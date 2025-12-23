Pour essayer d'alimenter ses centres de données IA avides d'électricité, Alphabet, la société mère de Google, achète Intersect Power pour 4,75 milliards de dollars

Cette acquisition s'inscrit dans un contexte de forte pression environnementale pour Google. L'entreprise a reconnu que le développement de l'IA a entraîné une hausse significative de ses émissions de carbone, compromettant ainsi son objectif de neutralité climatique d'ici 2030. Selon un rapport publié par Google en 2024, ses émissions ont augmenté de 13 % en un an et de 48 % depuis 2019.
Dans le même temps, la consommation électrique des centres de données de Google a doublé en quatre ans pour atteindre 30,8 millions MWh en 2024, selon son dernier rapport environnemental. Cette hausse significative reflète les besoins croissants de l'entreprise en matière de puissance de calcul, alors que ses services numériques ne cessent de se développer.
Alphabet a acquis Intersect pour 4,75 milliards de dollars en espèces, complétés par la reprise de la dette. Avec l'acquisition de cette société spécialisée dans les centres de données et les infrastructures énergétiques, Alphabet renforce sa position à un moment où la demande en puissance de calcul et en électricité augmente rapidement.
Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la concurrence croissante autour de l'IA. Google subit la pression de concurrents tels qu'OpenAI, qui a accéléré le marché de l'IA générative avec le lancement de ChatGPT en 2022. OpenAI aurait investi plus de 1 400 milliards de dollars dans des infrastructures afin d'obtenir une capacité suffisante en centres de données. Dans cette optique, Alphabet tente de prendre plus rapidement le contrôle des centres de données et de l'approvisionnement énergétique qui les accompagne en rachetant Intersect.
Google détenait déjà une participation minoritaire dans Intersect après un tour de financement annoncé l'année dernière. À l'époque, Intersect avait fait part de ses ambitieux projets de développement d'une capacité de plusieurs gigawatts pour ses centres de données aux États-Unis, en collaboration avec Google et l'investisseur TPG Rise Climate. Cela comprenait également un investissement d'environ 20 milliards de dollars dans les infrastructures d'énergie renouvelable d'ici la fin de la décennie. Cette collaboration antérieure constitue la base de l'acquisition complète par Alphabet.
Centres de données et production d'énergie en un seul endroit
La transaction comprend l'équipe Intersect et une série de projets liés à l'énergie et aux centres de données qui sont en cours de développement ou de construction. Une partie importante de cette transaction concerne le concept de colocation, qui consiste à regrouper les centres de données et la production d'énergie en un seul endroit. Alphabet espère que cette approche permettra de mettre en service plus rapidement de nouvelles capacités mieux adaptées à la demande réelle, sans répercuter les coûts supplémentaires sur les autres utilisateurs du réseau électrique.
À la suite de cette acquisition, Intersect continuera à fonctionner comme une société indépendante sous son propre nom. Son fondateur et PDG, Sheldon Kimber, restera à la tête de l'entreprise, qui travaillera en étroite collaboration avec les équipes chargées de l'infrastructure technique de Google sur des projets existants et nouveaux. Toutes les activités d'Intersect ne font pas partie de l'accord. Les actifs opérationnels au Texas et les projets opérationnels et en cours de développement en Californie ne sont pas concernés par l'acquisition et continueront à fonctionner comme une société indépendante, soutenue par les investisseurs existants.
Alphabet présente cette acquisition comme s'inscrivant dans une stratégie plus large visant à accroître la disponibilité de l'énergie pour les infrastructures numériques à grande échelle. Le groupe collabore avec des entreprises de services publics et des développeurs énergétiques et investit dans des technologies telles que l'énergie géothermique avancée, le stockage d'énergie à long terme et les centrales électriques au gaz avec capture du CO₂. En outre, Alphabet utilise l'IA pour accélérer les processus liés aux connexions au réseau électrique.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions de clôture habituelles.
Alphabet a annoncé le 22 décembre 2025 avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir Intersect, fournisseur de solutions pour centres de données et infrastructures énergétiques, pour un montant de 4,75 milliards de dollars en espèces, plus la reprise de la dette. Google détient déjà une participation minoritaire dans Intersect depuis un tour de table annoncé précédemment.
Cette acquisition permettra de mettre en service plus rapidement davantage de centres de données et de capacités de production, tout en accélérant le développement et l'innovation dans le domaine de l'énergie.
La transaction comprend l'équipe de classe mondiale d'Intersect et plusieurs projets de centres de données et d'énergie de plusieurs gigawatts en cours de développement ou de construction, issus de son partenariat fructueux avec Google. Intersect explorera également une gamme de technologies émergentes afin d'augmenter et de diversifier l'approvisionnement énergétique, tout en soutenant les investissements de Google dans les centres de données américains afin de répondre à la demande de ses clients et utilisateurs du Cloud.
Les activités d'Intersect resteront distinctes de celles d'Alphabet et de Google sous la marque Intersect et seront dirigées par Sheldon Kimber. L'entreprise travaillera en étroite collaboration avec l'équipe chargée de l'infrastructure technique de Google et poursuivra ses travaux sur des projets communs en cours de développement et de nouveaux projets, notamment le premier centre de données et site d'alimentation électrique co-localisés annoncé par les deux entreprises, actuellement en construction dans le comté de Haskell, au Texas.
Les actifs opérationnels existants d'Intersect au Texas, ainsi que ses actifs opérationnels et en cours de développement en Californie, ne feront pas partie de l'acquisition. Ces actifs continueront à fonctionner comme une société indépendante, soutenue par les investisseurs existants TPG Rise Climate, Climate Adaptive Infrastructure et Greenbelt Capital Partners. Intersect prévoit une transition sans heurts et une continuité des services pour les clients de ces actifs.
« Intersect nous aidera à accroître notre capacité, à agir avec plus de souplesse dans la construction de nouvelles centrales électriques en phase avec la charge des nouveaux centres de données, et à repenser les solutions énergétiques afin de stimuler l'innovation et le leadership américains. Nous sommes impatients d'accueillir Sheldon et l'équipe d'Intersect », a déclaré Sundar Pichai, PDG de Google et d'Alphabet.
« Intersect s'est toujours efforcé d'apporter des innovations au secteur et nous sommes impatients d'accélérer notre développement à grande échelle au sein de Google », a déclaré Sheldon Kimber, fondateur et PDG d'Intersect. « Les infrastructures modernes sont la clé de voûte de la compétitivité américaine dans le domaine de l'IA. Nous partageons la conviction de Google selon laquelle l'innovation énergétique et l'investissement...
