« L'ère où les humains écrivaient du code est révolue », prévient Ryan Dahl, créateur de NodeJS, alors que les outils de codage basés sur l'IA connaissent une croissance fulgurante

Cette perspective sinscrit dans une évolution déjà perceptible des pratiques de programmation. Lémergence du « vibe coding », un concept popularisé par Andrej Karpathy, ancien chercheur chez OpenAI, illustre cette tendance : il est désormais possible de décrire un programme en langage naturel et de demander à l'IA de le traduire en code fonctionnel, sans comprendre comment ce code fonctionne. Cette tendance soulève toutefois des questions quant au fondement même de l'avenir du développement logiciel, qui repose historiquement sur une compréhension approfondie et rigoureuse des systèmes, et alimente le débat sur un futur où les intuitions et le « vibe coding » primeraient sur une connaissance technique approfondie.
Ryan Dahl est un ingénieur logiciel américain surtout connu pour avoir créé le runtime JavaScript Node.js ainsi que le runtime Deno JavaScript/TypeScript. Le 27 mai 2009, Dahl a lancé son projet, le runtime Node.js. En janvier 2012, après avoir travaillé sur le projet Node.js depuis 2009, Dahl a annoncé qu'il se retirait du projet et confiait la gestion opérationnelle à Isaac Z. Schlueter, créateur de NPM et ancien employé de Joyent. En 2018, Ryan Dahl a annoncé Deno, un runtime JavaScript/TypeScript construit avec V8.
Le développement logiciel, longtemps considéré comme l'un des domaines les plus exigeants en main-d'uvre du secteur technologique, connaît actuellement une transformation sans précédent. Dès le début de l'année 2026, l'IA devrait dépasser largement son rôle d'assistant et prendre les commandes de la création de code. Ce changement marque une évolution fondamentale dans la manière dont les logiciels sont conçus, maintenus et adaptés.
Les experts du secteur affirment que l'écriture manuelle de code ligne par ligne est en train de devenir rapidement obsolète, un point de vue partagé par Ryan Dahl, créateur de NodeJS. Au lieu de se concentrer sur la syntaxe et la mise en uvre répétitive, les développeurs sont encouragés à réorienter leurs compétences vers une réflexion de plus haut niveau. Les décisions en matière de conception, l'architecture des systèmes, la résolution de problèmes et la supervision apparaissent comme les principales responsabilités des ingénieurs logiciels modernes à l'ère du développement axé sur l'IA.
« Cela a déjà été dit mille fois, mais permettez-moi d'ajouter ma propre opinion : l'ère où les humains écrivaient du code est révolue. C'est dérangeant pour ceux d'entre nous qui s'identifient comme ingénieurs logiciels, mais cela n'en est pas moins vrai. Cela ne veut pas dire que les ingénieurs logiciels n'ont plus de travail à faire, mais écrire directement de la syntaxe n'en fait plus partie », a déclaré Ryan Dahl dans un message publié sur X.
Le codage alimenté par l'IA transforme le rôle des ingénieurs logiciels
Depuis plusieurs décennies, les ingénieurs logiciels ont développé l'art d'écrire du code manuellement. Cependant, les technologies d'écriture de code telles que Claude Code permettent désormais d'écrire du code complexe de manière autonome en quelques secondes, alors qu'auparavant, cela prenait plusieurs mois à faire manuellement. Comme l'affirme Ryan Dahl, « l'ère de l'écriture de code par l'homme est révolue. Les machines sont désormais capables d'accomplir en quelques secondes ce qui prenait auparavant plusieurs mois ».
Contrairement à l'idée selon laquelle l'avènement de l'IA rendra les développeurs superflus, Ryan Dahl souligne que les développeurs humains sont toujours nécessaires et possèdent en réalité des compétences encore plus précieuses qu'auparavant. Les développeurs ne sont plus nécessaires pour les tâches de programmation de bas niveau telles que la saisie de commandes, car celles-ci sont désormais effectuées par des algorithmes d'IA. Les développeurs sont plus précieux pour leur créativité et leurs compétences en matière de résolution de problèmes.
