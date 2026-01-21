Parfois, vous vous plaignez que ChatGPT est trop restrictif, puis dans des cas comme celui-ci, vous affirmez qu'il est trop laxiste. Près d'un milliard de personnes l'utilisent et certaines d'entre elles peuvent se trouver dans un état mental très fragile. Nous continuerons à faire de notre mieux pour trouver la bonne solution et nous ressentons une énorme responsabilité de faire tout notre possible, mais il s'agit de situations tragiques et complexes qui méritent d'être traitées avec respect.C'est vraiment difficile ; nous devons protéger les utilisateurs vulnérables, tout en veillant à ce que nos garde-fous permettent à tous nos utilisateurs de bénéficier de nos outils.Apparemment, plus de 50 personnes sont décédées dans des accidents liés à l'Autopilot. Je n'ai voyagé qu'une seule fois dans une voiture équipée de ce système, il y a quelque temps, mais ma première pensée a été que Tesla était loin d'avoir mis sur le marché un produit sûr. Je ne m'étendrai même pas sur certaines des décisions de Grok.Vous partez du principe que « toute accusation est un aveu ».