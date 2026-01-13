Le PDG de Nvidia en a assez du pessimisme à légard de lIA. Dans une récente interview, il a déclaré que l'un de ses principaux enseignements tirés de 2025 est « la bataille des discours » sur l'avenir du développement de l'IA entre ceux qui voient l'apocalypse poindre à l'horizon et les optimistes. Il a déclaré que même s'il est « trop simpliste » de rejeter complètement l'un ou l'autre camp, certaines perspectives pessimistes ont des conséquences réelles.
L'IA a propulsé Nvidia au sommet des capitalisations boursières. La société a une valorisation astronomique estimée à près de 4 500 milliards de dollars et détient environ 90 % des parts du marché des puces d'IA. Mais Jensen Huang estime que le discours négationniste sur l'IA est un réel frein pour l'industrie.
« Je pense que nous avons causé beaucoup de dégâts avec des personnes très respectées qui ont peint un tableau pessimiste, apocalyptique, digne d'un roman de science-fiction. Je comprends que beaucoup d'entre nous ont grandi en appréciant la science-fiction, mais cela n'aide en rien. Cela n'aide pas les gens. Cela n'aide pas l'industrie. Cela n'aide pas la société. Cela n'aide pas les gouvernements », a-t-il déclaré lors d'un épisode du podcast No Priors.
Jensen Huang s'insurge contre les PDG diffusant un narratif pessimiste
Jensen Huang n'a pas nommé les personnes en question ni donné de raison précise pour expliquer pourquoi certaines personnes partagent des perspectives plus sombres. Il a plutôt évoqué des préoccupations liées à la « captation réglementaire », ajoutant qu'aucune entreprise ne devrait demander aux gouvernements de renforcer la réglementation. Il rejoint des acteurs tels que Peter Thiel de Palantir, qui mènent une campagne contre la réglementation.
Jensen Huang s'est prononcé contre ceux qui ont mis en garde contre les conséquences de l'IA dans le passé. En juin 2025, peu après que le dirigeant d'Anthropic, Dario Amodei, a déclaré que l'IA pourrait supprimer environ la moitié des emplois de débutants au cours des cinq prochaines années, entraînant une hausse du chômage pouvant atteindre 20 %, Jensen Huang s'était dit en désaccord avec presque « tout ce qu'avait dit son homologue PDG ».
Il a semblé faire à nouveau référence au PDG d'Anthropic lors de sa sortie. « Leurs intentions sont clairement conflictuelles et ne servent manifestement pas les intérêts de la société. Je veux dire, ce sont évidemment des PDG, ce sont évidemment des entreprises, et il est évident qu'ils défendent leurs propres intérêts », a expliqué Jensen Huang. En mai 2025, Jensen Huang et Dario Amodei se sont affrontés au sujet des règles de diffusion de l'IA.
Ces règles restreignent l'exportation de technologies d'IA avancées vers des pays tels que la Chine. Anthropic a plaidé en faveur d'un contrôle et d'une application plus stricts, et a mis en avant certains cas inhabituels de personnes faisant passer clandestinement des puces dans ce pays asiatique.
Nvidia a riposté en affirmant que ses puces d'IA n'avaient jamais été introduites clandestinement en Chine dans de faux ventres de femmes enceintes ou avec des homards vivants, malgré les documents douaniers chinois attestant de ces cas. Jensen Huang a appelé l'administration Trump à autoriser les exportations vers la Chine. Il a également affirmé que la négativité entourant l'IA pourrait « faire de certaines craintes des sceptiques une réalité ».
Satya Nadella appelle à dépasser le stade des discours creux sur l'IA
Dans l'ensemble, Jensen Huang a déclaré que la négativité ambiante faussait le débat sur l'IA. « Lorsque 90 % des messages tournent autour de la fin du monde et du pessimisme, je pense que nous dissuadons les gens d'investir dans l'IA qui la rend plus sûre, plus fonctionnelle, plus productive et plus utile à la société », a-t-il déclaré. Jensen Huang n'est pas le seul PDG à commencer l'année 2026 avec un appel à changer le discours autour de l'IA.
En novembre dernier, Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, a qualifié les critiques publiques à l'encontre de l'IA de « stupéfiantes ». Dans sa note de fin d'année à l'endroit du public, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a écrit qu'il souhaite que la société cesse de qualifier l'IA de « slop » (déchets).
« Nous devons dépasser le débat entre médiocrité et sophistication et développer un nouvel équilibre en matière de théorie de l'esprit qui tient compte du fait que les humains sont équipés de ces nouveaux outils d'amplification cognitive dans leurs relations les uns avec les autres », a-t-il écrit. Son appel intervient alors que le virage stratégique de Microsoft vers l'IA a déclenché une polémique qui a rendu populaire le terme moqueur « Microslop ».
Le terme « Microslop » sest imposé en quelques semaines comme un marqueur ironique, voire corrosif, de la lassitude croissante face à loffensive tous azimuts de lIA chez Microsoft. Derrière ce mot-valise, contraction à peine voilée de Microsoft et de slop, se cristallise un malaise plus large dans les communautés technologiques, chez les développeurs, les utilisateurs et une partie du grand public. Beaucoup se disent agacés par ce virage vers l'IA.
LIA ny est plus perçue comme un progrès maîtrisé, mais comme une couche imposée, parfois maladroite, souvent envahissante, et surtout déconnectée des usages réels. Ce backlash révèle en effet une fracture claire entre la vision stratégique portée par Microsoft et lexpérience vécue sur le terrain, que ce soit dans Windows, Office, Edge ou les services cloud. Selon certains critiques, l'attention excessive portée à lIA détériore lexpérience sur Windows.
De Windows au Web : comment l'AI slop dégrade la qualité des produits
Depuis plusieurs années, Microsoft a fait de lIA le cur de sa narration corporative. Sous limpulsion de Satya Nadella, chaque produit, chaque keynote, chaque billet de blogue converge vers un même message : lIA est la nouvelle plateforme, léquivalent du PC hier ou du cloud dans les années 2010. Dans cette logique, le chatbot Copilot de Microsoft nest pas un simple assistant, mais une brique transversale appelée à sinfiltrer absolument partout.
Selon de nombreux professionnels de lIT, le problème nest pas cette ambition en soi, mais son caractère quasi doctrinal. LIA nest plus présentée comme une option ou un outil parmi dautres, mais comme une évidence à accepter. Toute critique est souvent renvoyée à une incompréhension du progrès ou à une résistance au changement. Cette perception alimente le ressentiment des utilisateurs, certaines personnes se tournant désormais vers Linux.
À travers Microslop, ce nest pas lIA en tant que technologie qui est rejetée, mais une certaine manière de lintégrer, de la vendre et de la justifier. Selon les critiques, le message du PDG de Microsoft risque de manquer dimpact tant que lentreprise ne replacera pas lexpérience utilisateur au cur de ses stratégies.
Le contenu du Web devient moins qualitatif qu'auparavant
Lun des effets les plus inquiétants de la domination croissante de lIA sur le Web est la détérioration progressive de la qualité du contenu en ligne. Ce phénomène repose sur un effet de boucle : les chatbots produisent du texte en sappuyant sur de vastes ensembles de données extraites du Web. Jusquà récemment, ces données provenaient en grande partie de contenus rédigés par des humains : journalistes, chercheurs, blogueurs, experts de tous horizons.
Aujourd'hui, une portion croissante du contenu en ligne est elle-même générée par d'autres IA. Cela conduit à un problème connu sous le nom de « model collapse...
