OpenAI s'engage à « payer de sa poche »

L'annonce d'OpenAI intervient dans un contexte de préoccupations croissantes autour de lempreinte environnementale de lIA générative. Les experts alertent depuis plusieurs mois sur la consommation massive dénergie et deau nécessaire à ces systèmes, capables démettre plusieurs tonnes de CO2 par jour. La chercheuse Sasha Luccioni a notamment estimé que lIA générative accélère la crise climatique, en soulignant son coût énergétique bien supérieur à celui des moteurs de recherche traditionnels.
Par ailleurs, OpenAI nest pas la première entreprise du secteur à chercher à apaiser les inquiétudes des consommateurs. Microsoft sest récemment engagé à payer l'intégralité des coûts d'électricité de ses centres de données dIA, alors que l'essor de ces infrastructures alimente les craintes des ménages concernant une hausse de leurs factures d'électricité. Lentreprise a confirmé un plan en cinq points visant à éviter que les ménages américains ne supportent indirectement ces dépenses énergétiques.
OpenAI est une organisation américaine de recherche en intelligence artificielle composée à la fois d'une fondation à but non lucratif et d'une société d'intérêt public (PBC) à but lucratif contrôlée, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle vise à développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». OpenAI est largement reconnue pour avoir développé la famille GPT de LLM, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et le modèle de conversion de texte-vidéo Sora. La sortie de ChatGPT a été saluée comme ayant catalysé l'intérêt général pour l'IA générative.
OpenAI a récemment dévoilé une nouvelle initiative visant à prévenir la hausse des coûts d'électricité dans les régions où elle construit ses projets de centres de données Stargate. Dans un article de blog intitulé « Stargate Community plan », le géant de l'IA a déclaré : « Dans tous nos projets Stargate Community, nous nous engageons à payer nous-mêmes nos dépenses énergétiques, afin que nos activités n'entraînent pas d'augmentation de vos factures d'électricité. »
La société a indiqué que le plan serait adapté à chaque communauté et région dans laquelle elle opère, compte tenu des conditions énergétiques et du réseau propres à chaque site. Les initiatives proposées vont de la mise en place de nouvelles installations dédiées à l'alimentation électrique et au stockage, entièrement financées par Stargate, à l'ajout et au financement de nouvelles ressources de production et de transport d'énergie.
Pour y parvenir, OpenAI s'est engagée à « planifier de manière transparente et proactive avec les services publics locaux, les fournisseurs de transport, les régulateurs publics (commissions des services publics) et les opérateurs de réseau régionaux ». Elle collaborera également avec les services publics et les opérateurs de réseau afin d'élaborer des stratégies permettant d'exploiter les campus d'IA comme des charges flexibles, en réduisant ou en limitant la demande pendant les heures de pointe ou les périodes de tension sur le réseau.
Stargate a été lancé par OpenAI en janvier dernier, en partenariat avec SoftBank, Oracle et MGX d'Abu Dhabi. À l'époque, l'entreprise avait annoncé qu'elle investirait 500 milliards de dollars dans les infrastructures numériques au cours des quatre prochaines années afin de répondre aux besoins de calcul d'OpenAI.
Depuis lors, les entreprises ont annoncé plusieurs projets très médiatisés à travers le monde. En septembre, elles ont annoncé leur intention de construire cinq centres de données au Texas, au Nouveau-Mexique et dans le Midwest, d'une capacité totale pouvant atteindre 5,5 GW.
Malgré ces efforts, des inquiétudes subsistent quant à l'impact que les grands centres de données d'IA pourraient avoir sur les prix de l'énergie aux États-Unis.
L'annonce d'OpenAI fait suite à l'appel lancé par l'administration Trump et une coalition bipartisane de gouverneurs à l'opérateur régional de transport d'électricité (RTO) PJM Interconnection, basé dans la région Mid-Atlantic, afin d'exiger des développeurs de centres de données qu'ils paient pour toute nouvelle production d'électricité dont ils ont besoin, « qu'ils se présentent et utilisent l'électricité ou non ».
Des inquiétudes ont également été exprimées concernant l'utilisation du gaz naturel pour alimenter les centres de données Stargate. En mars dernier, il a été rapporté que Crusoe, le développeur à l'origine du centre de données phare de Stargate à Abilene, au Texas, s'était procuré 4,5 GW de turbines à gaz naturel pour alimenter son parc de centres de données, une partie de cette capacité étant destinée à alimenter l'installation Stargate.
Annonce d'OpenAI concernant le programme « Stargate Community »
L'annonce d'OpenAI détaillant le projet Stargate Community est présentée ci-dessous :
« La mission d'OpenAI est de veiller à ce que l'AGI profite à l'ensemble de l'humanité. Pour ce faire, nous nous efforçons de faire en sorte que nos campus Stargate bénéficient aux communautés locales qui les rendent possibles. Nous pensons que l'infrastructure IA est essentielle à la compétitivité et aux opportunités économiques des États-Unis, tout en stimulant les économies locales grâce à la création d'emplois et à la génération de revenus locaux.
