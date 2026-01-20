L'IA a rendu les ingénieurs de Salesforce plus productifs, si bien que l'entreprise a cessé de les recruter, a déclaré le PDG de Salesforce, Marc Benioff

Salesforce, Inc. est une société américaine de logiciels basés sur le cloud dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle fournit des applications axées sur les ventes, le service client, l'automatisation du marketing, le commerce électronique, l'analyse, l'intelligence artificielle, l'IA agentique et le développement d'applications.
Marc Russell Benioff est un entrepreneur américain spécialisé dans l'Internet et philanthrope. Il est surtout connu pour être le cofondateur, président-directeur général de la société de logiciels Salesforce, ainsi que propriétaire du magazine Time depuis 2018.
Dans lunivers effervescent des logiciels dentreprise, où linnovation se mesure à la seconde, Salesforce Inc. a formulé une déclaration audacieuse qui résonne aussi bien dans les salles de conseil que dans les bootcamps de programmation. Le directeur général Marc Benioff a récemment révélé que lentreprise avait de facto gelé les nouvelles embauches pour les postes dingénierie logicielle, attribuant ce virage à des gains de productivité remarquables générés par des outils dIA. Cette décision, annoncée dans un contexte de transformations sectorielles rapides, souligne un moment charnière où lIA ne se contente plus daugmenter le travail humain elle redessine des effectifs entiers.
Cette inflexion dans la politique de recrutement de Salesforce s'inscrit dans la continuité de l'orientation stratégique de l'entreprise, marquée par des investissements soutenus dans des outils d'IA. En mars 2025, Marc Benioff avait indiqué que les outils de codage IA ont permis d'accroître la productivité des ingénieurs d'environ 30 %, générant une « efficacité considérable », malgré des résultats financiers trimestriels mitigés. Le dirigeant y voyait les prémices d'une main-d'uvre hybride mêlant humains et agents IA.
Les propos de Marc Benioff ont été tenus lors dune récente conférence téléphonique sur les résultats financiers, au cours de laquelle il a expliqué comment les agents IA et les technologies associées ont considérablement accru la production des ingénieurs en place. « Nous najoutons pas dingénieurs logiciels supplémentaires cette année, car nous avons augmenté la productivité de manière spectaculaire grâce à nos initiatives en matière dIA », a-t-il déclaré, en citant des outils comme Agentforce qui automatisent des tâches complexes traditionnellement prises en charge par des développeurs humains. Il ne sagit pas dun simple effet dannonce : les indicateurs internes de Salesforce montrent que les ingénieurs livrent les projets plus rapidement et avec moins de ressources, permettant à lentreprise de maintenir son rythme dinnovation sans accroître ses effectifs.
Les répercussions dépassent largement le siège de Salesforce à San Francisco. Depuis des années, les géants de la technologie investissent massivement dans lIA, mais les impacts concrets sur les pratiques de recrutement sont restés progressifs. Désormais, avec Salesforce en éclaireur, les autres entreprises observent attentivement. Selon les analystes du secteur, cette évolution pourrait annoncer une tendance plus large, dans laquelle lefficacité pilotée par lIA réduit le besoin de postes de niveau débutant, contraignant les développeurs en devenir à sadapter ou à se réorienter.
Les racines de l'efficacité tirée par l'IA
Le parcours de Salesforce dans lintégration de lIA a véritablement commencé avec le lancement dEinstein AI il y a plusieurs années, mais les avancées récentes ont accéléré son adoption. Selon des rapports de Salesforce Ben, lentreprise a consacré lannée 2025 à poser les bases de lIA dentreprise, en expérimentant des systèmes basés sur des agents capables de tout gérer, de la génération de code à la correction de bugs. En 2026, ces outils ont atteint un niveau de maturité suffisant pour permettre aux ingénieurs de se concentrer sur larchitecture de haut niveau plutôt que sur le codage de routine.
Cette hausse de productivité nest pas un cas isolé. Une étude relayée par IEEE Spectrum indique que lIA transforme les attentes vis-à-vis des postes débutants, en privilégiant les compétences de raisonnement de haut niveau et la collaboration plutôt que la programmation de base. Chez Salesforce, les ingénieurs supervisent désormais le code généré par lIA, affinent les résultats et veillent à leur alignement avec les objectifs métiers. Marc Benioff a souligné que les équipes actuelles sont « plus productives que jamais », ce qui permet à lentreprise de réorienter ses ressources vers des axes de croissance tels que les ventes et le support client.
Cependant, cette efficacité saccompagne de contreparties. De nombreux utilisateurs expriment leurs inquiétudes quant à lérosion potentielle de la sécurité de lemploi due à lIA, notamment la manière dont le gel des embauches chez Salesforce pourrait inspirer des politiques similaires ailleurs. Si ces réactions traduisent des craintes bien réelles, elles mettent également en lumière une fracture : les optimistes perçoivent lIA comme un collaborateur, tandis que les sceptiques redoutent des suppressions demplois à grande échelle.
Échos plus larges du secteur et perspectives des investisseurs
À léchelle du secteur, la stratégie de Salesforce saligne sur les prévisions des investisseurs. Plusieurs rapports anticipent que limpact de lIA sur les marchés du travail deviendra manifeste en 2026, des entreprises comme Salesforce faisant figure dindicateurs précoces. Les investisseurs sattendent à un changement structurel dans lequel lIA automatise les tâches répétitives, réduisant potentiellement de manière significative les recrutements globaux dans la tech.
Forrester Research apporte un étayage quantitatif, estimant dans un rapport récent que lIA et lautomatisation pourraient supprimer 10,4 millions de postes aux États-Unis dici 2030. Il ne sagit pas dun effondrement brutal, mais dune érosion progressive, les flux de travail étant redessinés autour de lIA. Lapproche de Salesforce en est une illustration : comme la indiqué Marc Benioff lors dune interview, les recrutements restent « globalement stables » en ingénierie, tandis que lentreprise accélère dans des domaines tels que léthique de lIA et la science des données.
Les critiques estiment que cette orientation pourrait freiner linnovation en limitant lafflux de nouveaux talents. Les forums de discussion en ligne débattent dannonces similaires, les utilisateurs spéculant sur les effets à long terme. Certains soulignent que, si lIA génère des gains à court terme, une dépendance excessive pourrait entraîner des lacunes de connaissances en architecture des systèmes.
Naviguer dans la symbiose entre l'humain et l'IA
En approfondissant lanalyse, les outils dIA de Salesforce, tels quAgentforce, représentent une combinaison sophistiquée dapprentissage automatique et de supervision humaine. Les ingénieurs indiquent que ces systèmes génèrent en quelques minutes des extraits de code qui nécessitaient auparavant des heures, libérant ainsi du temps pour la résolution créative de problèmes. Toutefois, des défis subsistent. Les critiques mettent en garde contre des « zones mortes » dans les flux de travail, où lintégration de lIA perturbe la...
