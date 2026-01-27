Utilisez Claude Code dans VS Code

Cmd+Maj+P

Ctrl+Maj+P

Option+K

Alt+K

Utilisez la boîte de dialogue

claudeCode.initialPermissionMode

/

/

/usage

/compact

/

Maj+Entrée

> Expliquez la logique dans @auth (correspond approximativement à auth.js, AuthService.ts, etc.)

> Que contient @src/components/ (incluez une barre oblique finale pour les dossiers)

> Expliquez la logique dans @auth (correspond approximativement à auth.js, AuthService.ts, etc.)> Que contient @src/components/ (incluez une barre oblique finale pour les dossiers)

Option+K

Alt+K

Maj

Extension VS Code vs. Claude Code CLI

claude

Visual Studio Code (communément appelé VS Code) est un environnement de développement intégré développé par Microsoft pour Windows, Linux, macOS et les navigateurs web. Ses fonctionnalités comprennent la prise en charge du débogage, la coloration syntaxique, la complétion intelligente de code, les extraits de code, la refactorisation de code et le contrôle de version intégré avec Git. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier et les préférences, ainsi qu'installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités, notamment pour étendre ses capacités afin qu'il fonctionne comme un EDI pour d'autres langages.Claude Code est un outil en ligne de commande qui permet aux développeurs de déléguer des tâches de codage directement depuis leur terminal. Il a été initialement lancé en février 2025 avec Claude 3.7 et rendu accessible au grand public en mai avec Claude 4. L'adoption de Claude Code par les entreprises a connu une croissance significative, Anthropic ayant annoncé une augmentation de 5,5 fois du chiffre d'affaires de Claude Code en juillet et un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars en novembre. Anthropic a lancé une version web en octobre (également disponible dans l'application iOS), ainsi qu'une version appelée « Cowork » avec une interface utilisateur graphique, destinée aux utilisateurs non techniciens, en janvier 2026.L'extension VS Code pour Claude Code est désormais disponible pour tous, permettant ainsi à davantage d'utilisateurs d'accéder à ses fonctionnalités dans l'éditeur de code populaire de Microsoft. Cette version rapproche l'extension de l'expérience CLI, en prenant en charge les mentions @ dans les fichiers et les commandes slash familières telles queet. Parmi les fonctionnalités supplémentaires, on trouve des outils de révision de plans et des raccourcis clavier adaptés aux workflows de développement.Une fois l'extension installée, vous pouvez commencer à utiliser Claude Code via l'interface VS Code :Dans VS Code, l'icône Spark (un logo Claude) indique Claude Code :Le moyen le plus rapide d'ouvrir Claude est de cliquer sur l'icône Spark dans la barre d'outils de l'éditeur (coin supérieur droit de l'éditeur). L'icône n'apparaît que lorsque vous avez un fichier ouvert.Autres moyens d'ouvrir Claude Code :- Palette de commandes :(Mac) ou(Windows/Linux), tapez « Claude Code » et sélectionnez une option telle que « Ouvrir dans un nouvel onglet ».- Barre d'état : cliquez sur ✱ Claude Code dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Cela fonctionne même lorsqu'aucun fichier n'est ouvert.Vous pouvez faire glisser le panneau Claude pour le repositionner n'importe où dans VS Code.Demandez à Claude de vous aider avec votre code ou vos fichiers, qu'il s'agisse d'expliquer le fonctionnement d'un élément, de déboguer un problème ou d'apporter des modifications.Claude voit automatiquement le texte que vous avez sélectionné. Appuyez sur(Mac) /(Windows/Linux) pour insérer également une référence @-mention dans votre instruction générative.Voici un exemple de question sur une ligne particulière d'un fichier :Lorsque Claude souhaite modifier un fichier, il affiche une comparaison côte à côte des modifications originales et proposées, puis demande l'autorisation. Vous pouvez accepter, refuser ou indiquer à Claude ce qu'il doit faire à la place.La boîte de dialogue prend en charge plusieurs fonctionnalités :: cliquez sur l'indicateur de mode en bas de la boîte de dialogue pour changer de mode. En mode normal, Claude demande l'autorisation