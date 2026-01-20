En décembre 2024, Elon Musk a déposé une injonction pour bloquer le passage d'OpenAI d'une société à but non lucratif à une société à but lucratif. L'injonction préliminaire vise l'éditeur de ChatGPT et de nombreuses autres personnes travaillant avec ou pour l'entreprise. Parmi ces personnes, on peut citer le PDG Sam Altman, Greg Brockman, ainsi que Reid Hoffman, cofondateur de Linkedin et ancien membre du conseil d'administration d'OpenAI.
Dee Templeton, vice-président de Microsoft chargé des partenariats et des opérations dans le domaine de la technologie et de la recherche, figure également sur la liste, de même que Microsoft lui-même. Dans les documents judiciaires, Elon Musk allègue qu'OpenAI a violé ses accords contractuels initiaux.
L'homme d'affaires réclame jusqu'à 134 milliards de dollars à OpenAI et à Microsoft, affirmant qu'OpenAI l'a escroqué en s'écartant de ses origines à but non lucratif. Il a déposé une « demande de dommages-intérêts » devant le tribunal le 16 janvier 2026. Cette décision est intervenue au lendemain du rejet par un juge fédéral de la dernière tentative d'OpenAI et de Microsoft d'éviter un procès devant jury prévu fin avril 2026 à Oakland, en Californie.
Comment Elon Musk a calculé ses « intérêts » dans OpenAI
Elon Musk a engagé l'expert Paul C. Wazzan pour l'aider à calculer les dommages-intérêts qu'il réclame à OpenAI et Microsoft. Les calculs de Paul Wazzan ont conclu qu'Elon Musk peut prétendre à des dommages-intérêts pouvant atteindre 134 milliards de dollars. Paul Wazzan est parvenu à cette somme en concluant que les premières contributions d'Elon Musk à OpenAI avaient généré 50 à 75 % de la valeur actuelle de l'organisation à but non lucratif.
Le mécanisme est simple. Elon Musk affirme qu'OpenAI a violé sa mission fondatrice en se restructurant en une entité à but lucratif et en s'associant avec Microsoft. Il estime que sa contribution de 60 % au financement initial d'OpenAI et ses autres contributions lui donnent droit à une part de la valeur considérable créée. Son expert a estimé les dommages-intérêts à 65,5 milliards de dollars pour OpenAI et à 13,3 milliards de dollars pour Microsoft.
Il a analysé quatre facteurs : les contributions financières totales d'Elon Musk avant son départ d'OpenAI en 2018, la participation proposée par Elon Musk dans OpenAI en 2017, la participation actuelle d'Elon Musk dans xAI et ses contributions non monétaires à OpenAI (comme le temps investi ou sa réputation). Cette demande a choqué OpenAI et Microsoft, qui pourraient également se voir infliger des dommages-intérêts punitifs en cas de défaite.
OpenAI a déclaré que ce procès est « infondé » et l'a qualifié de « campagne de harcèlement ». Microsoft nie avoir aidé et encouragé des actes répréhensibles. Sam Altman a dénoncé la plainte comme une utilisation abusive du système judiciaire pour ralentir un concurrent. Le résultat est binaire : soit la plainte s'effondre comme étant sans fondement, soit elle force un règlement qui pourrait perturber le discours sur les investissements dans l'IA.
Des calculs jugés « irrecevables » par Microsoft et OpenAI
OpenAI et Microsoft ont immédiatement déposé une requête visant à exclure les opinions de Paul Wazzan, affirmant que cette mesure était nécessaire pour éviter de préjuger du jury. Dans leur requête, ils ont affirmé que les calculs de Paul Wazzan semblaient « inventés », car l'expert en économie aurait déclaré n'avoir jamais utilisé ces calculs auparavant et les avoir prétendument « concoctés » uniquement pour satisfaire la demande d'Elon Musk.
Par exemple, Paul Wazzan aurait ignoré le fait qu'Elon Musk avait quitté OpenAI après que la direction ne se soit pas mise d'accord sur la manière d'évaluer ses contributions à l'organisation à but non lucratif. Le problème est que les calculs de Paul Wazzan reposent sur un scénario imaginaire dans lequel OpenAI aurait accepté l'offre d'Elon Musk en 2017 de contrôler 51,2 % d'une nouvelle entité à but lucratif alors en cours de création à l'époque.
Mais cela ne s'est jamais produit, et OpenAI estime qu'il est donc difficile de comprendre pourquoi Elon Musk aurait droit à des « dommages-intérêts » sur la base d'un accord qui n'a jamais été conclu. En parallèle, on ne comprend pas pourquoi la participation d'Elon Musk dans sa nouvelle startup xAI, fabricant de Grok, est pertinente, puisquOpenAI est une entreprise complètement différente qui n'est pas tenue de s'aligner sur les offres de xAI.
Paul Wazzan n'aurait même pas eu accès aux chiffres réels de xAI pour l'aider dans son estimation, se référant uniquement à des rapports publics estimant qu'Elon Musk détient 53 % du capital de xAI. OpenAI a accusé Paul Wazzan d'avoir inclus les chiffres de xAI afin de gonfler le montant total des dommages-intérêts pour satisfaire Elon Musk. Selon certains critiques, Elon Musk tente de ralentir son concurrent OpenAI avec des accusations infondées.
Pour aggraver encore la frustration d'OpenAI et de Microsoft, Paul Wazzan a également estimé qu'Elon Musk et xAI devraient recevoir exactement le même montant total de dommages-intérêts, qu'ils obtiennent gain de cause pour une seule ou pour les quatre plaintes déposées dans le cadre du procès.
