OpenAI n'est pas « trop grande pour faire faillite », estime un économiste : pourquoi la domination de l'IA générative ne garantit ni la rentabilité ni la résilience économique à long terme

Pourquoi est-ce important ? Le créateur de ChatGPT occupe une place tellement centrale dans l'ensemble de l'économie de l'IA que d'autres entreprises et investisseurs pourraient se retrouver exposés à un risque important.
Contexte
Selon un rapport de Bloomberg, les risques financiers liés à OpenAI ont suscité une attention particulière. Bien qu'OpenAI soit devenu un acteur majeur dans le domaine de l'intelligence artificielle, Jason Furman, économiste américain de renom et professeur à l'université Harvard, a clairement déclaré que l'entreprise n'était « pas trop grande pour faire faillite ». Le point de vue de Furman a suscité des discussions sur le potentiel futur et la position sur le marché d'OpenAI.
Le Wall Street Journal a rapporté jeudi qu'OpenAI cherchait à lever une nouvelle série de fonds, avec un objectif pouvant atteindre 100 milliards de dollars, et que sa valorisation avait bondi à 830 milliards de dollars, soit nettement plus que les 500 milliards précédents. Cette nouvelle a suscité des inquiétudes quant à la santé financière d'OpenAI.
Cette année, OpenAI a déclenché un boom des transactions d'une valeur de 1 000 milliards de dollars en concluant des accords à grande échelle avec plusieurs
géants de la technologie, des fabricants de puces et des développeurs de centres de données. Cependant, cette expansion rapide s'accompagne également de risques financiers potentiels. Les gens commencent à se demander si cette start-up non rentable, si elle venait à rencontrer des difficultés en raison d'un endettement excessif, serait considérée comme une entreprise « trop grande pour faire faillite ».
Lidée du « too big to fail » appliquée à lIA
Lexpression « too big to fail » provient du monde financier, où certaines banques étaient considérées comme si systémiques quun État ne pouvait se permettre de les laisser tomber. Transposée à lintelligence artificielle, cette logique repose sur un raisonnement similaire : OpenAI serait devenue si centrale que son échec provoquerait un choc inacceptable pour léconomie numérique.
Or, cette transposition pose problème. Contrairement au système bancaire, lécosystème de lIA ne repose pas sur un cadre institutionnel garantissant implicitement la survie de ses acteurs dominants. Aucun gouvernement na formellement intérêt à sauver une entreprise dIA privée en difficulté financière, même si ses technologies sont largement utilisées.
Une entreprise centrale, mais pas indispensable
OpenAI est aujourdhui intégrée dans des milliers doutils professionnels, de plateformes logicielles et de services numériques. Cette centralité alimente lidée quelle serait devenue indispensable. Pourtant, cette dépendance est en grande partie circonstancielle.
Les entreprises utilisent OpenAI parce quelle est performante, accessible et largement adoptée, non parce quelle est irremplaçable. Dautres modèles, dautres laboratoires et dautres approches existent déjà ou émergent rapidement. En cas de choc majeur, le marché ne seffondrerait pas ; il se reconfigurerait autour dalternatives, quitte à accepter une phase transitoire de dégradation des performances.
Les entreprises IA « ne sont pas des banques. Elles ne sont pas trop grandes pour faire faillite. »
Tout au long de cette année, OpenAI s'est lancé dans une frénésie de transactions d'une valeur totale de 1 000 milliards de dollars, concluant d'importants accords avec des fabricants de puces, des développeurs de centres de données et bon nombre des plus grandes entreprises technologiques. En conséquence, certains membres de l'entreprise et des personnes extérieures ont commencé à se poser une question dérangeante : si cette start-up non rentable finit par s'endetter excessivement, OpenAI serait-il considéré comme trop grand pour faire faillite ?
Pour Jason Furman, la réponse est claire : « Absolument pas. »
« Je n'ai aucune raison de penser qu'OpenAI ou toute autre entreprise de ce secteur va faire faillite », a déclaré Furman, économiste et professeur à Harvard qui conseille à temps partiel OpenAI sur les questions liées au travail. « Mais si c'était le cas, ce ne sont pas des banques. Elles ne sont pas trop grandes pour faire faillite. »
Furman sait très bien ce qui se passe lorsqu'une entreprise ou un secteur s'effondre. En 2000, Furman était membre de l'équipe politique de l'administration Clinton et évaluait la possibilité d'un éclatement de la bulle Internet. Des années plus tard, il a occupé le poste de conseiller économique principal de l'administration Obama pendant la Grande Récession, contribuant à l'élaboration d'un plan de relance de 800 milliards de dollars visant à relancer la croissance économique.
Dans une interview accordée le mois dernier, Furman a déclaré qu'il voyait des similitudes entre l'essor actuel de l'IA et l'ère des dot-com, et qu'il pensait que l'économie pourrait résister à l'éclatement de la bulle de l'IA, si et quand cela se produirait. Furman a également déclaré qu'il n'était pas aussi inquiet que certains au sujet du nombre croissant de transactions circulaires dans le secteur de l'IA. Ce qui le préoccupe, c'est la perspective d'une intervention financière du gouvernement.
