Je ne vais répondre qu'en mon nomJ'en ai ras-le-bol d'avoir ces espèces de PDG à la gomme qui nous font la morale du matin au soirJe n'ai rien contre l'intelligence artificielle, d'ailleurs j'allais m'employer à l'utiliser pour LinuxLa seule différence et pas des moindres entre leurs desiderata de prince et nos aspirations et actions en tant qu(en espérant que c'est encore le cas) être libres et disposant d'une liberté de conscience de pensée et d'action c'est qu'on n'est pas obligé de le faire même quand on va aux chi...L'IA, c'est si j'en ai besoin, quand je veux ou je veux avec l'outil que je choisis d'utiliser pas celui qu'on m'impose en me le mettant dans la tronche que j'aille sur Internet que je joue à age of empire ou que je tape un texte. J'espère qu'il y aura un développeur et un responsable produit Microsoft pour lire ce qu'on écrit tous, ils commencent vraiment à nous faire suer voilà. Ça commence à sentir l'oppression. Comme je sens que létau se resserre très clairement de semaines en semaines, je mets un point d'honneur à envoyer ... Microsoft Nvidia et sa clique à la poubelle. Question de principe ça commence vraiment à faire trop. et sur le plan marketing cest pas très fin.