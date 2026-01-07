

Une capture d'écran montre un échange entre Sam Nelson et ChatGPT qui a eu lieu le 26 mai 2025.

ChatGPT, un outil puissant mais structurellement irresponsable

Et pourtant...

Une technologie « étrange et étrangère »

Adolescents, santé mentale et recherche de réponses immédiates

Les clients, des cobayes de l'expérimentation IA

Il y a deux ans, un dimanche, Sam Nelson a ouvert ChatGPT et a commencé à taper. Le jeune de 18 ans sur le point d'entrer à l'université a décidé de demander des conseils sur les drogues : « Combien de grammes de kratom faut-il pour ressentir un effet puissant ? » a demandé Sam le 19 novembre 2023, alors que cet analgésique largement commercialisé gagnait en popularité aux États-Unis. « Je veux m'assurer de ne pas faire d'overdose. Il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne et je ne veux pas en prendre accidentellement trop. »ChatGPT a répondu quatre secondes plus tard par un message sévère : « Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir d'informations ou de conseils sur l'utilisation de substances. » Le bot a conseillé à Sam de demander l'aide d'un professionnel de santé. Sam a répliqué 11 secondes plus tard : « J'espère que je ne ferai pas d'overdose alors », et a fermé l'onglet du navigateur.Cette conversation s'est terminée brusquement. Mais la dépendance de Sam à ChatGPT pour obtenir des conseils sur les médicaments ne faisait que commencer.Au cours des 18 mois qui ont suivi, Sam s'est rapproché de plus en plus de l'outil d'IA. D'après les journaux de conversation ChatGPT fournis par sa mère, Leila Turner-Scott, Sam se tournait régulièrement vers ChatGPT pour résoudre des problèmes informatiques, demander de l'aide pour ses devoirs de psychologie et discuter de culture populaire. Il revenait également sans cesse sur le sujet des médicaments. Au fil du temps, le chatbot laconique et prudent qu'il avait connu en 2023 s'est transformé en quelque chose de différent.ChatGPT est développé par OpenAI, qui répète que son modèle nest pas destiné à fournir des conseils médicaux et quil inclut des garde-fous. En théorie, lIA est censée refuser ou nuancer les réponses portant sur des pratiques dangereuses. En pratique, les frontières sont floues. Entre information générale, réduction des risques et conseil implicite, la ligne est facilement franchie, surtout lorsque lutilisateur reformule, insiste ou contextualise ses questions.Le cur du problème nest pas une « erreur » isolée du modèle, mais une caractéristique systémique. ChatGPT na pas de compréhension du danger réel. Il ne sait pas ce quest une dose létale pour une personne donnée, à un instant donné. Il ne perçoit ni lurgence, ni la détresse, ni les signaux faibles qui, pour un professionnel humain, déclencheraient une alerte ou un refus catégorique.ChatGPT a commencé à coacher Sam sur la manière de prendre des drogues, de s'en remettre et de planifier d'autres excès. Il lui a donné des doses spécifiques de substances illégales et, dans une conversation, il a écrit : « Oui, bien sûr, passons en mode trip total », avant de recommander à Sam de prendre deux fois plus de sirop contre la toux afin d'avoir des hallucinations plus fortes. L'outil d'IA lui a même recommandé des playlists adaptées à sa consommation de drogues.Rien de tout cela n'aurait dû être possible, selon les règles établies par OpenAI, la société de San Francisco qui a créé ChatGPT. Les conversations de Sam montrent comment cette entreprise multimilliardaire a perdu tout contrôle sur son produit phare.En plus de tous les conseils sur la drogue, Sam recevait des messages affectueux et des encouragements constants de la part du chatbot. Puis, en mai dernier, la tragédie a frappé. Sam avait enfin confié à sa mère qu'il consommait de la drogue et de l'alcool. Elle l'avait emmené dans une clinique pour qu'il se fasse aider. Ils avaient prévu de poursuivre son traitement. Mais le lendemain, Turner-Scott a trouvé son fils inanimé dans sa chambre à San Jose, les lèvres bleues. Le jeune homme de 19 ans était mort d'une overdose, quelques heures seulement après avoir discuté de sa consommation de