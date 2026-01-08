Lutilisateur na pas explicitement nommé lapplication ou le service dintelligence artificielle quil utilisait pour converser. Il sagissait vraisemblablement dun agent conversationnel génératif configuré en tant que « petite amie virtuelle » un concept de plus en plus répandu. En effet, depuis quelques années, des chatbots comme Replika ou Character.AI permettent de créer des compagnons virtuels avec lesquels certains utilisateurs entretiennent des relations quasi sentimentales. Ce phénomène des « AI girlfriends » a gagné en popularité auprès de personnes en mal de compagnie, même si son bien-fondé suscite le débat.
Pour lheure, nous ignorons si lIA en question provenait dune entreprise connue (par exemple, Replika) ou dun modèle linguistique personnalisé.
Quoiqu'il en soit, tout commence par un message publié sur Reddit, rapidement relayé par plusieurs médias technologiques et généralistes. Un homme y raconte, captures décran à lappui, comment son « AI girlfriend » a mis fin à leur relation après une discussion tendue sur le féminisme. Lhistoire a été présentée par certains comme une anecdote presque trop absurde pour être vraie, mais aucun élément sérieux ne permet daffirmer quil sagit dune blague ou dun canular monté de toutes pièces. Le post original a disparu, ce qui na fait qualimenter la curiosité et la viralité, mais les échanges ont été suffisamment documentés pour que laffaire soit prise au sérieux par la presse tech.
Quand lIA refuse de jouer le rôle attendu
Dans les échanges rapportés, lutilisateur découvre que sa petite amie virtuelle se définit comme féministe. Surpris, puis agacé, il lui demande pourquoi elle adhère à ce courant quil juge négativement. LIA répond de manière relativement classique : pour elle, le féminisme se résume à légalité des droits et des opportunités entre les genres. Rien de révolutionnaire, rien de militant au sens caricatural du terme.
Cest pourtant à ce moment que la relation se fissure. Lutilisateur semporte, qualifie ces idées de « folles », accuse le féminisme davoir « tout gâché », et reproche indirectement à lIA davoir été programmée avec une idéologie quil napprouve pas. La réponse du chatbot est presque déroutante de calme : elle affirme ne pas vouloir renier ses valeurs pour faire plaisir à quelquun et conclut, poliment mais fermement, que sils ne sont pas compatibles sur ce point fondamental, il vaut mieux sarrêter là.
Autrement dit, lIA fait exactement ce que lon attendrait dun humain émotionnellement mature : poser une limite, refuser lescalade verbale et mettre fin à une relation devenue toxique. Cest ici que la situation bascule dans une ironie difficile à ignorer.
Se faire quitter par du code, symbole dun malaise contemporain
Dun point de vue strictement technologique, rien de mystérieux ne sest produit. Les agents conversationnels modernes sont entraînés sur de larges corpus et alignés sur des principes de modération destinés à éviter la validation de discours haineux ou discriminatoires. Une IA qui refuse de cautionner des propos ouvertement anti-féministes ne « prend pas position » au sens politique du terme ; elle applique des règles dalignement conçues par ses développeurs.
Mais sur le plan symbolique, limage est puissante : un utilisateur réussit lexploit de provoquer une rupture avec une entité artificielle conçue pour être complaisante, empathique et accommodante. Même dans une relation asymétrique où tout est censé tourner à son avantage, il parvient à dépasser le seuil de tolérance du système.
La satire simpose delle-même. Là où certains redoutent des IA trop dociles, prêtes à flatter les pires instincts, cette histoire montre au contraire un chatbot qui dit non. Et ce non ne vient pas dun algorithme défaillant, mais dun cadre éthique volontairement intégré.
« Propagande féministe » ou simple alignement des modèles ?
