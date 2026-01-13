IdentifiantMot de passe
Jensen Huang affirme que la négativité incessante autour de l'IA nuit à la société et a causé « beaucoup de dégâts »,
Tandis que Satya Nadella appelle à dépasser le stade des discours creux sur l'IA en 2026

Le , par Mathis Lucas
130 commentaires

8PARTAGES

5  0 
Le battage médiatique ne parvient pas à faire disparaître le négationnisme autour de l'IA. Les entreprises technologiques critiquent cette situation et appellent les utilisateurs à accepter cette technologie. Satya Nadella souhaite que les gens cessent d'utiliser les termes critiques comme « AI slop » et encourage lintégration de lIA au sein des flux de travail existant. Le directeur technique de Palantir pense que le catastrophisme autour de l'IA est alimenté par « un manque de religion », un avis très controversé. De son côté, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, affirme que la négativité incessante autour de l'IA nuit à la société et a causé beaucoup de dégâts.

Le PDG de Nvidia en a assez du pessimisme à légard de lIA. Dans une récente interview, il a déclaré que l'un de ses principaux enseignements tirés de 2025 est « la bataille des discours » sur l'avenir du développement de l'IA entre ceux qui voient l'apocalypse poindre à l'horizon et les optimistes. Il a déclaré que même s'il est « trop simpliste » de rejeter complètement l'un ou l'autre camp, certaines perspectives pessimistes ont des conséquences réelles.

L'IA a propulsé Nvidia au sommet des capitalisations boursières. La société a une valorisation astronomique estimée à près de 4 500 milliards de dollars et détient environ 90 % des parts du marché des puces d'IA. Mais Jensen Huang estime que le discours négationniste sur l'IA est un réel frein pour l'industrie.

« Je pense que nous avons causé beaucoup de dégâts avec des personnes très respectées qui ont peint un tableau pessimiste, apocalyptique, digne d'un roman de science-fiction. Je comprends que beaucoup d'entre nous ont grandi en appréciant la science-fiction, mais cela n'aide en rien. Cela n'aide pas les gens. Cela n'aide pas l'industrie. Cela n'aide pas la société. Cela n'aide pas les gouvernements », a-t-il déclaré lors d'un épisode du podcast No Priors.

Jensen Huang s'insurge contre les PDG diffusant un narratif pessimiste

Jensen Huang n'a pas nommé les personnes en question ni donné de raison précise pour expliquer pourquoi certaines personnes partagent des perspectives plus sombres. Il a plutôt évoqué des préoccupations liées à la « captation réglementaire », ajoutant qu'aucune entreprise ne devrait demander aux gouvernements de renforcer la réglementation. Il rejoint des acteurs tels que Peter Thiel de Palantir, qui mènent une campagne contre la réglementation.


Jensen Huang s'est prononcé contre ceux qui ont mis en garde contre les conséquences de l'IA dans le passé. En juin 2025, peu après que le dirigeant d'Anthropic, Dario Amodei, a déclaré que l'IA pourrait supprimer environ la moitié des emplois de débutants au cours des cinq prochaines années, entraînant une hausse du chômage pouvant atteindre 20 %, Jensen Huang s'était dit en désaccord avec presque « tout ce qu'avait dit son homologue PDG ».

Il a semblé faire à nouveau référence au PDG d'Anthropic lors de sa sortie. « Leurs intentions sont clairement conflictuelles et ne servent manifestement pas les intérêts de la société. Je veux dire, ce sont évidemment des PDG, ce sont évidemment des entreprises, et il est évident qu'ils défendent leurs propres intérêts », a expliqué Jensen Huang. En mai 2025, Jensen Huang et Dario Amodei se sont affrontés au sujet des règles de diffusion de l'IA.

Ces règles restreignent l'exportation de technologies d'IA avancées vers des pays tels que la Chine. Anthropic a plaidé en faveur d'un contrôle et d'une application plus stricts, et a mis en avant certains cas inhabituels de personnes faisant passer clandestinement des puces dans ce pays asiatique.

Nvidia a riposté en affirmant que ses puces d'IA n'avaient jamais été introduites clandestinement en Chine dans de faux ventres de femmes enceintes ou avec des homards vivants, malgré les documents douaniers chinois attestant de ces cas. Jensen Huang a appelé l'administration Trump à autoriser les exportations vers la Chine. Il a également affirmé que la négativité entourant l'IA pourrait « faire de certaines craintes des sceptiques une réalité ».

Satya Nadella appelle à dépasser le stade des discours creux sur l'IA

Dans l'ensemble, Jensen Huang a déclaré que la négativité ambiante faussait le débat sur l'IA. « Lorsque 90 % des messages tournent autour de la fin du monde et du pessimisme, je pense que nous dissuadons les gens d'investir dans l'IA qui la rend plus sûre, plus fonctionnelle, plus productive et plus utile à la société », a-t-il déclaré. Jensen Huang n'est pas le seul PDG à commencer l'année 2026 avec un appel à changer le discours autour de l'IA.

En novembre dernier, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, a qualifié les critiques publiques à l'encontre de l'IA de « stupéfiantes ». Dans sa note de fin d'année à l'endroit du public, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a écrit qu'il souhaite que la société cesse de qualifier l'IA de « slop » (déchets).