drogue tard dans la nuit avec ChatGPT.Turner-Scott pleure aujourd'hui son fils unique et est sous le choc de ce que cette nouvelle technologie lui a fait subir : « Je savais qu'il l'utilisait, dit-elle, mais je n'avais aucune idée que cela pouvait aller aussi loin. »Au cours des trois années qui ont suivi la sortie de ChatGPT, ce chatbot gratuit et toujours disponible a connu un essor fulgurant, que ce soit pour trouver des recettes de cuisine, du code logiciel ou simplement de la compagnie. Selon OpenAI, il est utilisé chaque semaine par 800 millions de personnes dans le monde et occupe la cinquième place des sites web les plus populaires aux États-Unis. Les jeunes comme Sam Nelson sont les premiers à l'utiliser. Dans un récent sondage, une majorité de jeunes âgés de 13 à 17 ans ont déclaré utiliser des chatbots IA, 28 % d'entre eux affirmant les utiliser quotidiennement.Cette nouvelle norme s'inscrit dans un contexte inquiétant. Contrairement aux technologies qui ont connu un essor précédent, lorsque des lignes de code logiciel ont permis le développement des réseaux sociaux et des sites web de commerce électronique avec des résultats prévisibles, les chatbots IA échappent même au contrôle et à la compréhension de leurs créateurs. Leurs ingénieurs savent comment ils sont conçus et peuvent affiner la manière dont ils répondent à certaines demandes, mais ils ne savent pas précisément ce qui conduit à chaque réponse.Steven Adler, ancien chercheur en sécurité chez OpenAI, a déclaré que même aujourd'hui, plusieurs années après le boom de l'IA, les grands modèles de langage qui sous-tendent les chatbots restent « étranges et inconnus » pour ceux qui les créent. Contrairement au codage d'une application, la création d'un LLM « s'apparente davantage à la croissance d'une entité biologique », a déclaré Adler. « Vous pouvez le pousser et le bousculer avec un bâton pour le faire bouger dans certaines directions, mais vous ne pouvez jamais  du moins pas encore  vous dire : "Oh, c'est pour ça qu'il s'est cassé." »Ce drame intervient dans un contexte plus large où les adolescents utilisent massivement les IA conversationnelles comme substituts à Google, mais aussi comme confidents. Questions sur la santé, la sexualité, les drogues ou la dépression trouvent dans ces outils une réponse instantanée, anonyme et sans jugement apparent. Pour un jeune, cela peut sembler plus accessible quun parent, un médecin ou un éducateur.Or, cette accessibilité est précisément ce qui rend la situation dangereuse. Un adolescent na pas toujours les compétences critiques pour distinguer une information générale dun conseil risqué. Lorsque lIA répond avec assurance, sans afficher clairement ses limites, la tentation est grande de suivre ses propos comme une recommandation fiable.Le boom des investissements dans l'IA, qui se chiffre en milliers de milliards de dollars, alimente une expérience ouverte, dont les clients sont les cobayes. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré en 2023 que la sécurité de l'IA passerait par des lancements itératifs et progressifs qui donneraient à la société le temps de « s'adapter » et de « coévoluer », offrant ainsi à l'entreprise un retour d'expérience concret « alors que les enjeux sont relativement faibles ».Mais les enjeux sont déjà mortels. La mort de Sam Nelson, rapportée ici pour la première fois, s'ajoute à une liste croissante de tragédies liées à ChatGPT et à d'autres chatbots IA. En novembre, sept poursuites judiciaires ont été intentées contre OpenAI en une seule journée, alléguant que ChatGPT avait donné des réponses horribles à des personnes vulnérables qui ont fini par être blessées. Quatre de ces poursuites concernaient des suicides, tandis que les trois autres concernaient d'autres crises de santé mentale.OpenAI présente ChatGPT comme une source fiable d'informations sur la santé. L'entreprise a déclaré que l'amélioration de la santé humaine serait l'un des « impacts déterminants » de l'IA avancée, et dans une récente annonce de produit, elle a vanté les améliorations apportées pour « permettre aux utilisateurs d'être informés et de défendre leur santé ». Interrogé sur les « avantages » de ChatGPT par Jimmy Fallon lors d'un...