaient non seulement les systèmes EUV, mais aussi les anciennes machines de lithographie à ultraviolets profonds (DUV) qui produisent des puces moins avancées, telles que celles de Huawei, dans le but de maintenir la Chine à au moins une génération de retard en matière de capacités de fabrication de puces.Le département d'État américain a déclaré que l'administration du président américain Donald Trump avait renforcé l'application des contrôles à l'exportation des équipements de fabrication de semi-conducteurs de pointe et qu'elle travaillait avec ses partenaires « pour combler les lacunes à mesure que la technologie progresse ».Le ministère néerlandais de la Défense a déclaré que les Pays-Bas élaboraient des politiques exigeant des « institutions de connaissance » qu'elles procèdent à des vérifications du personnel afin d'empêcher l'accès à des technologies sensibles « par des personnes mal intentionnées ou susceptibles d'être soumises à des pressions ».Les restrictions à l'exportation ont ralenti pendant des années les progrès de la Chine vers l'autosuffisance en matière de semi-conducteurs et ont limité la production de puces de pointe chez Huawei, ont déclaré ces deux personnes et une troisième.Un ingénieur chinois chevronné d'ASML recruté pour le projet a été surpris de constater que sa généreuse prime à la signature était accompagnée d'une carte d'identité délivrée sous un faux nom, selon l'une des personnes au courant de son recrutement.Une fois à l'intérieur, il a reconnu d'autres anciens collègues d'ASML qui travaillaient également sous des pseudonymes et a reçu pour instruction d'utiliser leurs faux noms au travail afin de préserver le secret, a déclaré cette personne. Une autre personne a confirmé de manière indépendante que les recrues recevaient de fausses cartes d'identité afin de dissimuler leur identité aux autres employés travaillant dans cette installation sécurisée.Les consignes étaient claires, ont déclaré ces deux personnes : classées secret défense, personne à l'extérieur du complexe ne devait savoir ce qu'ils construisaient, ni même qu'ils étaient là.L'équipe comprend d'anciens ingénieurs et scientifiques d'ASML récemment retraités, d'origine chinoise, qui constituent des cibles de recrutement privilégiées car ils possèdent des connaissances techniques sensibles mais sont soumis à moins de contraintes professionnelles après avoir quitté l'entreprise, ont déclaré ces personnes.Deux employés actuels d'ASML de nationalité chinoise aux Pays-Bas ont déclaré avoir été approchés par des recruteurs de Huawei depuis au moins 2020.Les lois européennes sur la protection de la vie privée limitent la capacité d'ASML à suivre ses anciens employés. Bien que les employés signent des accords...