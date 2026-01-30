OpenAI a annonce qu'il retire plusieurs modèles de son chatbot ChatGPT le mois prochain, notamment ses modèles GPT-4o et GPT-4.1, très appréciés par certains utilisateurs

OpenAI a annoncé qu'il retirerait plusieurs modèles de son chatbot ChatGPT le mois prochain. GPT-4o, apprécié pour son style conversationnel chaleureux, fait partie des modèles qui seront supprimés du chatbot. OpenAI a déclaré que seulement 0,1 % des utilisateurs choisissaient d'utiliser GPT-4o chaque jour.
OpenAI, une entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA), est connue pour ses grands modèles de langage tels que GPT-4o, la série de modèles de génération d'images DALL-E et le modèle de génération de vidéos Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 a déclenché un intérêt mondial pour les agents conversationnels et l'IA générative. ChatGPT est un agent conversationnel (chatbot) qui utilise des transformeurs génératifs préentraînés, comme GPT-5, pour générer du texte ou des images.
Récemment, OpenAI a annoncé qu'il retirerait plusieurs modèles de son chatbot ChatGPT le mois prochain, y compris son modèle GPT-4o, très apprécié par certains utilisateurs. La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle a lancé GPT-4o en mai 2024, et son style de conversation chaleureux était extrêmement populaire auprès d'une partie de ses utilisateurs payants. La société a fait face à une vive réaction en août après avoir brièvement supprimé l'accès à GPT-4o à la suite du lancement d'un nouveau modèle, GPT-5. OpenAI a rapidement rétabli l'accès à GPT-4o pour les utilisateurs payants, et le PDG Sam Altman s'est engagé à donner un « préavis suffisant » si la société décidait un jour de le retirer, selon un message publié sur X en août.
Aujourd'hui, il semble que ce jour approche à grands pas. « Nous savons que la perte d'accès à GPT-4o sera frustrante pour certains utilisateurs, et nous n'avons pas pris cette décision à la légère », a déclaré OpenAI. « Retirer des modèles n'est jamais facile, mais cela nous permet de nous concentrer sur l'amélioration des modèles que la plupart des gens utilisent aujourd'hui. » OpenAI a déclaré que seulement 0,1 % des utilisateurs choisissent d'utiliser GPT-4o chaque jour, et que la « grande majorité » des gens utilisent son modèle GPT-5.2. L'entreprise a déclaré avoir apporté des améliorations à la personnalité, à la personnalisation et à la créativité du modèle au cours des derniers mois, c'est pourquoi elle se sent prête à retirer officiellement GPT-4o.
Outre GPT-4o, OpenAI a déclaré que GPT-4.1, GPT-4.1 mini et OpenAI o4-mini seront retirés de ChatGPT. La société avait précédemment annoncé que GPT-5 Instant et GPT-5 Thinking seraient également supprimés du chatbot. OpenAI a déclaré qu'il n'y avait aucun changement concernant son interface de programmation d'application. Cette annonce intervient alors qu'un document internes d'OpenAI a révélé que l'entreprise d'IA prévoit une perte de 14 milliards de $ en 2026.
À mesure que lintelligence artificielle générative simpose comme un pilier stratégique pour les grandes entreprises technologiques, la réalité économique qui la sous-tend apparaît de plus en plus contrastée. Derrière limage dune OpenAI toute-puissante, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle financier sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son dirigeant, lentreprise incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais encore loin dêtre rentable.
Voici l'annonce d'OpenAI :
Retrait de GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini et OpenAI o4-mini dans ChatGPT
Le 13 février 2026, parallèlement au retrait précédemment annoncé de GPT-5 (Instant et Thinking), nous retirerons GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini et OpenAI o4-mini de ChatGPT. Pour l'instant, aucun changement n'est prévu au niveau de l'API.
Bien que cette annonce concerne plusieurs anciens modèles, GPT‑4o mérite une attention particulière.
Après l'avoir d'abord déprécié, puis rétabli lors de la sortie de GPT-5, nous avons appris à mieux connaître la façon dont les gens l'utilisent au quotidien. Nous avons réintroduit GPT-4o après avoir reçu des commentaires clairs d'un sous-ensemble d'utilisateurs Plus et Pro, qui nous ont dit qu'ils avaient besoin de plus de temps pour faire la transition vers des cas d'utilisation clés, comme la création d'idées, et qu'ils préféraient le style conversationnel et la chaleur de GPT-4o.
Ces commentaires ont directement influencé GPT‑5.1 et GPT‑5.2, avec des améliorations au niveau de la personnalité, un soutien accru à la création d'idées et davantage de possibilités de personnalisation des réponses de ChatGPT(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre). Vous pouvez choisir parmi des styles et des tons de base tels que « Amical » et contrôler des aspects tels que la chaleur et l'enthousiasme. Notre objectif est de donner aux utilisateurs plus de contrôle et de personnalisation sur la façon dont ChatGPT est perçu, et pas seulement sur ce qu'il peut faire.
Nous annonçons aujourd'hui le retrait prochain de GPT-4o, car ces améliorations sont désormais en place et parce que la grande majorité des utilisateurs sont passés à GPT-5.2, seuls 0,1 % des utilisateurs choisissant encore GPT-4o chaque jour.
Plus généralement, nous continuons à améliorer ChatGPT dans tous les domaines où les utilisateurs nous ont signalé des points à améliorer. Cela inclut de nouvelles améliorations en matière de personnalité et de créativité, ainsi que la suppression des refus inutiles et des réponses trop prudentes ou moralisatrices, avec des mises à jour à venir prochainement. Nous continuons à progresser vers une version de ChatGPT conçue pour les adultes de plus de 18 ans, fondée sur le principe de traiter les adultes comme des adultes, et élargissant le choix et la liberté des utilisateurs dans le cadre de garanties appropriées. Pour soutenir cette démarche, nous avons mis en place une fonction de prédiction de l'âge(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour les utilisateurs de moins de 18 ans sur la plupart des marchés.
De tels changements nécessitent un certain temps d'adaptation, et nous communiquerons toujours clairement sur les modifications apportées et leur date d'entrée en vigueur. Nous sommes conscients que la perte d'accès à GPT-4o sera frustrante pour certains utilisateurs, et nous n'avons pas pris cette décision à la légère. Il n'est jamais facile de retirer des modèles, mais cela nous permet de nous concentrer sur l'amélioration des modèles que la plupart des gens utilisent aujourd'hui.
Source : Annonce d'OpenAI