avant chaque action. En mode Plan, Claude décrit ce qu'il va faire et attend votre accord avant d'effectuer des modifications. En mode d'acceptation automatique, Claude effectue les modifications sans demander votre autorisation. Définissez le mode par défaut dans les paramètres VS Code sous: cliquez surou tapezpour ouvrir le menu de commande. Les options comprennent l'ajout de fichiers, le changement de modèle, l'activation/désactivation de la réflexion approfondie et l'affichage de l'utilisation du plan (). La section Personnaliser donne accès aux serveurs MCP, aux hooks, à la mémoire, aux autorisations et aux plugins. Les éléments accompagnés d'une icône de terminal s'ouvrent dans le terminal intégré.: la boîte de dialogue indique la quantité de fenêtre de contexte de Claude que vous utilisez. Claude se compacte automatiquement lorsque cela est nécessaire, mais vous pouvez également exécutermanuellement.: permet à Claude de passer plus de temps à raisonner sur des problèmes complexes. Activez cette option via le menu de commande ().: appuyez surpour ajouter une nouvelle ligne sans envoyer.Utilisez les mentions @ pour donner à Claude des informations contextuelles sur des fichiers ou des dossiers spécifiques. Lorsque vous tapez @ suivi du nom d'un fichier ou d'un dossier, Claude lit ce contenu et peut répondre à des questions à son sujet ou y apporter des modifications. Claude Code prend en charge la correspondance approximative, vous pouvez donc taper des noms partiels pour trouver ce dont vous avez besoin :Lorsque vous sélectionnez du texte dans l'éditeur, Claude peut voir automatiquement votre code mis en surbrillance. Le pied de page de la boîte de dialogue indique le nombre de lignes sélectionnées. Appuyez sur(Mac) /(Windows/Linux) pour insérer une mention @ avec le chemin d'accès au fichier et les numéros de ligne. Cliquez sur l'indicateur de sélection pour choisir si Claude peut voir votre texte surligné : l'icône en forme d'il barré signifie que la sélection est masquée à Claude.Vous pouvez également maintenir la toucheenfoncée tout en faisant glisser des fichiers dans la boîte de dialogue pour les ajouter en tant que pièces jointes. Cliquez sur le X de n'importe quelle pièce jointe pour la supprimer du contexte.Cliquez sur le menu déroulant en haut du panneau Claude Code pour accéder à l'historique de vos conversations. Vous pouvez effectuer une recherche par mot-clé ou parcourir par date (Aujourd'hui, Hier, 7 derniers jours, etc.). Cliquez sur n'importe quelle conversation pour la reprendre avec l'historique complet des messages.Si vous utilisez Claude Code sur le Web, vous pouvez reprendre ces sessions à distance directement dans VS Code. Pour cela, vous devez vous connecter avec votre abonnement Claude.ai, et non avec Anthropic Console.1. Ouvrir les conversations passées : Cliquez sur le menu déroulant Conversations passées en haut du panneau Claude Code.2. Sélectionnez l'onglet À distance : La boîte de dialogue affiche deux onglets : Local et À distance. Cliquez sur À distance pour voir les sessions de claude.ai.3. Sélectionnez une session à reprendre : Parcourez ou recherchez vos sessions à distance. Cliquez sur n'importe quelle session pour la télécharger et poursuivre la conversation localement.Seules les sessions Web démarrées avec un référentiel GitHub apparaissent dans l'onglet À distance. La reprise charge l'historique des conversations localement ; les modifications ne sont pas synchronisées avec claude.ai.Claude Code est disponible à la fois sous forme d'extension VS Code (panneau graphique) et de CLI (interface en ligne de commande dans le terminal). Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans la CLI. Si vous avez besoin d'une fonctionnalité disponible uniquement dans la CLI, exécutezdans le terminal intégré de VS Code.L'extension VS Code prend en charge les points de contrôle, qui suivent les modifications apportées aux fichiers par Claude et vous permettent de revenir à un état précédent. Passez la souris sur n'importe quel message pour afficher le bouton de rembobinage, puis choisissez parmi trois options :: démarrer une nouvelle branche de conversation à partir de ce message tout en conservant intactes toutes les modifications du code.: rétablir...