« Nous devons dépasser le débat entre médiocrité et sophistication et développer un nouvel équilibre en matière de théorie de l'esprit qui tient compte du fait que les humains sont équipés de ces nouveaux outils d'amplification cognitive dans leurs relations les uns avec les autres », a-t-il écrit. Son appel intervient alors que le virage stratégique de Microsoft vers l'IA a déclenché une polémique qui a rendu populaire le terme moqueur « Microslop ».

Le terme « Microslop » sest imposé en quelques semaines comme un marqueur ironique, voire corrosif, de la lassitude croissante face à loffensive tous azimuts de lIA chez Microsoft. Derrière ce mot-valise, contraction à peine voilée de Microsoft et de slop, se cristallise un malaise plus large dans les communautés technologiques, chez les développeurs, les utilisateurs et une partie du grand public. Beaucoup se disent agacés par ce virage vers l'IA.

LIA ny est plus perçue comme un progrès maîtrisé, mais comme une couche imposée, parfois maladroite, souvent envahissante, et surtout déconnectée des usages réels. Ce backlash révèle en effet une fracture claire entre la vision stratégique portée par Microsoft et lexpérience vécue sur le terrain, que ce soit dans Windows, Office, Edge ou les services cloud. Selon certains critiques, l'attention excessive portée à lIA détériore lexpérience sur Windows.

De Windows au Web : comment l'AI slop dégrade la qualité des produits

Depuis plusieurs années, Microsoft a fait de lIA le cur de sa narration corporative. Sous limpulsion de Satya Nadella, chaque produit, chaque keynote, chaque billet de blogue converge vers un même message : lIA est la nouvelle plateforme, léquivalent du PC hier ou du cloud dans les années 2010. Dans cette logique, le chatbot Copilot de Microsoft nest pas un simple assistant, mais une brique transversale appelée à sinfiltrer absolument partout.

Selon de nombreux professionnels de lIT, le problème nest pas cette ambition en soi, mais son caractère quasi doctrinal. LIA nest plus présentée comme une option ou un outil parmi dautres, mais comme une évidence à accepter. Toute critique est souvent renvoyée à une incompréhension du progrès ou à une résistance au changement. Cette perception alimente le ressentiment des utilisateurs, certaines personnes se tournant désormais vers Linux.

À travers Microslop, ce nest pas lIA en tant que technologie qui est rejetée, mais une certaine manière de lintégrer, de la vendre et de la justifier. Selon les critiques, le message du PDG de Microsoft risque de manquer dimpact tant que lentreprise ne replacera pas lexpérience utilisateur au cur de ses stratégies.

Le contenu du Web devient moins qualitatif qu'auparavant

Lun des effets les plus inquiétants de la domination croissante de lIA sur le Web est la détérioration progressive de la qualité du contenu en ligne. Ce phénomène repose sur un effet de boucle : les chatbots produisent du texte en sappuyant sur de vastes ensembles de données extraites du Web. Jusquà récemment, ces données provenaient en grande partie de contenus rédigés par des humains : journalistes, chercheurs, blogueurs, experts de tous horizons.

Aujourd'hui, une portion croissante du contenu en ligne est elle-même générée par d'autres IA. Cela conduit à un problème connu sous le nom de « model collapse...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

130 commentaires
marsupial
Avatar de marsupial
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 13/01/2026 à 14:59
Ils ne manquent pas de toupet ces deux là : après 8 000 milliards investis en 3 ans ils viennent ouiouiner que les remarques sur l'IA comme le rapport du MIT indiquant 95% d'échecs cassent leur business et personne ne veut plus y investir. BAh oui quand on tient pas ses promesses pour un investisseur, il se barre.
1  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 13/01/2026 à 15:26
Moi je l'aurais plutôt formulé ainsi :
Les incessantes hallucinations de l'IA nuisent à la société.

Et à Satya Nadella, je répondrai que j'arrêterai de parler d'IA-slop, lorsqu'il n'y aura plus de déchets dans les réponses de l'IA
1  0 
melka one
Avatar de melka one
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 13/01/2026 à 15:15
Jensen Huang, affirme que la négativité incessante autour de l'IA nuit à la société
il me semble qu'il y a une erreur de frappe

Jensen Huang, affirme que la négativité incessante autour de l'IA nuit à sa société
0  0 
Jazzride
Avatar de Jazzride
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 13/01/2026 à 15:34
Je ne vais répondre qu'en mon nom
J'en ai ras-le-bol d'avoir ces espèces de PDG à la gomme qui nous font la morale du matin au soir
Je n'ai rien contre l'intelligence artificielle, d'ailleurs j'allais m'employer à l'utiliser pour Linux
La seule différence et pas des moindres entre leurs desiderata de prince et nos aspirations et actions en tant qu(en espérant que c'est encore le cas) être libres et disposant d'une liberté de conscience de pensée et d'action c'est qu'on n'est pas obligé de le faire même quand on va aux chi...
L'IA, c'est si j'en ai besoin, quand je veux ou je veux avec l'outil que je choisis d'utiliser pas celui qu'on m'impose en me le mettant dans la tronche que j'aille sur Internet que je joue à age of empire ou que je tape un texte. J'espère qu'il y aura un développeur et un responsable produit Microsoft pour lire ce qu'on écrit tous, ils commencent vraiment à nous faire suer voilà. Ça commence à sentir l'oppression. Comme je sens que létau se resserre très clairement de semaines en semaines, je mets un point d'honneur à envoyer ... Microsoft Nvidia et sa clique à la poubelle. Question de principe ça commence vraiment à faire trop. et sur le plan marketing cest pas très fin.
0  0 

 