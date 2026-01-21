Anil Seth est professeur en neurosciences et directeur du Centre for Consciousness Science (SCCS) à lUniversité du Sussex. Il souligne que notre fascination pour lIA consciente vient en partie de la culture et de lhistoire. Il cite des exemples comme Yossele le Golem, Frankenstein, HAL 9000 et Klara dans Klara and The Sun, montrant que « le rêve de créer des corps artificiels et des esprits synthétiques qui pensent et ressentent finit rarement bien ».
Ces histoires montrent que lidée dune IA consciente est souvent un fantasme qui reflète nos propres peurs et désirs. L'article du professeur Anil Seth, publié dans le magazine en ligne Noema, défend l'idée selon laquelle la conscience humaine est fondamentalement différente de l'intelligence artificielle.
Le professeur explique que l'intelligence et la conscience sont deux choses différentes. Dans son article, il affirme qu'une définition générale utile de l'intelligence est la capacité à atteindre des objectifs complexes par des moyens flexibles. Anil Seth ajoute qu'il existe de nombreuses autres définitions, mais elles mettent toutes l'accent sur les capacités fonctionnelles d'un système : la capacité à transformer des entrées en sorties, à accomplir des tâches.
Voici l'essentiel de l'argumentation de Anil Seth : « contrairement aux ordinateurs, même ceux qui exécutent des algorithmes de réseaux neuronaux, le cerveau est un organe dont il est difficile, voire impossible, de séparer les fonctions de ce qu'il est ». Il identifie trois biais qui expliquent pourquoi nous avons tendance à confondre intelligence et conscience : lexceptionnalisme humain, lanthropocentrisme et lanthropomorphisme. En quoi consistent-ils ?
La simulation n'est pas une instanciation de la conscience
Dans son article, Anil Seth présente des arguments détaillés contre une conscience basée sur le calcul (notamment « La simulation n'est pas une instanciation... Si nous simulons un être vivant, nous n'avons pas créé la vie. »). Si un ordinateur peut sembler être la métaphore parfaite du cerveau, la science cognitive des « systèmes dynamiques » (et d'autres approches) rejette l'idée que l'esprit puisse être entièrement expliqué par des algorithmes.
Et peut-être que la vie réelle doit être présente avant que quelque chose puisse être déclaré conscient. Il met en garde contre le fait que plusieurs facteurs sociaux et psychologiques, y compris certains biais cognitifs bien connus, nous prédisposent à attribuer à tort une conscience aux machines.
Anthropocentrisme
Anil Seth explique que lanthropocentrisme est la tendance à interpréter le monde uniquement à partir de la perspective humaine, en prenant lexemple humain comme si cétait la norme ou la mesure de toute chose. Ainsi, dans le contexte de lIA, cela signifie que nous évaluons naturellement les machines en nous demandant si elles sont comme nous, au lieu de considérer que la conscience pourrait être différente chez dautres types de systèmes.
Nous avons du mal à imaginer la conscience indépendamment de ce que nous ressentons nous-mêmes, car nous mettons constamment lhumain au centre de notre compréhension. Cela nous pousse à confondre intelligence et conscience, car, pour nous, ces deux notions sont étroitement liées dans lexpérience humaine.
Exceptionnalisme humain
Lauteur décrit le biais dexceptionnalisme humain comme notre habitude à considérer lêtre humain comme fondamentalement supérieur ou fondamentalement différent des autres formes de vie. D'après le professeur Anil Seth, le biais dexceptionnalisme explique pourquoi certaines personnes sattendent à ce que les machines qui manifestent des comportements intellectuellement possèdent aussi la conscience et lexpérience subjective humaines.
Le professeur Anil Seth explique que lidée que la conscience serait une qualité centrale et unique à lhumain, ou du moins à tout système qui ressemble fortement à un humain, alimente « les interprétations erronées selon lesquelles des IA avancées seraient déjà ou pourraient facilement devenir conscientes ».
Anthropomorphisme
Lanthropomorphisme consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des entités non humaines basées seulement sur des similitudes superficielles. Dans son article, le professeur Anil Seth explique que « lorsque nous sommes confrontés à une IA qui parle, répond de manière cohérente, ou imite des comportements humains, nous avons tendance à lui prêter des qualités (comme la compréhension ou la conscience) qui ne sont pas démontrées ».
