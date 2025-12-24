Samsung intègre l'IA Gemini de Google dans votre réfrigérateur, que vous en ayez besoin ou non : une caméra intégrée surveillera vos stocks alimentaires, votre consommation et vos restes

Fin octobre 2025, Samsung a commencé à déployer aux États-Unis une mise à jour logicielle pour ses réfrigérateurs intelligents Family Hub qui, entre autres nouvelles fonctionnalités, affiche des publicités sur leur écran. Bien que l'entreprise affirme que ces publicités ne sont pas personnalisées et n'impliquent pas de suivi des consommateurs, de nombreux utilisateurs se disent mécontents de l'ajout de cette fonctionnalité à leur réfrigérateur, d'autant que ces appareils sont vendus à un prix élevé. Samsung insiste sur le fait que cette mise à jour améliore la valeur quotidienne du produit, mais les premières réactions suggèrent qu'elle pourrait modifier l'expérience utilisateur de manière indésirable après l'achat.
Samsung a déjà confirmé qu'il organisera un événement au CES 2026 intitulé « The First Look » le 4 janvier 2026. La société avait précédemment annoncé qu'elle dévoilerait « de nouvelles expériences client basées sur l'IA », et à l'approche de l'événement, l'une de ces innovations se précise : l'intégration de Gemini dans un réfrigérateur. Samsung a récemment annoncé qu'il présenterait sa dernière gamme d'appareils électroménagers pour la cuisine au CES 2026. Parmi ceux-ci figure le nouveau réfrigérateur Bespoke AI Family Hub, qui sera doté de capacités AI Vision améliorées et, pour la première fois, de Gemini.
Gemini, anciennement Bard, est un assistant conversationnel développé par l'entreprise Google. Pour générer du texte, il se base sur une famille de grands modèles de langage également appelée Gemini, introduite au public le 7 décembre 2023. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Gemini peut comprendre et interagir avec l'audio et la vidéo, et générer du texte (poésie, scripts, pièces musicales, courriels, lettres, etc.), du code, des traductions (entre plus de 100 langues). Il peut produire plusieurs types de contenu créatif (images, dessins, sons, musique, vidéos ), aider des chercheurs en analysant des données ou en générant des hypothèses. Gemini peut répondre aux questions de manière informative ou en produisant des cours personnalisés, des jeux, des tutoriels, etc., avec les limites des IA (erreurs, biais, « hallucinations » ).
En novembre 2025, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
Samsung affirme que ses précédents réfrigérateurs intelligents pouvaient reconnaître jusqu'à 37 types d'aliments frais et 50 types d'aliments transformés préenregistrés dans l'appareil. Avec Gemini intégré au réfrigérateur, la société affirme qu'il sera capable de reconnaître une gamme encore plus large de produits alimentaires. Samsung ajoute que le nouveau réfrigérateur Bespoke AI Family Hub reconnaîtra également les aliments transformés sans enregistrement séparé, détectera les articles étiquetés par l'utilisateur et ajoutera les aliments stockés dans des contenants personnels directement à la liste des aliments.
Parallèlement au réfrigérateur AI, Samsung prévoit également de présenter une nouvelle cave à vin Bespoke AI avec Gemini intégré. Selon l'entreprise, lorsque les utilisateurs stockent ou retirent des bouteilles de vin, une caméra placée en haut de l'appareil reconnaîtra les étiquettes et suivra et mettra à jour le SmartThings AI Wine Manager en temps réel. Le système sera également capable de différencier les étagères et les compartiments spécifiques où chaque bouteille est placée, ce qui facilitera la vérification des emplacements sans avoir à effectuer de recherche manuelle. Les utilisateurs pourront également consulter des informations sur les vins et recevoir des suggestions d'accords en fonction des bouteilles de leur collection.
Cette annonce de Samsung rappelle l'initiative de Walgreens qui a remplacé les portes de ses réfrigérateurs par des écrans intelligents. Les écrans numériques améliorés devaient aider le détaillant à voir quels produits étaient les plus achetés et à attirer les clients avec des publicités ciblées pour des produits particuliers. Cependant cette expérience s'est soldée par un fiasco avec un procès à 200 millions $. En effet, les écrans se sont bloqués, ont affiché un stock erroné ou même pris feu.