OpenAI et Microsoft demandent le rejet de ces conclusions
Les défendeurs espèrent que le tribunal reconnaîtra que les calculs de Paul Wazzan constituent une « boîte noire peu fiable » et rejettera ses conclusions, jugées indûment fondées sur des calculs qui ne peuvent être vérifiés de manière indépendante. « Le procès intenté par Musk reste sans fondement et s'inscrit dans le cadre de son harcèlement continu, et nous sommes impatients de le démontrer lors du procès », a déclaré un porte-parole d'OpenAI.
« Cette dernière demande fantaisiste vise uniquement à poursuivre cette campagne de harcèlement. Nous restons concentrés sur le renforcement de la Fondation OpenAI, qui est déjà l'une des organisations à but non lucratif les mieux dotées en ressources jamais créées », a déclaré le porte-parole d'OpenAI.
« Wazzan n'offre aucune justification contractuelle, administrative, économique ou autre pour réaffecter une partie des intérêts négociés par Microsoft à l'organisation à but non lucratif », ont déclaré OpenAI et Microsoft dans leur dossier. Par ailleurs, selon OpenAI, le plus flagrant est peut-être que l'expert engagé par Elon Musk est parvenu à ses conclusions sans jamais prendre en compte les contributions d'autres personnes que le milliardaire.
Cela signifie que l'analyse de l'expert n'a pas seulement ignoré les efforts des cofondateurs et des investisseurs tels que Microsoft. « Elle a aussi écarté les scientifiques et les programmeurs qui ont inventé ChatGPT, en les considérant comme ayant « contribué à zéro pour cent de la valeur actuelle de lorganisation à but non lucratif », selon OpenAI. En réponse, Paul Wazzan a déclaré : « je n'ai pas besoin de connaître toutes les autres personnes ».
La propre équipe juridique d'Elon Musk aurait contredit l'expert
Paul Wazzan n'aurait pas non plus pris la peine de quantifier les contributions non monétaires d'Elon Musk, qui pourraient se chiffrer en milliers, millions ou milliards selon ses calculs vagues, a fait valoir OpenAI. Selon le dossier déposé par OpenAI, même l'équipe juridique d'Elon Musk semblait contredire Paul Wazzan. Dans le dossier déposé par Elon Musk, il est reconnu que le jury pourrait devoir ajuster le montant total des dommages-intérêts.
« La méthodologie de Wazzan est inventée de toutes pièces ; ses résultats sont invérifiables ; son approche est sans précédent ; et le résultat qu'il propose le transfert de milliards de dollars d'une société à but non lucratif à un donateur devenu concurrent est à première vue invraisemblable », a déclaré OpenAI.
Elon Musk s'efforcera de convaincre le tribunal que ces dommages-intérêts sont dus. OpenAI espère qu'il échouera, en partie parce qu'il est légalement impossible pour un particulier de détenir des intérêts économiques dans une société à but non lucratif et que Paul Wazzan a admis lors de sa déposition qu'il n'avait aucune raison de croire qu'Elon Musk s'attendait à un retour financier lorsqu'il a fait un don à l'organisation à but non lucratif OpenAI.
Entre-temps, la structure d'OpenAI a beaucoup évolué. « Permettre à un jury d'entendre un montant de restitution, en particulier un montant qui n'est pas lié à un comportement illicite spécifique présumé et qui aboutit à ce que Musk reçoive des sommes des milliers de fois supérieures à ses dons réels, risque d'induire le jury en erreur quant à la réparation pouvant être obtenue et rend les avis contestés irrecevables », a déclaré OpenAI.
Rappel sur la genèse d'OpenAI et sa récente restructuration
OpenAI a été initialement fondé en tant qu'organisation à but non lucratif. Les principaux cofondateurs dOpenAI en 2015 sont Sam Altman, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba et John Schulman. Sam Altman et Greg Brockman venaient de la Silicon Valley, Ilya Sutskever est un chercheur de renom en sécurité des systèmes d'IA, et Elon Musk faisait partie des financeurs et fondateurs initiaux avant de quitter le projet plus tard.
La mission initiale d'OpenAI visait à développer une intelligence artificielle sûre et qui profitera à toute l'humanité. Mais l'entreprise s'est vite rendu compte que développer des systèmes d'IA avancés coûtait énormément dargent. Les dons et subventions ne suffisaient pas pour financer les infrastructures de calcul, les équipes de chercheurs et lélectricité nécessaire à lentraînement des modèles. En effet, il fallait trouver d'autres sources de capitaux.
En 2019, OpenAI a donc créé une structure commerciale pour pouvoir lever des fonds auprès dinvestisseurs, et rester compétitive face à dautres laboratoires privés et d'autres géants tels que Google et Meta. Microsoft a investi un milliard de dollars dans OpenAI en 2019, et plusieurs milliards supplémentaires les années suivantes. Microsoft est le principal bailleur de fonds d'OpenAI, avec des accords profonds en matière de cloud computing sur Azure.
Officiellement, lorganisation mère à but non lucratif garde le contrôle et la mission générale, afin que la recherche reste orientée vers lintérêt public et pas uniquement vers le profit. En 2025, OpenAI est bien devenu une PCB (capped‑profit company). En clair, Sam Altman et ses collaborateurs ont créé une entreprise qui peut faire du profit et attirer des investisseurs, mais avec une limite fixée à lavance sur ce que ces investisseurs peuvent gagner.
Lidée est déviter quOpenAI devienne une entreprise classique uniquement obsédée par le rendement. Au‑dessus de cette entité, il reste une fondation à but non lucratif qui garde le contrôle et la mission officielle. Cest ce montage hybride qui leur permet à la fois de lever beaucoup dargent et de dire quils restent orientés vers lintérêt général. Cependant, pour Elon Musk et d'autres critiques, ce faisant, OpenAI a violé ses accords contractuels initiaux.
La nouvelle structure d'OpenAI consolide le pouvoir d'Altman
