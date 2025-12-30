Intel, autrefois un titan incontesté de l'industrie des semi-conducteurs, se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. Des déclarations de son PDG, Lip-Bu Tan, ont mis en lumière une réalité difficile : l'entreprise accuse un retard considérable dans le domaine de l'intelligence artificielle et a chuté de manière significative dans le classement des entreprises de semi-conducteurs. Ces révélations interviennent alors qu'Intel procède à des milliers de suppressions d'emplois à travers le monde dans le cadre d'une restructuration majeure.
Dans ce contexte, Nvidia, le premier fabricant mondial de puces électroniques, a annoncé qu'il allait investir 5 milliards de dollars dans Intel et collaborer avec l'entreprise de semi-conducteurs en difficulté sur des produits. Nvidia et Intel s'associeront pour travailler sur des centres de données personnalisés qui constituent l'épine dorsale de l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA), ainsi que sur des produits informatiques personnels, a déclaré Nvidia dans un communiqué de presse.
Les deux entreprises ont déclaré qu'elles allaient travailler à « connecter de manière transparente » leurs architectures. Pour les centres de données, Intel fabriquera des puces personnalisées que Nvidia utilisera dans ses plateformes d'infrastructure d'IA. Quant aux produits pour PC, Intel construira des puces intégrant la technologie Nvidia.
Cet accord offre une bouée de sauvetage à Intel, pionnier de la Silicon Valley qui a connu des décennies de croissance grâce à ses processeurs qui ont alimenté le boom des ordinateurs personnels, mais qui a connu un déclin après avoir raté le passage à l'ère de l'informatique mobile déclenché par le lancement de l'iPhone en 2007.
L'achat par Nvidia de 5 milliards de dollars d'actions Intel vaut déjà 7,58 milliards de dollars, transformant le plan de sauvetage récemment approuvé de son rival en une opération financière astucieuse.
Nvidia avait fixé un prix d'achat de 23,28 dollars par action pour Intel lorsque Jensen Huang, PDG de Nvidia, et Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, ont conclu un accord en septembre. L'accord avait été examiné par la Commission fédérale du commerce des États-Unis, qui cherchait à déterminer si la participation potentielle de 4 % de Nvidia pouvait enfreindre les lois antitrust. Cependant, la FTC a donné son feu vert à l'accord le 18 décembre.
Un investissement qui ressemble à une prise de contrôle indirecte
À première vue, lannonce a surpris. Pourquoi Nvidia, entreprise la plus puissante du monde dans les processeurs pour lIA, consacrerait-elle une somme aussi massive à un acteur en difficulté comme Intel ? La réponse se trouve moins dans la situation financière immédiate dIntel que dans la structure même du marché mondial des semi-conducteurs.
Nvidia ne rachète pas Intel, mais elle achète quelque chose de tout aussi précieux : une influence directe sur des capacités de production critiques situées sur le sol américain. Dans un contexte de pénurie chronique, de tensions géopolitiques et de dépendance excessive à lAsie, cet investissement agit comme une assurance stratégique. Nvidia verrouille des volumes futurs et simpose comme un acteur incontournable, non seulement dans la conception des puces, mais aussi dans léquilibre industriel du secteur.
Intel, maillon faible mais indispensable de la chaîne américaine
Depuis plusieurs années, Intel incarne les difficultés dun champion historique confronté à une concurrence mondiale plus agile. Retards technologiques, coûts colossaux des nouvelles usines et pression accrue des marchés ont fragilisé son modèle. Pourtant, Intel reste lun des rares acteurs capables de produire à grande échelle sur le territoire américain, un atout devenu crucial pour Washington comme pour les géants de la tech.
Lentrée de Nvidia change radicalement la perception du marché. En soutenant Intel, Nvidia envoie un signal de confiance fort : lentreprise reste pertinente, utile et stratégiquement indispensable. Ce simple message suffit à calmer une partie des inquiétudes des investisseurs et à redonner de la crédibilité à la trajectoire industrielle dIntel.