Bien que l'intégration de Gemini dans les réfrigérateurs paraisse intéressante, il reste à voir si cela s'avérera vraiment utile. En effet, l'utilité et l'accessibilité représentent des critiques récurrentes pour les appareils intelligents connectés. Dans I Won't Connect My Dishwasher To Your Stupid Cloud, Jeff Geerling livre une réflexion critique sur l'Internet des objets et la tendance croissante des fabricants à connecter des appareils ménagers à des services cloud. Après avoir remplacé son vieux lave-vaisselle GE défectueux par un modèle Bosch 500 Series, Geerling s'est retrouvé confronté à une exigence surprenante : pour utiliser certaines fonctionnalités de l'appareil, comme le cycle de rinçage ou l'éco-mode, il fallait télécharger une application et connecter l'appareil au Wi-Fi.
Geerling exprime son mécontentement vis-à-vis de cette tendance, soulignant que des fonctionnalités qui étaient auparavant accessibles directement via le panneau de contrôle de l'appareil sont désormais bloquées derrière un service cloud. Selon lui, cela illustre la tendance à la planned obsolescence, où les appareils sont conçus pour ne plus être fonctionnels ou pour devenir obsolètes plus rapidement, incitant ainsi les consommateurs à acheter de nouveaux produits.
Voici l'annonce de Samsung :
Samsung dévoilera son système de vision IA développé avec Google Gemini lors du CES 2026
Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui qu'il dévoilera sa dernière gamme d'appareils électroménagers lors du CES 2026, notamment les dernières versions de son réfrigérateur Bespoke AI, de son micro-ondes encastrable (OTR) et de sa cuisinière encastrable. Outre les nouveaux designs de toute la gamme, la société mettra en avant les améliorations significatives apportées à la fonctionnalité d'IA basée sur la vision, optimisée par Google Gemini et Google Cloud, montrant comment ces innovations simplifient les tâches quotidiennes et améliorent l'expérience globale dans la cuisine.
« En étant le pionnier de l'application de la technologie d'IA basée sur la vision, Samsung a été à la pointe de l'innovation sur le marché des appareils électroménagers », a déclaré Jeong Seung Moon, vice-président exécutif et directeur de l'équipe de R&D pour la division Digital Appliances (DA) chez Samsung Electronics. « Samsung atteindra un nouveau niveau d'innovation grâce à cette collaboration avec Google Cloud et mettra à profit ces initiatives en cours pour continuer à offrir une meilleure expérience aux consommateurs au cours de l'année à venir. »
Présentation du dernier réfrigérateur Samsung équipé de la technologie AI Vision
Au CES, Samsung présentera un nouveau réfrigérateur Bespoke AI Family Hub, équipé de la technologie AI Vision améliorée. La principale amélioration de cette fonctionnalité réside dans ses fonctions intégrées à Google Gemini, qui sont utilisées pour la première fois dans un réfrigérateur.
Auparavant, il pouvait reconnaître jusqu'à 37 types d'aliments frais et 50 types d'aliments transformés préenregistrés sur l'appareil. La dernière version, qui sera dévoilée au CES, est conçue pour lever les limitations existantes afin de reconnaître davantage d'aliments, offrant ainsi une expérience complète et flexible.
Il est même prévu de reconnaître les aliments transformés sans enregistrement séparé, en enregistrant automatiquement leurs noms pour plus de commodité. De plus, Samsung vise à lui permettre de détecter les articles étiquetés par l'utilisateur, les aliments stockés dans des contenants personnels pouvant être ajoutés à la liste des aliments.
Les ingrédients étant identifiés avec plus de précision, la gestion de la liste des aliments devient plus claire et plus facile qu'auparavant, élargissant ainsi les expériences alimentaires des utilisateurs. Au CES, Samsung prévoit de présenter les capacités améliorées et les nouveaux cas d'utilisation de l'IA Vision, démontrant ainsi l'avenir d'une cuisine IA véritablement personnalisée.
Gestion améliorée du vin grâce à la nouvelle cave à vin Samsung Bespoke AI
Samsung présentera la...