Lorsque nous avons annoncé Stargate il y a un an, en janvier 2025, nous nous sommes fixé pour objectif d'étendre notre infrastructure d'IA aux États-Unis à 10 GW d'ici 2029. Un an seulement après, nous avons déjà largement dépassé la moitié de cet objectif en termes de capacité prévue, avec le premier site à Abilene, au Texas, qui forme et dessert déjà des systèmes d'IA de pointe, et plusieurs sites Stargate en cours de développement au Texas, au Nouveau-Mexique, au Wisconsin et au Michigan. Nous nous engageons à travailler avec les communautés pour veiller à ce que nos campus Stargate soient construits et gérés de manière à renforcer les communautés et à démontrer que nous sommes de bons voisins.
L'IA apporte déjà des avantages tangibles, qu'il s'agisse d'aider chaque semaine des centaines de millions de personnes à améliorer leur santé et leur bien-être ou de permettre de nouvelles avancées scientifiques. Parallèlement, nous rendons les modèles d'IA eux-mêmes beaucoup plus performants et efficaces sur le plan énergétique chaque année. Ce faisant, la demande a encore augmenté, car l'intelligence peut être appliquée de manière plus abordable à des problèmes plus importants, et il n'y a pas de limite aux problèmes que les gens veulent résoudre. C'est pourquoi nous et l'industrie considérons qu'il est essentiel de disposer d'une infrastructure d'IA à grande échelle.
Pour établir un partenariat avec les communautés locales, il faut d'abord comprendre leurs besoins. À l'avenir, chaque site Stargate disposera de son propre plan communautaire Stargate adapté à la situation locale, élaboré à partir des commentaires de la communauté et des préoccupations locales. Tous ces plans reposeront sur le même principe fondamental : Stargate est un partenariat avec les communautés, et nous ne pouvons accomplir notre mission qu'en étant de bons voisins.
Dans tous nos projets Stargate Community, nous nous engageons à prendre en charge nos propres coûts énergétiques afin que nos activités n'entraînent pas d'augmentation de vos factures d'électricité. Chaque communauté et chaque région ont des besoins énergétiques et des conditions de réseau qui leur sont propres, et notre engagement sera adapté à chaque région. Selon le site, cela peut aller de la mise en place d'une nouvelle alimentation électrique et d'un nouveau système de stockage dédiés, entièrement financés par le projet, à l'ajout et au financement de nouvelles ressources de production et de transport d'énergie. Cet engagement peut s'appuyer sur des approches spécifiques telles que :
- Financer la production supplémentaire et les mises à niveau du réseau requises par notre charge.
- Planifier de manière transparente et proactive avec les services publics locaux, les fournisseurs de transport, les régulateurs publics (commissions des services publics) et les opérateurs de réseau régionaux.
- Travailler avec les services publics, les opérateurs de réseau et l'industrie pour développer des stratégies permettant d'exploiter les campus IA comme des charges flexibles, afin que, lorsque des conditions de pointe ou une tension sur le réseau sont prévues, nous puissions réduire ou limiter la consommation et participer à des programmes de réponse à la demande et de stabilité du réseau.
Nous travaillons déjà avec des partenaires pour mettre cela en uvre sur les campus Stargate existants. Par exemple :
- Dans le Wisconsin, nos partenaires Oracle et Vantage collaborent avec WEC Energy Group pour développer de nouvelles capacités de production d'énergie, notamment l'énergie solaire et le stockage par batterie. Nos partenaires développeurs financent également 100 % de l'investissement dans les infrastructures électriques grâce à un tarif électrique dédié proposé par WEC. Le tarif proposé est conçu pour protéger les autres clients des augmentations de prix liées aux nouveaux investissements nécessaires pour alimenter l'installation.
- Dans le Michigan, nos partenaires Oracle et Related Digital travaillent avec DTE Energy pour alimenter le projet en électricité à partir des ressources existantes, complétées par un nouvel investissement dans le stockage par batterie financé entièrement par le projet. La structure est conçue pour garantir qu'il n'y ait aucun impact sur l'approvisionnement énergétique ou les tarifs des clients existants de DTE. Les clients de DTE peuvent également bénéficier du projet, qui contribue à hauteur de sa part aux coûts fixes d'entretien et d'amélioration du réseau.
- Au Texas, notre partenaire SB Energy prévoit de financer et de construire de nouvelles installations de production et de stockage d'énergie afin de fournir la majeure partie de l'électricité nécessaire au fonctionnement du campus Stargate que nous développons ensemble dans le comté de Milam.
Nous sommes également encouragés de voir l'un de nos principaux fournisseurs, Microsoft, annoncer des engagements en faveur de l'IA axés sur la communauté, qui s'appliquent aux campus d'IA qu'ils construisent pour nous.
Il s...