L'achat de 214 millions d'actions a été conclu le 26 décembre, selon les documents réglementaires déposés par Intel
L'action Intel a clôturé lundi à 36,68 dollars, Nvidia les a racheté à 23,28 dollars. Selon les termes de l'accord, Nvidia et Intel développeront conjointement « plusieurs générations » de puces pour les centres de données et les PC, dans le but de conquérir des parts de marché auprès de l'ensemble de la clientèle, des consommateurs aux clients hyperscale.
Les deux sociétés travailleront à la connexion de leurs puces via le NVLink, incroyablement rapide, qui atteint une bande passante de 1,8 To/s (900 Go/s dans chaque direction) par GPU, soit environ 14 fois la bande passante d'un slot PCIe 5.0 x16.
Dans le domaine des PC, Intel construira des processeurs x86 personnalisés par Nvidia, que Nvidia intégrera à ses plateformes d'infrastructure IA et proposera sur le marché.
Intel sera également en mesure de construire des systèmes sur puce (SOC) x86 intégrant des chiplets GPU Nvidia RTX. Ces nouvelles puces x86 RTX équiperont des PC contenant des processeurs et des GPU intégrés.
Un accord similaire entre Nvidia et Arm avait déjà été rejeté par les autorités de régulations
L'accord entre Intel et Nvidia visant à développer des puces pour les centres de données et les PC est similaire à celui qui a été rejeté par les autorités de régulation en 2021, lorsque Nvidia a tenté d'acheter le fabricant de puces britannique Arm pour 40 milliards de dollars. À l'époque, la FTC avait déclaré qu'un tel accord aurait donné à un grand fabricant de puces le contrôle sur l'un de ses concurrents et qu'il s'agissait de la plus grande transaction jamais tentée dans le domaine des semi-conducteurs.
La FTC a intenté une action en justice. Nvidia a abandonné l'accord deux mois après le dépôt de la plainte. La présidente de la FTC, Lina Khan, a alors souligné qu'il s'agissait d'une rare victoire à l'amiable pour l'agence lors d'une audition devant le Sénat américain.
« La fusion proposée aurait donné à l'une des plus grandes entreprises de puces électroniques le contrôle sur les conceptions de ses concurrents en matière de puces concurrentes », a-t-elle déclaré en septembre 2022 devant la sous-commission antitrust, politique de concurrence et droits des consommateurs de la commission judiciaire du Sénat américain. « Ce faisant, selon la plainte de la FTC, l'entreprise issue de la fusion aurait eu les moyens et la motivation nécessaires pour étouffer les technologies de nouvelle génération, notamment celles utilisées pour faire fonctionner les centres de données et les systèmes d'aide à la conduite dans les voitures. »
Khan, nommée par l'ancien président américain Joe Biden, ne fait plus partie de l'agence. Nvidia entretient des relations de longue date avec Arm et les concepteurs de SoC basés sur Arm. Avant ses processeurs Grace à 72 curs, Nvidia a collaboré avec Arm sur sa gamme de puces Tegra, qui équipent des consoles telles que la Nintendo Switch. Il fut noter que Nvidia a étendu un soutien similaire pour sa technologie NVLink à Qualcomm et Fujitsu.
Un paradoxe boursier révélateur de lère IA
Que Nvidia gagne 2,5 milliards de dollars de valorisation après avoir dépensé 5 milliards peut sembler contre-intuitif. Pourtant, ce paradoxe est parfaitement cohérent avec la logique actuelle des marchés. Les investisseurs nont pas vu une dépense, mais une réduction majeure du risque.
La croissance de Nvidia dépend directement de sa capacité à livrer des volumes massifs de puces pour les data centers dIA. Or, cette croissance était exposée à un goulot détranglement : la production. En sécurisant une partie de cette capacité via Intel, Nvidia améliore la...
