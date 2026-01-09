Les assistants de codage IA sont-ils en train de rendre le code plus rapide à écrire mais plus lent et plus coûteux à maintenir ?

Un data scientist note une stagnation, voire une dégradation de leurs performances

Je me marre!Avant la mode IA, il y a eu dans le monde de l'informatique d'entreprise la mode "Sous-traiter à l'étranger dans des pays à faible coûts"J'ai une pensée émue pour une banque privé de Genève (qui va certainement se reconnaitre) qui a eu la grande idée de licencier ses développeurs pour sous-traiter leur travail à une société externe... en Ukraine (Ils ont eu du nez, c'était quelques années avant le déclenchement de la guerre avec la Russie)...Résultat final de cette magnifique décision? Une réussite totale:Le département info de la banque a fini avec plus d'employés qu'avant la décision, il y a juste eu un changement de profil: Fini les développeurs, ils ont dû engager une pléthore de chefs de projets ayant pour principale activité de découper les projets de développement en petits bouts afin de faire le suivi des développeurs externes pour obtenir un résultat acceptable (mais pas optimum) et la banque a surtout perdu la totalité des compétences sur des solutions numériques indispensables à leur business... Champion du monde!