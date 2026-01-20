IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

L'IA a rendu les ingénieurs de Salesforce plus productifs, si bien que l'entreprise a cessé de les recruter, a déclaré le PDG de Salesforce, Marc Benioff

Le , par Anthony
10 commentaires

0PARTAGES

4  0 
Salesforce a suspendu le recrutement dingénieurs logiciels, invoquant des gains de productivité significatifs grâce à lutilisation doutils dintelligence artificielle (IA), d'après les déclarations de son PDG, Marc Benioff. Lors d'une récente conférence sur les résultats financiers, le dirigeant a expliqué que des solutions comme Agentforce avaient permis aux équipes existantes de produire davantage et plus rapidement, sans augmenter les effectifs. Cette évolution illustre un changement structurel dans lorganisation du travail, dans lequel lIA ne se contente plus d'assister les ingénieurs, mais redéfinit également les besoins en main-duvre.

Salesforce, Inc. est une société américaine de logiciels basés sur le cloud dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle fournit des applications axées sur les ventes, le service client, l'automatisation du marketing, le commerce électronique, l'analyse, l'intelligence artificielle, l'IA agentique et le développement d'applications.

Marc Russell Benioff est un entrepreneur américain spécialisé dans l'Internet et philanthrope. Il est surtout connu pour être le cofondateur, président-directeur général de la société de logiciels Salesforce, ainsi que propriétaire du magazine Time depuis 2018.

Dans lunivers effervescent des logiciels dentreprise, où linnovation se mesure à la seconde, Salesforce Inc. a formulé une déclaration audacieuse qui résonne aussi bien dans les salles de conseil que dans les bootcamps de programmation. Le directeur général Marc Benioff a récemment révélé que lentreprise avait de facto gelé les nouvelles embauches pour les postes dingénierie logicielle, attribuant ce virage à des gains de productivité remarquables générés par des outils dIA. Cette décision, annoncée dans un contexte de transformations sectorielles rapides, souligne un moment charnière où lIA ne se contente plus daugmenter le travail humain  elle redessine des effectifs entiers.

Cette inflexion dans la politique de recrutement de Salesforce s'inscrit dans la continuité de l'orientation stratégique de l'entreprise, marquée par des investissements soutenus dans des outils d'IA. En mars 2025, Marc Benioff avait indiqué que les outils de codage IA ont permis d'accroître la productivité des ingénieurs d'environ 30 %, générant une « efficacité considérable », malgré des résultats financiers trimestriels mitigés. Le dirigeant y voyait les prémices d'une main-d'uvre hybride mêlant humains et agents IA.


Les propos de Marc Benioff ont été tenus lors dune récente conférence téléphonique sur les résultats financiers, au cours de laquelle il a expliqué comment les agents IA et les technologies associées ont considérablement accru la production des ingénieurs en place. « Nous najoutons pas dingénieurs logiciels supplémentaires cette année, car nous avons augmenté la productivité de manière spectaculaire grâce à nos initiatives en matière dIA », a-t-il déclaré, en citant des outils comme Agentforce qui automatisent des tâches complexes traditionnellement prises en charge par des développeurs humains. Il ne sagit pas dun simple effet dannonce : les indicateurs internes de Salesforce montrent que les ingénieurs livrent les projets plus rapidement et avec moins de ressources, permettant à lentreprise de maintenir son rythme dinnovation sans accroître ses effectifs.

Les répercussions dépassent largement le siège de Salesforce à San Francisco. Depuis des années, les géants de la technologie investissent massivement dans lIA, mais les impacts concrets sur les pratiques de recrutement sont restés progressifs. Désormais, avec Salesforce en éclaireur, les autres entreprises observent attentivement. Selon les analystes du secteur, cette évolution pourrait annoncer une tendance plus large, dans laquelle lefficacité pilotée par lIA réduit le besoin de postes de niveau débutant, contraignant les développeurs en devenir à sadapter ou à se réorienter.

Les racines de l'efficacité tirée par l'IA

Le parcours de Salesforce dans lintégration de lIA a véritablement commencé avec le lancement dEinstein AI il y a plusieurs années, mais les avancées récentes ont accéléré son adoption. Selon des rapports de Salesforce Ben, lentreprise a consacré lannée 2025 à poser les bases de lIA dentreprise, en expérimentant des systèmes basés sur des agents capables de tout gérer, de la génération de code à la correction de bugs. En 2026, ces outils ont atteint un niveau de maturité suffisant pour permettre aux ingénieurs de se concentrer sur larchitecture de haut niveau plutôt que sur le codage de routine.

Cette hausse de productivité nest pas un cas isolé. Une étude relayée par IEEE Spectrum indique que lIA transforme les attentes vis-à-vis des postes débutants, en privilégiant les compétences de raisonnement de haut niveau et la collaboration plutôt que la programmation de base. Chez Salesforce, les ingénieurs supervisent désormais le code généré par lIA, affinent les résultats et veillent à leur alignement avec les objectifs métiers. Marc Benioff a souligné que les équipes actuelles sont « plus productives que jamais », ce qui permet à lentreprise de réorienter ses ressources vers des axes de croissance tels que les ventes et le support client.

Cependant, cette efficacité saccompagne de contreparties. De nombreux utilisateurs expriment leurs inquiétudes quant à lérosion potentielle de la sécurité de lemploi due à lIA, notamment la manière dont le gel des embauches chez Salesforce pourrait inspirer des politiques similaires ailleurs. Si ces réactions traduisent des craintes bien réelles, elles mettent également en lumière une fracture : les optimistes perçoivent lIA comme un collaborateur, tandis que les sceptiques redoutent des suppressions demplois à grande échelle.

Échos plus larges du secteur et perspectives des investisseurs

À léchelle du secteur, la stratégie de Salesforce saligne sur les prévisions des investisseurs. Plusieurs rapports anticipent que limpact de lIA sur les marchés du travail deviendra manifeste en 2026, des entreprises comme Salesforce faisant figure dindicateurs précoces. Les investisseurs sattendent à un changement structurel dans lequel lIA automatise les tâches répétitives, réduisant potentiellement de manière significative les recrutements globaux dans la tech.

Forrester Research apporte un étayage quantitatif, estimant dans un rapport récent que lIA et lautomatisation pourraient supprimer 10,4 millions de postes aux États-Unis dici 2030. Il ne sagit pas dun effondrement brutal, mais dune érosion progressive, les flux de travail étant redessinés autour de lIA. Lapproche de Salesforce en est une illustration : comme la indiqué Marc Benioff lors dune interview, les recrutements restent « globalement stables » en ingénierie, tandis que lentreprise accélère dans des domaines tels que léthique de lIA et la science des données.

Les critiques estiment que cette orientation pourrait freiner linnovation en limitant lafflux de nouveaux talents. Les forums de discussion en ligne débattent dannonces similaires, les utilisateurs spéculant sur les effets à long terme. Certains soulignent que, si lIA génère des gains à court terme, une dépendance excessive pourrait entraîner des lacunes de connaissances en architecture des systèmes.

Naviguer dans la symbiose entre l'humain et l'IA

En approfondissant lanalyse, les outils dIA de Salesforce, tels quAgentforce, représentent une combinaison sophistiquée dapprentissage automatique et de supervision humaine. Les ingénieurs indiquent que ces systèmes génèrent en quelques minutes des extraits de code qui nécessitaient auparavant des heures, libérant ainsi du temps pour la résolution créative de problèmes. Toutefois, des défis subsistent. Les critiques mettent en garde contre des « zones mortes » dans les flux de travail, où lintégration de lIA perturbe la...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

10 commentaires
Commenter Signaler un problème