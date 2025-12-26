Le PDG d'un géant du logiciel pesant 134 Mds $ fustige les startups d'IA qui lèvent des montants colossaux, mais ne génèrent aucun revenu : « c'est clairement une bulle, non. C'est complètement insensé »

Ali Ghodsi est informaticien et entrepreneur suédo-américain spécialisé dans les systèmes distribués et le Big Data. Il est cofondateur et PDG de Databricks, une entreprise de logiciels danalyse et dIA valorisée à environ 134 milliards de dollars. Ali Ghodsi est co-auteur de plusieurs articles influents, notamment Apache Mesos et Apache Spark SQL. Il est également professeur adjoint à l'UC Berkeley et a été professeur assistant à la KTH de 2008 à 2009.
Dans une évaluation typiquement franche du paysage actuel de l'IA, Ali Ghodsi a lancé un avertissement sévère concernant la valorisation galopante des startups spécialisées dans l'IA qui ne disposent pas de mesures commerciales fondamentales. Il a critiqué ce qu'il considère comme une bulle spéculative.
S'exprimant lors de la conférence Fortune Brainstorm AI à San Francisco, il a critiqué la tendance des investisseurs à injecter des capitaux dans des entreprises non éprouvées, déclarant : « les entreprises qui valent, vous savez, des milliards de dollars sans aucun chiffre d'affaires, c'est clairement une bulle, n'est-ce pas, et c'est complètement insensé. » Ali Ghodsi a précisé qu'il voyait « une énorme bulle dans de très nombreux segments du marché ».
Il a déclaré que l'ambiance dans la Silicon Valley est mauvaise. Il affirme que même les investisseurs qui alimentent cette frénésie sont conscients du caractère non durable du marché. Il a ajouté que dans des conversations privées, les investisseurs en capital-risque expriment leur lassitude face à ce battage médiatique, lui disant : « je devrais peut-être faire une pause de six mois, puis revenir, ce serait vraiment avantageux pour moi financièrement ».
Ali Ghodsi critique l'écosystème de financement circulaire formé par de nombreux acteurs du secteur de l'IA. Plutôt que de considérer que la bulle est sur le point d'éclater, Ali Ghodsi prévoit que l'aspect circulaire de la situation va se détériorer avant de se corriger. « Je pense que dans 12 mois, la situation sera bien pire. Les fluctuations actuelles du marché sont en fait un signal positif pour les PDG, qui doivent « prendre du recul », a déclaré Ali Ghodsi.
Comment les entreprises recyclent leurs milliards entre elles
Au cours des derniers mois, OpenAI a annoncé une série d'accords avec Nvidia, AMD, Oracle et CoreWeave pour un montant total de plus de 1 000 milliards de dollars. Ces accords promettent la puissance de calcul nécessaire pour construire et déployer la prochaine génération de modèles d'IA. Mais les mêmes partenaires qui investissent dans OpenAI sont également ceux qui lui vendent les puces et les centres de données dont elle a besoin pour survivre.
Les analystes alertent sur les dangers de ces investissements circulaires. Concrètement, cet effet de boucle se manifeste par des arrangements où Nvidia investit ou conclut des partenariats, puis ces mêmes partenaires achètent ses puces ou ses services, créant ainsi un cycle de financement interne. Par exemple, un partenaire peut recevoir un investissement de Nvidia, servir de client pour ses puces, et ainsi rembourser linvestissement indirectement.
Le battage médiatique et le développement des infrastructures d'IA se répercutent sur tous les marchés, de la dette et des actions à l'immobilier et à l'énergie. Pendant ce temps, OpenAI brûle ses liquidités à une vitesse préoccupante et ne prévoit pas d'avoir un flux de trésorerie positif avant la fin de la décennie.
Les partenariats portent sur environ 500 milliards de dollars avec Nvidia, 300 milliards avec AMD, 300 milliards avec Oracle et 22 milliards avec CoreWeave. Ensemble, ces accords représentent à peu près la taille de l'économie annuelle de l'Indonésie. Bien que stupéfiants, ces chiffres soulèvent une question simple, mais importante. Un secteur peut-il continuer à croître si le même argent continue à tourner en rond ? Les économistes sont sceptiques.
L'engagement de 100 milliards de dollars pris par Nvidia envers OpenAI sur plusieurs années est l'un des nombreux accords circulaires conclus par Nvidia. Selon les données disponibles, Nvidia a participé à plus de 50 transactions liées à l'IA générative en 2025. Bon nombre des startups soutenues par le géant des semiconducteurs s'appuient sur les puces Nvidia pour développer leurs modèles, puis revendent la puissance de calcul à Nvidia ou à ses partenaires.
