OpenAI n'est pas « trop grande pour faire faillite », estime un économiste : pourquoi la domination de l'IA générative ne garantit ni la rentabilité ni la résilience économique à long terme

Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Lexpression « too big to fail » provient du monde financier, où certaines banques étaient considérées comme si systémiques quun État ne pouvait se permettre de les laisser tomber.

Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Pour prendre la mesure de ce gouffre, il faut le comparer aux revenus dOpenAI. Sur lensemble du premier semestre 2025, OpenAI aurait généré seulement 4,3 milliards $ de revenus daprès des documents internes  certes en forte hausse sur un an, mais sans commune mesure avec les pertes actuelles. Autrement dit, en un seul trimestre, OpenAI a dépensé près de trois fois ce quelle a facturé en six mois. Ce décalage abyssal illustre le modèle économique très particulier des acteurs de lIA générative : une course à linvestissement et à la croissance de lutilisation, au prix de pertes colossales dans lespoir de profits futurs.

Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par LIA générative est-elle en train de reproduire les mécanismes classiques des bulles technologiques, où la croissance dusage précède largement la viabilité économique ? LIA générative est-elle en train de reproduire les mécanismes classiques des bulles technologiques, où la croissance dusage précède largement la viabilité économique ?

Envoyé par Stéphane le calme Envoyé par Les investisseurs et partenaires dOpenAI intègrent-ils réellement des scénarios de rupture, ou parient-ils implicitement sur une forme de sauvetage indirect en cas de crise ? Les investisseurs et partenaires dOpenAI intègrent-ils réellement des scénarios de rupture, ou parient-ils implicitement sur une forme de sauvetage indirect en cas de crise ?

1 0

C'est horrible comme système, les banques ne devraient pas pouvoir être aussi grosse.L'état devrait pouvoir laisser les banques faire faillite.Elles peuvent créé des crises économiques majeures, qui peuvent produire des famines et des guerres, à la fin les banques se feront sauver par les états.Je veux voir des banques faire faillite et des banquiers être condamné à mort. Le problème c'est que tout est entremêlé, si un truc tombe tout tombe.C'est une horreur ce système.La crise de 2008 a été causé par des banques et des établissements du genres, ils ont prêté de l'argent à des gens qui ne pouvaient pas rembourser (c'est 1 des facteurs de la crise).Ils espèrent qu'il y a aura bientôt des dizaines de millions d'utilisateurs payant de ChatGPT.Ce n'est pas gagné.Quoi que maintenant que les gens se sont bien habitués à s'appuyer sur les chatbot IA, si ils devenaient tous payant, les gens paieraient.Il faut dégrader l'offre gratuite et continuer d'améliorer l'offre payante.Ils pourraient donner quelque requêtes du meilleur modèle par jour, pour que les utilisateurs puissent se rendre compte de la puissance.Au niveau de l'échelle ça me semble plus important.Les nombres sont tellement énorme qu'ils ne veulent plus rien dire.Dans l'article il est question de $10. 1000 milliards c'est une insulte du Capitaine Haddock, ce n'est pas un montant dans le monde réel.Bref, ça me semble plus énervé que les autres bulles technologiques.Des grosses entreprises seront bien obligé de faire faillite, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde.Est-ce qu'ils ne sont pas coincé ?Est-ce qu'ils ne seraient pas dans une boucle "si j'arrête d'investir dans OpenAI, j'augmente ses chances de faire faillite et donc de tout perdre" ?Certains doivent se dire qu'il est trop tard pour se retirer.[QUOTE=Stéphane le calme;12107976]La dépendance dOpenAI à des ressources critiques quelle ne contrôle pas pleinement constitue-t-elle son principal risque à moyen terme ?Non le principale risque c'est de dépenser tout l'argent et de ne pas en avoir suffisamment qui rentre.Il y aussi le risque de se faire écraser par la concurrence.Le gouvernement US (même si il était démocrate) ne couperait pas l'eau, ni lélectricité à OpenAI.Drans le contexte "ressources critiques" ça doit être les ressources cloud et je suis hors sujet, mais quand même.