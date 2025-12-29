Pour Sal Khan, les entreprises devraient reverser 1 % de leurs bénéfices pour former les travailleurs remplacés par l'IA : « le remplacement sera fait à une échelle que beaucoup de gens ne réalisent pas »

Le mythe persistant de lauto-régulation du marché du travail

Pourquoi 1 % des profits change la nature du débat

La reconversion comme pilier stratégique, pas comme filet de secours

Un message à peine voilé aux dirigeants de la Silicon Valley

D'où viennent les 1 % ?

Une proposition imparfaite, mais difficile à ignorer

Depuis deux ans, la montée en puissance de lIA générative bouleverse la hiérarchie des compétences. Ce ne sont plus seulement les emplois répétitifs qui sont menacés, mais des fonctions intellectuelles jusque-là considérées comme protégées. Développeurs, analystes, juristes juniors, créateurs de contenu ou agents de support voient leurs tâches partiellement automatisées, parfois du jour au lendemain.Sal Khan observe ce phénomène avec un regard singulier. À la tête de Khan Academy, il a été aux premières loges pour mesurer lécart entre le potentiel pédagogique des technologies et la réalité sociale de leur adoption. Pour lui, lIA agit comme un amplificateur : elle concentre la valeur économique chez ceux qui la conçoivent et lexploitent, tout en fragilisant ceux qui nont ni le temps ni les moyens de sadapter.Lun des points les plus critiques de son raisonnement vise une croyance profondément ancrée dans lécosystème technologique : lidée que le marché du travail finira toujours par sajuster. Selon ce récit, chaque destruction demplois serait compensée par lémergence de nouveaux métiers, rendant inutile toute intervention structurelle.Sal Khan considère ce raisonnement obsolète. La rapidité dexécution de lIA, combinée à sa capacité à toucher simultanément plusieurs secteurs, crée un choc dune nature inédite. Les cycles de formation traditionnels sont trop lents, les dispositifs publics souvent sous-financés, et les individus laissés seuls face à des transitions professionnelles de plus en plus complexes.La proposition de consacrer 1 % des profits à la reconversion nest pas présentée comme une taxe classique, mais comme un mécanisme de responsabilité directe. Le chiffre est volontairement modéré, presque symbolique, mais son impact potentiel est considérable. Pour les grandes entreprises de la tech, il représenterait des budgets capables de financer des programmes massifs de formation continue, alignés sur les besoins réels du marché.Là où lidée devient politiquement sensible, cest quelle remet en cause la séparation traditionnelle entre création de valeur et gestion de ses conséquences sociales. Sal Khan suggère implicitement que profiter de lIA sans contribuer à amortir ses effets sur lemploi nest plus tenable à long terme.Dans sa vision, la formation ne doit plus être perçue comme un simple outil de rattrapage pour travailleurs en difficulté. Elle doit devenir un pilier stratégique de léconomie numérique. LIA elle-même peut jouer un rôle central dans cette transformation, en permettant des parcours personnalisés, adaptatifs et continuellement actualisés.Lexpérience de Khan Academy montre que des plateformes bien conçues peuvent toucher des millions dapprenants à coût marginal faible. Mais sans financement pérenne, ces initiatives restent dépendantes de dons, de subventions ou de logiques expérimentales. Le 1 % proposé vise précisément à inscrire la reconversion dans la durée, comme une infrastructure invisible mais essentielle.Au-delà de largument social, la tribune de Sal Khan contient un avertissement stratégique. Lhistoire économique est jalonnée de périodes où les déséquilibres créés par linnovation ont déclenché des réactions politiques brutales. Régulations excessives, mouvements populistes, rejet technologique : autant de scénarios que lindustrie de lIA risque de voir émerger si la fracture sociale se creuse.En ce sens, contribuer volontairement à la reconversion des travailleurs serait aussi une forme dassurance pour les entreprises elles-mêmes. Un moyen de préserver la légitimité sociale de lIA avant que la contrainte réglementaire ne simpose de lextérieur.Ci-dessous, un extrait de la tribune de Sal Khan :Il y a quelques semaines, alors que je me rendais chez un ami dans la Silicon Valley, j'ai croisé trois Waymos autonomes qui glissaient dans la circulation. Ces voitures sont désormais omniprésentes, se déplaçant comme si elles faisaient partie du paysage depuis toujours. À mon arrivée, l'émerveillement suscité par ces voitures futuristes a laissé place à une vision bien plus inquiétante de ce que l'avenir nous réserve.Mon ami m'a dit qu'un immense centre d'appels aux Philippines, dans lequel sa société de capital-risque