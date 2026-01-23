La Corée du Sud devient le premier pays à promulguer et appliquer une loi-cadre sur l'intelligence artificielle, mais les start-ups mettent en garde contre les contraintes liées à leur mise en conformité

Le 22 janvier 2026, la Corée du Sud a officiellement mis en vigueur lAI Basic Act, présenté par Séoul comme le premier cadre législatif complet au monde dédié à lintelligence artificielle. Par ce texte, adopté un an plus tôt, le gouvernement sud-coréen entend asseoir le pays parmi le top 3 des puissances mondiales de lIA. Surtout, cette loi place la Corée du Sud en avance sur lUnion européenne, dont l'AI Act avec une entrée en vigueur à partir du 2 août 2026. Alors que Bruxelles peaufine encore sa réglementation, Séoul frappe fort en appliquant demblée une loi unifiée couvrant à la fois le secteur public et privé.
Cette Loi fondamentale pour le développement de lIA et létablissement dune base de fiabilité (son nom complet en version française) témoigne dune volonté politique claire : prendre les devants dans la gouvernance de lIA pour en encadrer les usages et risques, sans attendre quun consensus international se forme. « Ce nest pas pour nous vanter dêtre les premiers au monde », a cependant affirmé un haut responsable, soulignant que la démarche sinscrit dans la recherche dun socle de consensus global sur lIA fiable. En dautres termes, la Corée du Sud se pose en laboratoire réglementaire dune IA responsable, espérant influencer les normes internationales tout en confortant sa position de leader technologique en Asie.
Lutte contre les deepfake, mesures de promotion de l'écosystème IA : le cadre législatif manie aussi bien la carotte que le bâton
LAI Basic Act sud-coréen se distingue par son étendue et son approche équilibrée. La loi consolide pas moins de 19 propositions qui étaient auparavant traitées séparément, pour les intégrer dans un cadre unifié couvrant tout le cycle de vie de lIA de la recherche et des infrastructures de données jusquà la sécurité des applications. Le texte ne se limite pas à poser des interdits : loin dêtre purement restrictif, il prévoit aussi des mesures de promotion de lécosystème IA soutien aux start-up, programmes de formation de talents, création de pôles dinnovation tout en instaurant les garde-fous éthiques jugés essentiels. Autrement dit, la Corée du Sud cherche à stimuler linnovation tout en la canalisant dans un cadre responsable.
Concrètement, la loi introduit plusieurs obligations nouvelles. Dabord, elle définit la notion « d'IA à impact élevé » (high-impact AI) pour les systèmes dont les décisions peuvent affecter la vie ou la sécurité des personnes (par exemple en santé, transport, énergie, finance). Dans ces domaines critiques, les opérateurs devront garantir une supervision humaine des IA concernées. Ensuite, la loi sattaque de front aux dérives de lIA générative : tout contenu généré par IA susceptible dêtre pris pour du contenu réel devra être explicitement signalé comme tel, via un étiquetage clair ou un filigrane inséré dans le texte, limage ou la vidéo produite. Pour les contenus IA plus anodins, un marquage invisible (métadonnées) pourra suffire, et les usages strictement personnels ou non-commerciaux de lIA sont exclus du champ de la loi une façon de ne pas brider le grand public ni la recherche amateure.
Afin de lutter contre les nuisances type deepfakes ou désinformation, lAI Basic Act fait peser sur les développeurs et fournisseurs dIA la responsabilité des contenus générés. Les entreprises déployant des modèles dIA devront prendre des mesures pour prévenir et corriger les infox ou trucages produits par leurs systèmes. Le gouvernement se dote pour cela dun pouvoir denquête et de sanction : en cas de manquement grave (par exemple, diffusion non maîtrisée de faux contenus), les autorités pourront diligenter des investigations et infliger des amendes aux opérateurs fautifs. Autre innovation, inspirée du RGPD européen : les grands acteurs étrangers de lIA (tels que Google ou OpenAI) ayant une forte activité en Corée (chiffre daffaires mondial dépassant 1 000 milliards de wons, ou plus dun million dutilisateurs locaux) devront désigner un représentant local légalement responsable sur place. Cette exigence vise à éviter que des multinationales échappent aux régulations nationales en restant hors de portée juridique. En pratique, seules Google et OpenAI remplissent actuellement ces critères en Corée, ce qui illustre le ciblage de la loi vers les plateformes les plus puissantes.
Enfin, le législateur sud-coréen anticipe lémergence dune « IA de haute performance » (dite frontier AI), notion qui renvoie aux modèles dIA les plus avancés à venir. Plutôt que de classer les IA uniquement par secteurs dusage à risque (comme le fait lUE), la Corée du Sud a choisi de définir cette catégorie par des seuils techniques par exemple un volume cumulatif de calcul pour lentraînement dépassant un certain niveau. Cette approche prospective permet dencadrer les futures IA extrêmement puissantes avant même quelles napparaissent sur le marché. Dailleurs, aucun modèle actuel ne franchit encore ces seuils selon Séoul. En fixant la barre très haut pour la régulation des IA de pointe, le gouvernement envoie un double signal : il se tient prêt à contrôler les « super IA » de demain, tout en évitant de freiner les modèles daujourdhui tant quils restent en deçà de ces critères.