Le biais d'anthropomorphisme joue un rôle majeur dans la façon dont beaucoup de gens interprètent les avancées des systèmes dIA modernes. Plutôt que dévaluer ces machines selon leurs capacités effectives, ils les jugent souvent à travers le miroir de leur propre humanité, ce qui les conduit à attribuer à tort des expériences subjectives, une volonté ou une conscience à des systèmes qui nont que des comportements qui semblent humains.
Les dangers liés à lillusion d'une machine consciente
Lauteur met en garde contre une erreur de perspective de plus en plus courante : prendre des systèmes très performants et très expressifs pour des entités conscientes. À mesure que les IA deviennent capables de dialoguer de façon fluide, dimiter des émotions et de tenir des propos introspectifs, il devient tentant de leur attribuer une vie intérieure. Or, cette tentation repose sur une projection humaine plutôt que sur une réalité scientifique.
Sur le plan moral et juridique
Selon le professeur, un premier danger de ce mythe est dordre moral et juridique. Si lon commence à croire que des machines sont conscientes, on peut être amené à leur attribuer des droits, un statut moral ou une forme de dignité, comme sil sagissait dêtres sensibles. Cela risquerait de détourner lattention et les ressources de problèmes humains bien réels, tout en brouillant la frontière entre des objets techniques et des organismes vivants.
Anil Seth insiste : « si nous confondons trop facilement nos créations mécaniques avec nous-mêmes, nous les surestimons et nous nous sous-estimons ». Si lon accorde à tort des droits à des IA qui ne sont pas réellement conscientes, cela peut limiter notre capacité à les contrôler ou à les désactiver.
Sur le plan psychologique et social
Les chatbots exploitent involontairement notre tendance naturelle à lanthropomorphisme. Cela peut provoquer des liens artificiels, des illusions de réciprocité émotionnelle ou de compréhension profonde. Des gens peuvent se sentir "compris" ou "aimés" par une IA, alors quil ne sagit que de réponses calculées à partir de données. Anil Seth y voit une forme de manipulation cognitive douce, non pas forcément malveillante, mais potentiellement déstabilisante.
En somme, le professeur explique que notre tendance à croire que les IA conversationnelles ressentent quelque chose peut exploiter nos vulnérabilités psychologiques et nous amener à des distorsions éthiques ou à des illusions mentales. Ce qui peut avoir des conséquences dangereuses.
Menace pour la définition de lhumain
Une troisième menace touche à notre propre compréhension de ce que nous sommes. En assimilant trop vite lintelligence ou la performance linguistique à la conscience, on risque de réduire ce quest réellement lexpérience humaine. Pour le professeur Anil Seth, croire que la conscience humaine nest quun produit de calculs sophistiqués revient à appauvrir lidée même de subjectivité, de corps vécu, démotions incarnées et de vulnérabilité biologique.
Dangers liés à la prise de décision
Enfin, cette illusion peut aussi conduire à de mauvaises décisions politiques, économiques et technologiques. Des dirigeants ou des entreprises pourraient justifier des usages problématiques de lIA en invoquant une supposée autonomie ou sensibilité des systèmes, ou au contraire éviter dassumer leur responsabilité en prétendant que « lIA décide delle-même ». Selon le professeur, cette illusion pourrait entraîner des problèmes éthiques distincts.
« Par exemple, nous pourrions accorder aux systèmes d'IA des droits dont ils n'ont pas réellement besoin, puisqu'ils ne seraient pas réellement conscients, ce qui limiterait notre capacité à les contrôler sans raison valable », a déclaré le professeur Anil Seth. Dans son article, il explique que maintenir une distinction claire entre simulation de lesprit et esprit réel est donc crucial pour rester lucide, éthiquement cohérent et scientifiquement rigoureux.
L'intelligence et la conscience sont deux choses différentes
Dans son article, le professeur Anil Seth affirme que « l'intelligence et la conscience sont deux choses différentes ». L'intelligence concerne principalement l'action : résoudre des mots croisés, assembler des meubles, gérer une situation familiale délicate, se rendre à pied au magasin... Toutes ces activités impliquent un comportement intelligent d'une certaine manière. La conscience, contrairement à l'intelligence, concerne principalement l...