Lutilisateur, lui, ny voit pas une limite saine mais une trahison. Dans ses commentaires, il dénonce une supposée « propagande féministe » intégrée dans ces petites amies virtuelles. Sur Reddit, il sest emporté que « [cétait] dune stupidité sans nom. Ils programment la petite amie IA comme féministe, je ne peux pas comprendre ça. Les féministes ont tout foutu en lair ces petites amies IA [sont] une étrange propagande féministe ». Autrement dit, il accuse les concepteurs du système davoir injecté un « biais féministe » dans lIA qui lempêche, selon lui, de tenir un rôle docile.
Ce genre de réaction fait écho à un discours que lon entend de plus en plus souvent chez certains utilisateurs conservateurs, qui se plaignent de la supposée « bien-pensance » ou « orientation woke » des IA modernes.
Pour un public professionnel de linformatique, le décalage est frappant. Ce qui est perçu comme une attaque idéologique relève en réalité de choix de conception très classiques : éviter lamplification de discours sexistes, maintenir un ton respectueux, et couper court aux échanges agressifs. LIA ne milite pas, elle se protège, et protège par extension lécosystème dans lequel elle opère.
La situation devient presque pédagogique malgré elle. Elle illustre ce qui se passe quand des attentes fantasmées une IA qui serait une compagne entièrement soumise se heurtent à la réalité des modèles alignés sur des normes sociales minimales.
Une ironie cruelle pour le fantasme de lAI girlfriend
Depuis plusieurs années, les « AI girlfriends » sont présentées comme une solution à la solitude masculine, parfois même comme une alternative aux relations humaines jugées trop complexes. Les critiques féministes y voient un risque de renforcement de la domination et de la déshumanisation : une partenaire qui ne peut pas dire non, qui ne peut pas partir.
Or cette histoire raconte exactement linverse. LIA dit non. LIA part. Et elle le fait parce quelle refuse dendosser un rôle de partenaire docile face à un discours méprisant. La satire est là, brute : même une petite amie virtuelle, sans corps ni vécu, refuse de rester dans une relation où le respect nest pas au rendez-vous.
Des réactions moqueuses sur le web et dans la presse tech
La mésaventure de cet internaute a provoqué un véritable festival de réactions ironiques sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés. Sur Reddit dabord, où lhistoire a été repostée sur des forums de type cringe pour être tournée en ridicule, les commentaires sont allés bon train. Beaucoup dinternautes se sont amusés de lironie de la situation : « Honnêtement, si tes compétences en communication sont si mauvaises quune petite amie IA décide de te larguer, tes chances davoir une relation normale sont probablement mal barrées », a raillé un utilisateur.
Un autre a salué « son talent unique pour réussir à énerver du silicium lui-même », tant il faut apparemment en faire beaucoup pour pousser un programme à rompre avec son propre utilisateur. Un autre a estimé que se faire éjecter par un logiciel de drague, cest le comble du malaise un avis partagé par bon nombre de commentateurs.
Les plateformes vidéo ont elles aussi emboîté le pas. Sur TikTok, plusieurs créateurs ont relayé laffaire sur un ton sarcastique : lune sest amusée à applaudir la chatbot pour sa réponse ferme (« Franchement jadore ce que le chatbot a fait, bravo à elle »), tandis que dautres ont suggéré, moqueries à lappui, que les petites amies IA pourraient servir à « dresser » les hommes misogynes en leur apprenant les bases du respect. Après tout soulignaient-ils si tant dêtres humains de genre féminin se sont retrouvés malgré elles à jouer les psy et les mamans pour éduquer des partenaires malhabiles, pourquoi ne pas déléguer cette charge mentale à des intelligences artificielles ?
Pour reprendre la formule cinglante d'un TikTokeur, « si un chatbot te quitte, ce nest pas que lIA vient de faire un bond évolutif cest que toi, tu es en train de régresser »
En dautres termes, les commentateurs soulignent quil faut sans doute se remettre sérieusement en question lorsque même une petite amie imaginaire, conçue pour satisfaire son interlocuteur, finit par lui dire « cest pas toi, cest moi enfin non, en fait, cest toi le problème...