Les obstacles réels face au battage médiatique autour de l'IA
Ali Ghodsi a fait valoir que la réalité de l'adoption de l'IA par les entreprises est freinée par l'inertie des entreprises plutôt que par un manque de technologie. Il a identifié les préoccupations en matière de sécurité et la gouvernance des données comme les principaux obstacles pour les grandes organisations. Il affirme que Databricks a de nombreux clients âgés de 10 ans et plus, qui sont tous freinés par des préoccupations liées à la cybersécurité.
« Le principal frein dans ce scénario, c'est que vous ne pouvez rien faire parce que vous avez trop peur d'être piraté », explique Ali Ghodsi, titulaire d'un doctorat en informatique. Ses critiques interviennent dans un contexte d'explosion des dépenses dans l'IA, les capital-risqueurs injectant des fonds dans des technologies naissantes qui promettent des changements révolutionnaires, mais qui manquent souvent de viabilité commerciale immédiate.
En outre, il a décrit l'architecture des données au sein de la plupart des organisations traditionnelles comme « un véritable chaos » résultant de 40 ans d'accumulation de logiciels provenant de différents fournisseurs, laissant les données cloisonnées et difficiles d'accès, ce qui représente beaucoup de travail pour Databricks.
Cette vision sceptique de l'engouement actuel du marché explique la réticence de Databricks à se précipiter vers une introduction en bourse (IPO). Ali Ghodsi a souligné que rester privé à ce stade offre un tampon stratégique contre la volatilité du marché. Il a établi un contraste saisissant entre Databricks et ses concurrents qui se sont précipités pour entrer en bourse pendant le boom de 2021, pour finalement faire face à de sévères corrections.
Le PDG de Databricks a souligné que si une bulle venait à éclater, le fait de rester une société privée permettrait à l'entreprise de continuer à investir dans l'utilité à long terme de l'IA plutôt que de réagir aux fluctuations boursières à court terme. Selon lui, cela évite à l'entreprise d'être freinée dans son élan.
La bulle de l'IA présente des similitudes avec la bulle Internet
L'ère des dotcoms de la fin des années 1990 a connu une frénésie similaire, avec des sociétés comme Pets.com qui ont amassé des fortunes sur la seule base de promesses avant de s'effondrer. Aujourd'hui, l'attrait de l'IA provient des percées dans le domaine de l'apprentissage automatique, mais Ali Ghodsi soutient que la véritable valeur provient des applications qui résolvent des problèmes réels, et non pas seulement de l'accumulation de capitaux.
Fondée en 2013, Databricks s'est différenciée en se concentrant sur des solutions d'entreprise qui génèrent des revenus réels, déclarant des milliards de dollars de revenus annuels récurrents provenant de ses services basés sur le cloud. Databricks propose des outils qui aident des entreprises comme Shell et Comcast à gérer de vastes ensembles de données, transformant ainsi les données brutes en informations exploitables par les organisations.
Databricks est passé d'un projet universitaire à une valeur colossale. Databricks dispose d'une solide base de clients et de partenariats avec des fournisseurs de cloud tels qu'AWS et Microsoft. Son dernier financement renforce son statut, les investisseurs pariant sur son rôle dans l'économie des données.
Selon Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, la bulle de l'IA est pire que la bulle Internet. Il a souligné que les dix principales actions liées à l'IA sont beaucoup plus éloignées de la réalité que ne l'étaient les entreprises dans les années 1990, et que l'histoire est sur le point de se répéter. Même Sam Altman, PDG d'OpenAI, reconnaît les similitudes. Voici un rappel sur les effets qui ont conduit à l'éclatement de la bulle Internet.
De son côté, Julien Garran, analyste chez MacroStrategy Partnership, explique que la bulle de l'IA est 17 fois plus importante que la tristement célèbre bulle Internet, provoquée à l'époque par l'engouement excessif des investisseurs pour Internet. Pire encore, Julien Garran a déclaré que l'IA représente aujourd'hui plus de quatre fois la richesse piégée dans la bulle des subprimes de 2008, qui a entraîné des années de crise prolongée à travers le monde.
Des répercussions dans l'ensemble de l'industrie technologique
Les implications des propos de Ali Ghodsi vont au-delà des startups spécialisées dans l'IA. Les sociétés de capital-risque, qui ont profité de l'abondance de liquidités pendant la période de taux d'intérêt bas, sont désormais confrontées à des taux plus élevés et à l'incertitude économique. D'autres critiques soulignent les coûts colossaux nécessaires pour être compétitif dans le domaine de l'IA, faisant écho aux inquiétudes d'Ali Ghodsi concernant la bulle de l'IA.
Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, met en garde contre les obstacles financiers, suggérant que seuls les acteurs disposant de moyens financiers importants pourront résister. Selon les...
