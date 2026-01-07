xAI d'Elon Musk lève 20 milliards $, plus que prévu, auprès d'investisseurs tels que Nvidia, Cisco et des fonds soutenus par Abu Dhabi et le Qatar, alors que l'essor de l'IA se poursuit sans relâche

La startup d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk, xAI, a levé 20 milliards de dollars lors de son dernier tour de table. Nvidia serait l'une des entreprises qui investissent dans xAI. Selon un rapport, outre Nvidia, les autres investisseurs dans le dernier tour de table de xAI comprennent également Cisco Investments, aux côtés de bailleurs de fonds existants tels que Fidelity, Qatar Investment Authority et Abu Dhabi's MGX. Ce tour de table dépasse même l'objectif de 15 milliards de dollars que l'entreprise s'était fixé et porte sa valorisation à environ 230 milliards de dollars, ajoute le rapport.
X.AI Corp. est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), les médias sociaux et la technologie. Fondée par Elon Musk en 2023, l'entreprise a pour produits phares le chatbot d'IA générative Grok et la plateforme de médias sociaux X (anciennement connue sous le nom de Twitter), dont elle a fait l'acquisition en mars 2025. Le réseau social X d'Elon Musk permet désormais à tout utilisateur de modifier les images d'autres utilisateurs à l'aide de l'IA Grok, cependant sans leur consentement.
Selon un rapport, le chatbot Grok habille Elon Musk en bikini à sa demande, et fait de même avec des enfants, des dirigeants mondiaux et des femmes. Le site a été inondé d'images de femmes et d'enfants apparaissant enceintes, sans jupe, en bikini ou dans d'autres situations sexualisées. Et il n'est pas possible de désactiver cette fonctionnalité. Les contenus sexuellement explicites partagés par Grok ont suscité l'indignation en ligne. Le chatbot d'Elon Musk est connu pour la faiblesse de ses garde-fours.
Malgré cette situation, la startup d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk, xAI, a levé 20 milliards de dollars lors de son dernier tour de table. Nvidia serait l'une des entreprises qui investissent dans xAI. La participation du géant de la fabrication de puces au financement de la startup d'Elon Musk est notable, car l'entreprise entretient également un partenariat avec l'un des plus grands rivaux de xAI, OpenAI. En septembre 2025, Nvidia s'est engagée à investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans la construction d'une infrastructure d'IA pour OpenAI, un projet dirigé par Sam Altmann qui vise à déployer 10 gigawatts de puissance de calcul d'ici à la fin de 2026.
Selon un rapport, outre Nvidia, les autres investisseurs dans le dernier tour de table de xAI comprennent également Cisco Investments, aux côtés de bailleurs de fonds existants tels que Fidelity, Qatar Investment Authority et Abu Dhabi's MGX. Ce tour de table dépasse même l'objectif de 15 milliards de dollars que l'entreprise s'était fixé et porte sa valorisation à environ 230 milliards de dollars, ajoute le rapport.
Auparavant, Musk avait qualifié de "fausses" les informations concernant cet objectif de financement de 15 milliards de dollars sur le site de microblogging X (anciennement Twitter) avant que le tour de table ne soit clôturé à 20 milliards de dollars. xAI possède et exploite désormais X, à la suite de la fusion des deux sociétés par Musk en mars 2025. L'entreprise aurait l'intention d'utiliser ce capital pour agrandir ses centres de données et développer les futures versions de ses modèles d'IA Grok. xAI a récemment révélé que son supercalculateur "Colossus" utilisait désormais plus d'un million de puces d'IA pour entraîner ses systèmes.
L'entreprise est confrontée à de nouvelles enquêtes des autorités en Europe, en Inde et en Malaisie après que son chatbot Grok a créé des images sexuelles d'enfants et des images intimes d'adultes sans leur consentement, principalement des femmes. Les utilisateurs ont largement partagé ces images sur X. Musk construit les principaux centres de données de xAI à Memphis, dans le Tennessee. Ces centres de données sont alimentés par des turbines fonctionnant au gaz naturel, ce qui a contrarié de nombreux habitants des environs. Selon des chercheurs locaux, les émissions de ces turbines sont à l'origine de problèmes de qualité de l'air dans la région.
En outre, la plateforme X traverse une nouvelle zone de turbulences. La controverse ne porte ni sur la modération humaine, ni sur les changements de gouvernance, mais sur les dérives de Grok, son assistant dintelligence artificielle maison, accusé davoir généré des contenus pédopornographiques. La réaction officielle de lentreprise a surpris, voire choqué : X rejette la responsabilité sur les utilisateurs, sans annoncer de correctifs techniques immédiats.
Malgré ces controverses, xAI a conclu un accord avec le ministère de la défense, qui a récemment ajouté Grok à sa plateforme d'IA. Grok est également le principal chatbot des plateformes de paris prédictifs Polymarket et Kalshi. Ce financement de xAI reflète les valorisations élevées actuellement observées dans le secteur de l'IA. Fin 2025, OpenAI a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars, tandis qu'Anthropic était évaluée à 350 milliards de dollars.
Cette levée de fonds vient gonfler la bulle spéculative autour de l'IA. Mais la panique commence à s'installer dans le rang des gestionnaires de fonds. Ils jugent que les entreprises dépensent trop rapidement et massivement dans lIA, notamment dans les infrastructures coûteuses comme les centres de données et les puces spécialisées. Et 20 % des gestionnaires de fonds interrogés récemment par Bank of America sont de cet avis. C'est la première fois que cette opinion est majoritaire depuis 2005. Certains investisseurs se disent déjà prêts à vendre à découvert leurs parts dans les startups telles que Perplexity AI et OpenAI pour profiter du krach de la bulle de l'IA.