L'évolution du rôle des développeurs à l'ère de l'IA
Il s'agit d'un changement de paradigme dans la profession. De nombreux développeurs ont une forte affinité avec le métier de codeur, et l'idée de s'éloigner du codage syntaxique peut être dérangeante. Ryan Dahl reconnaît également que cette transition peut être « dérangeante » pour certains ingénieurs. Le métier de développeur de logiciels ne disparaît pas, il se transforme.
En 2026, les tâches des ingénieurs humains couvriront de plus en plus :
- L'architecture des systèmes et la conception globale des plans de projet.
- La vérification du code produit par l'IA afin d'en valider l'exactitude, la sécurité et la maintenabilité.
- La réflexion de haut niveau afin de déterminer les fonctionnalités et les spécifications qui doivent exister.
Les principaux outils d'IA fournissent des solutions à des problèmes complexes qui nécessitent un jugement humain. Loin de remplacer les développeurs, l'IA leur permet de consacrer davantage de temps à l'aspect intellectuel du développement logiciel.
Comment l'IA prend le dessus dans le développement logiciel chez Google et Microsoft
L'utilisation de codes développés à l'aide de l'IA est déjà évidente dans les grandes entreprises technologiques. Google et Microsoft ont annoncé qu'environ 30 % de leur code de production avait été développé ou amélioré à l'aide d'un code développé à l'aide de l'IA. Anthropic, l'entreprise à l'origine de Claude Code, a publiquement annoncé que près de 80 % des codes développés à l'aide de son outil de codage avaient été produits par l'IA, l'intervention humaine se limitant au contrôle ou à la gestion des exceptions.
Ces statistiques témoignent d'une évolution plus large du secteur : l'IA ne se contente pas d'augmenter les capacités des codeurs humains, elle devient également la principale source de code dans un certain nombre de secteurs de haute technologie. Les équipes qui s'appuyaient fortement sur les programmeurs humains s'orientent désormais vers un rôle dans lequel les programmeurs humains seraient chargés de guider, de valider et d'innover.
L'IA peut prendre en charge certaines tâches, mais la créativité humaine reste essentielle
L'impact de l'IA sur le codage s'inscrit dans un changement de paradigme plus large. Selon Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », l'IA prendra le relais dans le domaine de l'emploi, au point de remplacer dès 2026 des millions de travailleurs dans des emplois qui requièrent une réflexion et des connaissances sophistiquées. En ce qui concerne la programmation logicielle, Hinton affirme que « l'IA sera capable d'accomplir des tâches qui prennent des mois à une équipe humaine. Ce sera un changement de paradigme ».
Néanmoins, selon Geoffrey Hinton et d'autres professionnels, si les tâches répétitives sont vouées à être prises en charge par l'IA, les emplois impliquant de la créativité, des stratégies et de la gestion resteront l'apanage des professionnels humains. Il est primordial que les développeurs restent dynamiques dans ce nouveau monde, où ils s'engagent dans des tâches nécessitant un jugement humain, une morale et une réflexion conceptuelle.
Opportunités dans un environnement de développement axé sur l'IA
Malgré certaines inquiétudes, l'essor de l'IA dans le développement logiciel offre plusieurs opportunités importantes. En adoptant cette nouvelle vague d'outils améliorés par l'IA, les développeurs amélioreront considérablement leur productivité, réduiront le temps perdu à écrire du code standard et pourront consacrer davantage de temps à des tâches plus utiles.
Les futurs ingénieurs logiciels trouveront de l'intérêt dans les domaines suivants :
- La planification de l'architecture et la conception de systèmes plutôt que la syntaxe.
- La vérification de la qualité et de l'éthique du code généré par l'IA.
- La résolution de problèmes et la créativité en guidant l'IA vers des solutions à des défis inédits.
- La collaboration interdisciplinaire.
- L'intégration du développement de l'IA dans les activités commerciales, la conception et l'expérience utilisateur.
Plutôt que de remplacer les talents humains, l'IA redéfinit le profil de compétences du développeur logiciel moderne. La capacité à s'adapter, à penser de manière conceptuelle et à travailler avec l'IA, plutôt que comme l'IA, déterminera la...