Start-up locales en alerte face aux nouvelles contraintes
Malgré le temps de préparation laissé (la loi a été promulguée un an avant son entrée en vigueur effective en 2026), la communauté tech sud-coréenne accueille froidement larrivée de cette régulation inédite. En particulier, de nombreuses start-up spécialisées en IA tirent la sonnette dalarme. « Pourquoi faut-il que ce soit nous qui soyons les premiers à faire ça ? » sinsurgent certains entrepreneurs, dénonçant une initiative prématurée. Un sondage mené par lassociation Startup Alliance locale révèle que seule une start-up IA sur 50 se sent prête en termes de conformité, et quenviron la moitié admettent ne pas bien comprendre les nouvelles obligations légales. Beaucoup déplorent le flou du texte, qui les pousserait par prudence à limiter ou ralentir certains développements innovants de peur denfreindre des règles encore mal définies.
Le risque dentraver linnovation avant même quelle nait pu éclore est la crainte majeure exprimée par ces jeunes pousses. Les obligations de transparence, de contrôle humain ou de responsabilité élargie pourraient représenter un fardeau administratif et financier disproportionné pour de petites structures en phase dexpérimentation. « Il y a un peu de ressentiment pourquoi devons-nous être les premiers à faire cela ? » confie Lim Jung-wook, co-directeur de la Startup Alliance. Ce dernier craint que le langage vague de la loi nincite les entrepreneurs à adopter des stratégies de développement excessivement prudentes, bridant la créativité et la compétitivité des solutions IA sud-coréennes face à des concurrents étrangers évoluant, eux, dans un environnement réglementaire plus souple.
Une période de grâce d'un an : la Corée du Sud veut mettre l'accent sur la pédagogie et la concertation
Les pouvoirs publics, conscients de ces réticences, cherchent à apaiser les craintes du secteur tout en affirmant la nécessité dagir. Demblée, le président (et ancien gouverneur) Lee Jae-myung fervent promoteur du projet a exprimé sa compréhension des difficultés soulevées par les start-up. Il a appelé les décideurs à soutenir au maximum le potentiel de lindustrie nationale, tout en « gérant de manière préventive les effets secondaires anticipés » de lIA. Autrement dit, pas question de renoncer à encadrer les dérives possibles de lIA, mais lÉtat promet daccompagner les acteurs économiques pour que ces nouvelles règles ne cassent pas la dynamique du secteur.
Dans cet esprit, le ministère des Sciences et des TIC a mis en place un guichet dassistance dédié (« AI Act Support Desk ») chargé daider les entreprises à évaluer leur statut réglementaire et à se mettre en conformité. Surtout, lentrée en vigueur de la loi saccompagne dune période de grâce dau moins un an : jusquen 2027, aucune amende administrative ne sera prononcée, le temps pour les entreprises de sadapter. Durant cette phase transitoire, laccent sera mis sur la pédagogie et la concertation plutôt que sur la répression : le gouvernement offre des consultations, élabore des guidelines et pourra même prolonger le moratoire si létat de lindustrie (en Corée ou à linternational) le justifie.
Lorsque les contrôles débuteront, lapproche se veut de toute façon graduée et « pro-compliance ». Aucune infraction ne pourra mener à des poursuites pénales ; la loi privilégie des mises en demeure correctives en cas de manquement, et ne prévoit des amendes quen dernier recours. Le plafond de ces sanctions financières est fixé à 30 millions de wons (environ 20 000 ) un montant relativement modéré comparé aux amendes colossales (jusquà 6% du chiffre daffaires mondial) envisagées par lUE dans son propre projet de régulation. Cette stratégie indulgente vise à ne pas étouffer lessor de lIA locale : « Nous privilégions ladhésion volontaire plutôt que la punition », martèlent en substance les autorités. De plus, les obligations de transparence imposées aux systèmes IA en Corée restent circonscrites aux usages potentiellement trompeurs, et excluent explicitement la recherche ou lusage privé. Là où lEurope compte imposer des règles larges sur lIA générative, Séoul assume une application plus ciblée, misant sur le bon sens des acteurs et la coopération pour faire progresser une IA digne de confiance.
Parallèlement, la loi saccompagne dune véritable feuille de route industrielle. Un Conseil présidentiel de stratégie nationale en matière dIA est créé pour piloter les grandes orientations, et un Institut de la sécurité de lIA verra le jour afin dévaluer les systèmes et veiller au respect des critères de fiabilité. Le texte prévoit également de nombreux dispositifs de soutien à linnovation : investissements dans la R&D, amélioration des infrastructures de données, programmes de formation des experts, aide à linternationalisation des entreprises, etc.. Enfin, pour assurer un suivi régulier, le ministre des Sciences devra présenter tous les trois ans un plan de promotion du secteur de lIA, véritable blueprint mis à jour périodiquement pour conjuguer développement économique et maîtrise des risques sur le long terme. Cette vision holistique à la fois régulation et stimulation reflète la délicate gymnastique du gouvernement sud-coréen pour concilier compétitivité technologique et exigences éthiques.
