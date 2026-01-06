Les entreprises de la filière IA affirment que l'IA écrira la majorité du code à l'avenir, mais de nombreux experts sont sceptiques. Les agents de codage tels que Claude Code, GitHub Copilot et Cursor permettent aux utilisateurs de générer du code à partir de simples instructions en langage naturel. Cependant, malgré le battage médiatique, aucun de ces outils n'a, jusqu'à présent, été crédité comme créateur d'un logiciel prêt à l'emploi.
Matias Heikkilä est mathématicien et programmeur informatique. Sur son profil LinkedIn, ce dernier se présente comme suit : « je suis titulaire d'un doctorat en mathématiques, j'écris du code et j'ai un il averti pour ce qui est tendance et ce qui ne l'est pas ». Dans une récente analyse sur les agents d'IA de codage, il affirme que de nombreux entrepreneurs recherchent activement des personnes pouvant faire fonctionner le code généré par l'IA.
Il déclare avoir lui-même déjà reçu plusieurs de ces demandes. Selon Matias Heikkilä, ces offres d'emploi d'un nouveau genre démontrent que l'IA est peut-être douée pour le prototypage ou la création de démos, mais elle ne peut actuellement pas créer de logiciel, c'est-à-dire faire de l'ingénierie logicielle.
Selon une étude publiée par Uplevel en septembre 2024, l'utilisation de GitHub Copilot a entraîné une augmentation de 41 % des bogues. Les personnes qui ont utilisé GitHub Copilot n'ont pas été soulagées de l'épuisement professionnel, ce qui indique l'efficacité limitée de l'outil dans la réduction du stress lié au travail. Les développeurs passent désormais plus de temps à examiner le code généré par l'IA, ce qui pourrait contrebalancer tout gain de temps.
Son analyse a suscité un grand débat dans la communauté, de nombreux commentaires soutenant cette thèse. Les entreprises telles que Microsoft et Amazon investissent massivement dans l'IA générative et forcent leurs employés à adopter cette technologie en interne pour l'écriture de code. Cependant, plusieurs se plaignent des limites critiques des agents d'IA de codage, affirmant que ces outils augmentent la charge de travail au lieu de la réduire.
« Je suis abonné à un LLM de pointe, mais ces derniers temps, je ne l'utilise qu'environ 25 % du temps. À un certain niveau, les problèmes d'architecture logicielle que je résous, en m'appuyant sur des décennies de compréhension de la conception maintenable, performante et vérifiable des structures de données, des types et des algorithmes, sont des choses que les LLM ne peuvent même pas commencer à appréhender », a écrit un commentateur.
Selon Matias Heikkilä, il semble juste de dire que les grands modèles de langage (LLM) peuvent déjà automatiser une grande partie du codage. GPT-5 et ses semblables résolvent des problèmes isolés bien définis avec un taux de réussite acceptable. Mais le codage n'est pas ce pour quoi la plupart des gens sont payés. « Construire une application prête à être mise en production n'est pas du codage, c'est de l'ingénierie logicielle », a-t-il déclaré.
Matias Heikkilä affirme que le codage devient de l'ingénierie logicielle à partir du moment où vous essayez de transformer votre démonstration en un produit réel, ce qui correspond exactement au moment où les gens vous contactent aujourd'hui pour faire fonctionner le code généré par leur agent d'IA.
Les réactions à l'analyse de Matias Heikkilä renvoient le message suivant : « écrire du code n'est pas la même chose que fournir un logiciel fonctionnel ». Les critiques s'accordent à dire que les agents de codage sont très doués pour écrire du code, mais l'analyse du code met en lumière des lacunes graves.
« Un expert humain doit identifier le besoin en logiciel, décider de ce que le logiciel doit faire, déterminer ce qui est réalisable, créer la première version (l'IA peut être utile à ce stade), évaluer ce qui a été créé, le montrer aux utilisateurs, discuter avec eux pour savoir s'il répond à leurs besoins, itérer en fonction de leurs commentaires, déployer et communiquer la valeur du logiciel, et gérer son existence et son évolution future », souligne un critique.
Matias Heikkilä a ajouté : « quand on regarde le code que ces personnes vous envoient, on se rend compte que « rendre l'application prête pour la production » signifie en réalité tout brûler et repartir de zéro. Je pense que cela en dit long sur la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement ».
Linus Torvalds est davis à propos de lIA que la hype est réelle mais quil y voit un meilleur outil pour les revues plutôt que pour les générations de code
Linus Torvalds voit l'intelligence artificielle comme un outil de vérification ou d'organisation, mais pas comme un outil pour le processus créatif (la programmation). Par analogie pour le créateur de Linux, l'IA est à la programmation ce que l'Autotune est à la musique. Si on met lAutotune à contribution pour permettre à des personnes sans talent de chanter, lon nobtient qu'une musique de mauvaise qualité. Le vrai talent n'a pas besoin d'Autotune pour le processus créatif. Seuls les producteurs paresseux en ont besoin.
Depuis des années, le processus de stabilisation du noyau Linux repose sur des mainteneurs expérimentés qui décident quels correctifs appliquer aux branches dites stables. Pour les aider, un outil baptisé AUTOSEL a été développé. Sa mission : sélectionner automatiquement des correctifs pertinents en se basant sur des modèles statistiques.
Dans un discours prononcé lors du sommet Open Source Summit 2025 en Amérique du Nord, Sasha Levin, hacker du noyau Linux et ingénieur émérite chez Nvidia, a cité l'exemple d'un petit correctif en amont apporté à git-resolve dans le noyau Linux 6.16. Cet outil résout les problèmes liés aux identifiants de commit...
