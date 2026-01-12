L'IA est arrivée discrètement dans le noyau Linux via l'outil AUTOSEL.
En fait, depuis des années, le processus de stabilisation du noyau Linux repose sur des mainteneurs expérimentés qui décident quels correctifs appliquer aux branches dites stables. Pour les aider, un outil baptisé AUTOSEL a été développé. Sa mission : sélectionner automatiquement des correctifs pertinents en se basant sur des modèles statistiques.
Dans un discours prononcé lors du sommet Open Source Summit 2025 en Amérique du Nord, Sasha Levin, hacker du noyau Linux et ingénieur émérite chez Nvidia, a cité l'exemple d'un petit correctif en amont apporté à git-resolve dans le noyau Linux 6.16. Cet outil résout les problèmes liés aux identifiants de commit incomplets ou incorrects, un problème mineur mais gênant pour les principaux responsables de la maintenance. Levin a utilisé l'IA pour écrire l'intégralité de la routine : « La seule chose que j'ai faite, c'est de revoir le code et de le tester pour m'assurer qu'il fonctionnait. »
Mais récemment, AUTOSEL a évolué. Il sappuie désormais sur des techniques dIA avancées, notamment les embeddings, qui permettent danalyser le sens du code et des commentaires. Lidée est séduisante : accélérer la sélection de correctifs en laissant lIA repérer ceux qui semblent les plus utiles et les plus sûrs.
L'IA pour les ingénieurs noyau : intervention de Sacha Levin
Le fond du message : la technique avant la morale
Linus Torvalds répondait à un message du développeur de noyau Lorenzo Stokes, affilié à Oracle, qui semble prudemment anti-LLM : « Considérer les LLM comme "un outil parmi d'autres" revient à dire que le noyau est immunisé contre cela. Ce qui me semble être une position ridicule. » Pour mettre les propos de Stokes dans le contexte, il faut savoir qu'il répondait à un e-mail de Dave Hansen. Rappelons qu'une équipe travaille actuellement à l'élaboration d'un ensemble de directives claires et sans ambiguïté concernant les contributions au noyau assistées par des bots LLM.
Il faut reconnaître que c'est une question urgente. Les gens utilisent déjà des assistants de codage LLM pour travailler sur le code du noyau : par exemple, l'année dernière, Dmitry Brant, développeur chez Wikimedia, a publié un article sur son blog intitulé « Utiliser Claude Code pour moderniser un pilote de noyau vieux de 25 ans ».
Torvalds a répondu en ces termes à Stokes :
« Non. C'est votre position qui est ridicule.
« Il est inutile de parler d'AI slop. C'est tout simplement stupide.
« Pourquoi ? Parce que les adeptes de l'AI slop ne vont pas documenter leurs correctifs en tant que tels. C'est une évidence tellement flagrante que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un évoque l'AI slop.
« Alors arrêtez cette idiotie.
« La documentation est destinée aux acteurs honnêtes, et prétendre le contraire n'est qu'une posture inutile.
« Comme je l'ai dit en privé ailleurs, je ne veux pas que la documentation sur le développement du noyau soit une déclaration d'IA. Nous avons suffisamment de personnes des deux côtés, entre ceux qui pensent que « le ciel va nous tomber sur la tête » et ceux qui pensent que « cela va révolutionner l'ingénierie logicielle ». Je ne veux pas que la documentation sur le développement du noyau prenne parti pour l'un ou l'autre camp.
« C'est pourquoi je tiens absolument à ce que ce soit une déclaration « juste un outil ».
« Et le problème de l'IA ne sera PAS résolu par la documentation, et quiconque pense le contraire est soit naïf, soit veut « faire une déclaration ».
« Aucune de ces deux raisons n'est valable pour la documentation. »
Il semble que ce que Torvalds remet en cause, ce nest pas lexistence de contenus médiocres (AI slop) produits par des modèles de langage. Il ne nie pas non plus que lIA puisse générer du texte approximatif, imprécis ou tout simplement faux. Son point de friction est ailleurs. Pour lui, transformer la documentation du noyau Linux en tribune morale contre lIA relève dun contresens. La documentation nest pas un manifeste politique, encore moins un espace de pédagogie militante. Elle est un outil de travail destiné à des développeurs qui savent déjà faire la part des choses.
Dans la vision de Torvalds, un document technique doit être jugé sur ce quil contient, pas sur la manière dont il a été produit. Si un texte est exact, maintenable et compréhensible, son origine importe peu. À linverse, un texte erroné reste erroné, quil ait été écrit par un humain fatigué à trois heures du matin ou par un LLM particulièrement confiant.
« Vous ne changerez lavis de personne » : une critique de lactivisme symbolique
Torvalds a fait plusieurs commentaires sur le codage assisté par LLM-bot à plusieurs reprises ces dernières années. En 2024, il a déclaré : « Lintelligence artificielle cest 90 % de marketing et 10 % de réalité » après avoir dit « Je ne veux pas participer au battage médiatique. Attendons 10 ans et voyons ce quil en est avant de faire toutes ces déclarations. »
Un an plus tard, il a déclaré qu'il était d'accord avec le vibe coding tant qu'il n'était pas utilisé pour quelque chose d'important, ce qui était un peu inattendu. Tout en reconnaissant la complexité du noyau Linux (environ 40 millions de lignes de code), Linus Torvalds considère que les outils d'intelligence artificielle peuvent contribuer à réduire les obstacles à l'entrée pour les nouveaux contributeurs en simplifiant l'apprentissage et la compréhension des processus du noyau. Il conseille néanmoins aux nouveaux programmeurs de commencer par des projets plus modestes avant de s'attaquer au développement du noyau.
Linus Torvalds voit l'intelligence artificielle comme un outil de vérification ou d'organisation, mais pas comme un outil pour le processus créatif (la programmation). Par analogie pour le créateur de Linux, l'IA est à la programmation ce que l'Autotune est à la musique. Si on met lAutotune à contribution pour permettre à des personnes sans talent de chanter, lon nobtient qu'une musique de mauvaise qualité. Le vrai talent n'a pas besoin d'Autotune pour le processus créatif. Seuls les producteurs paresseux en ont besoin.
Cette fois-ci, s'il fallait résumer lessentiel de sa position, nous pourrions dire ceci : faire de lIA un problème moral dans les documents du kernel ne changera lavis de personne. Pour un public de développeurs systèmes, déjà exposés aux limites réelles des outils dIA, ces avertissements relèvent de lévidence. Pour les autres, ils sont tout simplement ignorés.
Cette critique vise une forme dactivisme symbolique de plus en plus fréquente dans les projets open source. À défaut de pouvoir contrôler réellement les usages, certains tentent de les encadrer par des messages davertissement, des clauses morales ou des rappels éthiques omniprésents. Torvalds balaie cette approche dun revers de main : elle donne bonne conscience, mais naméliore ni le code ni la documentation.
Une vision pragmatique de lIA dans le développement logiciel
Ce positionnement sinscrit dans une vision très pragmatique du rôle de lIA dans le développement. Pour Torvalds, les outils dassistance, quils soient basés sur lIA ou non, sont des amplificateurs. Ils amplifient les compétences comme les erreurs. Le véritable problème nest donc pas loutil, mais la dilution de la responsabilité individuelle.
Dans un...