« Le gouvernement ne devrait pas s'impliquer financièrement dans ce domaine », a-t-il déclaré. « Le secteur dispose de fonds largement suffisants pour subvenir à ses besoins, et il n'y a aucune raison pour que le gouvernement intervienne. »
Contrairement aux entreprises financières ou à l'industrie automobile, a déclaré Furman, l'IA n'est pas suffisamment imbriquée dans le reste du système économique pour justifier un plan de sauvetage si les choses tournent mal. Dans le pire des cas, si OpenAI ou l'un de ses concurrents faisait faillite, ce ne serait certes pas une bonne chose, mais ce ne serait pas non plus « catastrophique », a déclaré Furman.
OpenAI a la recherche d'un filet de sécurité politique ?
Les principales entreprises spécialisées dans l'IA ne sont pas à la recherche d'un plan de sauvetage aujourd'hui. Les plus grandes d'entre elles lèvent des dizaines de milliards de dollars de fonds, comme OpenAI, ou disposent d'importantes réserves de trésorerie, comme les géants technologiques Meta et Google. OpenAI, Anthropic et d'autres développeurs font également état d'une forte augmentation des revenus générés par leurs logiciels d'IA.
Mais le mois dernier, Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a alarmé certains observateurs du secteur en laissant entendre que le gouvernement américain pourrait jouer un rôle pour « soutenir la garantie qui permet le financement ». Peu après, Sarah Friar et Sam Altman, d'OpenAI, se sont efforcés de clarifier ses propos, soulignant qu'elle s'était mal exprimée et que le fabricant de ChatGPT n'avait pas l'intention de demander un plan de sauvetage pour ses engagements en matière d'infrastructure.
Néanmoins, OpenAI a fait pression sur le gouvernement américain pour qu'il étende un crédit d'impôt de 35 % axé sur les puces électroniques aux centres de données IA, aux fabricants de serveurs IA et aux composants du réseau électrique. Par ailleurs, et de manière beaucoup plus directe, l'administration Trump a pris une participation de 10 % dans le fabricant américain de puces Intel au début de l'année.
« Je crains que lorsque quelqu'un parle d'aide ou de prise de participation, cela sous-entende également que si les choses tournent mal, le gouvernement viendra à la rescousse ou procédera à un renflouement », a déclaré Furman.
Une croissance impressionnante, mais à quel prix ?
OpenAI bénéficie aujourdhui dune aura particulière. Ses modèles sont devenus des standards de facto, ses outils sont intégrés dans des milliers de produits, et son influence dépasse largement le cadre du logiciel. Cette position alimente lidée quun échec serait inconcevable, tant les conséquences sembleraient lourdes pour lécosystème.
Le succès dOpenAI repose sur des modèles toujours plus grands, toujours plus coûteux à entraîner et à exploiter. Cette course à léchelle constitue à la fois son avantage compétitif et son principal point de tension. Chaque progrès technique saccompagne dune augmentation massive des besoins en calcul, en énergie et en infrastructures.
Dun point de vue économique, cette dynamique est atypique. Dans de nombreux secteurs technologiques, laugmentation du volume permet de réduire les coûts unitaires. Dans lIA générative, cest souvent linverse : plus lusage augmente, plus la facture globale salourdit. Cette structure fragilise mécaniquement la rentabilité à long terme.
Le facteur politique et réglementaire, talon dAchille potentiel
À mesure que lIA gagne en influence, elle attire une attention politique croissante. Sécurité, souveraineté numérique, protection des données, impact sur lemploi : autant de sujets qui placent les grands acteurs de lIA sous surveillance constante. Être perçu comme dominant noffre aucune immunité face aux régulateurs, bien au contraire.
Une entreprise considérée comme centrale peut devenir une cible prioritaire. Exigences accrues, contraintes de transparence, limitations dusage ou obligations de conformité renforcées peuvent profondément affecter son modèle économique. Contrairement aux institutions financières systémiques, OpenAI ne bénéficie daucun mécanisme formel de sauvetage en cas de crise majeure.
OpenAI enregistre un déficit de 12 milliards de $ en un trimestre pour des recettes de 4,3 milliards $ en un semestre
Jamais OpenAI navait dévoilé lampleur de ses pertes, mais les comptes de Microsoft ont levé le voile sur une réalité stupéfiante : en trois mois, OpenAI aurait perdu environ 11,5 à 12 milliards de dollars. Microsoft applique en effet la méthode de la mise en équivalence pour sa participation, ce qui implique de comptabiliser dans son propre résultat la quote-part des pertes dOpenAI. Or, sur le trimestre clos le 30 septembre 2025, Microsoft indique que sa part dans OpenAI a réduit son résultat net de 3,1 milliards de dollars. Si cela représente 27 % des pertes (proportion de capital détenu), le calcul suggère bien un total avoisinant 11,5 milliards $ de pertes pour OpenAI sur le trimestre. Qui plus est, certaines données suggèrent un chiffre encore plus élevé : avant la restructuration capitalistique dOpenAI, Microsoft en détenait possiblement jusquà 32,5 %. Sur cette base, le déficit trimestriel dOpenAI dépasserait alors 12 milliards de dollars. Dans tous les cas, le nombre donne le vertige.
Pour prendre la mesure de ce gouffre, il faut le comparer aux revenus dOpenAI. Sur lensemble du premier semestre 2025, OpenAI aurait généré seulement 4,3 milliards $ de revenus daprès des documents internes certes en forte...