avait investi, venait de déployer des agents IA capables de remplacer 80 % de sa main-d'uvre. Le ton de sa voix n'était pas triomphant. Il était empreint d'un profond malaise. Il savait que des milliers de travailleurs dépendaient de ces emplois pour payer leur nourriture, leur loyer et leurs médicaments. Mais ceux-ci disparaissaient du jour au lendemain. Pire encore, au cours des prochaines années, cela pourrait se produire dans l'ensemble du secteur des centres d'appels philippins, qui représente directement 7 à 10 % du PIB du pays.Cette conversation m'a marqué. Ce qui se passe aux Philippines est lié à ce qui se passe dans les rues de San Francisco, Phoenix, Austin (Texas), Atlanta et Los Angeles, les villes où circulent désormais des voitures sans conducteur.Je pense que l'intelligence artificielle va remplacer les travailleurs à une échelle que beaucoup de gens ne réalisent pas encore. En moins d'une décennie, Uber et Lyft ont réduit l'importance du secteur des taxis. Les voitures autonomes pourraient remplacer tout aussi rapidement les chauffeurs humains, qui constituent l'une des professions les plus importantes pour les hommes aux États-Unis. Une fois que les véhicules autonomes domineront le covoiturage, les itinéraires de livraison et le transport routier longue distance ne seront pas loin derrière. Dans les années à venir, l'intelligence artificielle et la robotique devraient réduire considérablement le niveau de main-d'uvre humaine nécessaire dans des professions aussi diverses que le travail en entrepôt et l'ingénierie logicielle. Nous avons vu les bouleversements économiques causés par la mondialisation et l'immigration entraîner frustration et division. La prochaine vague, alimentée par l'automatisation, frappera plus vite et plus fort.C'est pourquoi mon ami a décidé de consacrer 1 % des bénéfices de son entreprise à aider les gens à acquérir de nouvelles compétences professionnelles, démontrant ainsi ce qu'est le leadership à l'ère de l'IA. Je pense que toutes les entreprises qui tirent profit de l'automatisation, c'est-à-dire la plupart des entreprises américaines, devraient suivre cet exemple et consacrer 1 % de leurs bénéfices à la reconversion des personnes déplacées.Il ne s'agit pas de charité. C'est dans l'intérêt même de ces entreprises. Si le public constate que les bénéfices des entreprises montent en flèche alors que les moyens de subsistance s'évaporent, il y aura des réactions négatives, sous forme de réglementations, de taxes ou d'interdictions pure et simple de l'automatisation. Aider à la reconversion des travailleurs relève du bon sens, et c'est une demande si modeste que ces entreprises ne la ressentiraient pratiquement pas, alors que les avantages pour le public pourraient être énormes. Même les entreprises souffriront si l'IA perturbe une grande partie de la main-d'uvre, car les nouveaux chômeurs ne pourront plus se permettre d'acheter leurs produits et services.Un pour cent des bénéfices, et non des revenus. C'est une erreur d'arrondi par rapport à ce qui est en jeu, et cela pourrait changer la trajectoire de la vie de millions de personnes qui seront déplacées par l'IA. Une douzaine des plus grandes entreprises mondiales ont désormais un bénéfice combiné de plus d'un trillion de dollars par an. Un pour cent de cette somme permettrait de créer un fonds annuel de 10 milliards de dollars qui, en partie, pourrait servir à mettre en place une plateforme centralisée de formation professionnelle ultra-performante : apprentissage en ligne, moyens de vérifier les compétences acquises et les stages, coaching et mentorat pour des dizaines de millions de personnes.Le fonds pourrait être géré par un organisme indépendant à but non lucratif qui coordonnerait ses efforts avec ceux des entreprises afin de s'assurer que les compétences développées correspondent exactement à celles qui sont recherchées. Il s'agit d'une tâche colossale, mais réalisable ; au cours des 15 dernières années, les plateformes d'apprentissage en ligne ont démontré que cela était possible dans le domaine de l'enseignement universitaire, et bon nombre des principes appliqués s'appliquent également à la formation professionnelle.La mesure de 1 % ne règle évidemment pas toutes les questions liées à lavenir du travail. Elle naborde ni le revenu universel, ni la redéfinition du temps de travail, ni le sens même de lactivité humaine dans une économie automatisée. Mais elle a une vertu essentielle : elle force le débat à quitter le terrain abstrait de linnovation pour celui, plus inconfortable, de la responsabilité.Sal Khan ne prétend pas offrir une solution clé en main. Il pose une question fondamentale à laquelle entreprises, États et citoyens devront répondre collectivement : dans une économie pilotée par des algorithmes, peut-on encore dissocier création...