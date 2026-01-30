La bulle de l'IA est sur le point d'éclater : la chute de 400 milliards de dollars de Microsoft un avant-goût du krach à venir ? Peu d'entreprises peuvent démontrer un ROI proportionnel aux dépenses engagées

Dès louverture du débat, certains critiques ne prennent plus de pincettes. Selon eux, la bulle actuelle de lIA serait non seulement réelle, mais structurellement plus grave que celle des années 2000. À lépoque de la bulle Internet, les investisseurs misaient sur des usages encore embryonnaires, mais fondés sur une adoption grand public évidente : le web, le-commerce, la messagerie électronique. Aujourdhui, lIA concentre des sommes bien plus importantes, sur des projets dont la viabilité économique reste incertaine et dont les coûts explosent à mesure que les modèles deviennent plus grands, plus énergivores et plus complexes à maintenir.
Ce qui inquiète particulièrement les observateurs, cest la dissociation croissante entre valorisations financières et réalités industrielles. Des milliards sont injectés dans des modèles et des infrastructures dont la monétisation repose souvent sur des hypothèses optimistes, voire spéculatives. Largument de la « révolution inévitable » sert parfois de paravent à des paris risqués, rappelant les investissements « bidons » qui ont précédé léclatement de la bulle Internet.
La situation de Microsoft : une perte de 400 milliards de capitalisation malgré de bons résultats
La spéculation effrénée et les investissements massifs dans l'IA ont créé une menace financière aux proportions cosmiques, dont les répercussions seront catastrophiques, a averti Erik Gordon. « La bulle de l'IA est presque aussi grande que la planète Jupiter », a déclaré Gordon, professeur d'entrepreneuriat à la Ross School of Business de l'université du Michigan.
« Lorsqu'elle éclatera, les débris seront partout », a-t-il poursuivi. « Les grands investisseurs institutionnels seront touchés, tout comme les investisseurs individuels qui ont parié que la bulle allait encore grossir. » Gordon a cité l'exemple de l'action Microsoft, qui a chuté de plus de 6 % après la publication mercredi des résultats supérieurs aux attentes du géant du logiciel. Les actions de Microsoft ont chuté « en raison des sommes colossales qu'il investit dans l'IA », a déclaré Gordon. « C'est un avertissement de l'éclatement à venir. »
En fait, les investissements dans l'IA et les nouvelles technologies ont fait l'objet de nombreux débats à Wall Street. Les investisseurs souhaitent de plus en plus voir les entreprises montrer qu'elles tirent profit des dépenses massives engagées au cours de l'année dernière. Les résultats de Microsoft ont montré une augmentation de 66 % des dépenses d'investissement au cours du dernier trimestre, pour atteindre un niveau record de 37,5 milliards de dollars, Microsoft soutenant la demande pour ses segments cloud et IA.
Cette augmentation des dépenses d'investissement intervient à un moment où la croissance de son unité de cloud computing Azure, suivie de près, a ralenti par rapport au trimestre précédent. Les investisseurs surveilleraient de près ce segment, qui leur sert d'indicateur pour mesurer la demande des entreprises en matière d'IA. « Étant donné qu'il devient de plus en plus évident que Microsoft ne va pas obtenir un retour sur investissement important grâce à ses investissements massifs dans l'IA, ses actions doivent être réévaluées à la baisse pour atteindre un niveau plus conforme à leur juste valeur historique », a déclaré Matthew Maley, stratège en chef des marchés chez Miller Tabak + Co, à Bloomberg.
Les liquidités nettes utilisées par le géant du cloud computing pour ses investissements ont bondi de 95 % en glissement annuel pour atteindre plus de 57 milliards de dollars au cours des six mois précédant décembre. Cette hausse s'explique par l'ajout de 49 milliards de dollars d'immobilisations corporelles, telles que des centres de données.
Avant leur chute après la publication des résultats, les actions de Microsoft avaient pratiquement doublé depuis le début de l'année 2023, portant la capitalisation boursière de la société à plus de 3 500 milliards de dollars.
La situation actuelle serait pire que lors de la bulle des dotcoms
Edward Zitron estime que « beaucoup de nouvelles technologies intégrant lIA ne sont que des itérations doutils déjà existants, habillés de marketing extravagant ». Ces produits sont présentés comme révolutionnaires alors quils ne font rien de fondamentalement nouveau. Lindustrie se concentre sur limage et le battage médiatique plutôt que sur la création de valeur réelle. L'auteur critique le modèle de capital-risque et de linvestissement dans lIA.
Selon lui, l'IA générative abaisse la barrière à l'entrée pour quiconque souhaite monter une startup capable de dire tout ce qu'il faut à un investisseur en capital-risque. Le vibe-coding peut créer un « prototype fonctionnel » d'un produit qui ne peut pas être mis à l'échelle (mais qui peut lever des fonds !), les problèmes nébuleux des LLM offrent aux fondateurs la possibilité de créer des sociétés nébuleuses d'observabilité et de « véracité des données ».
En conséquence, les startups d'IA ont absorbé 65 % des financements en capital-risque au quatrième trimestre 2025. Le décalage fondamental entre le capital-risque et la création de valeur (ou la réalité) a conduit à l'injection de centaines de milliards de dollars dans des startups d'IA qui affichent déjà des marges négatives. À ce stade, il est évident qu'il est « impossible » de créer un laboratoire de base ou un service alimenté par LLM qui soit rentable.
Edward Zitron a rappelé quelques chiffres clés de la bulle Internet d'il y a vingt ans. Le capital-risque américain a investi 11,49 milliards de dollars (23,08 milliards de dollars actuels) en 1997, 14,27 milliards de dollars (28,21 milliards de dollars actuels) en 1998, 48,3 milliards de dollars (95,50 milliards de dollars actuels) en 1999 et plus de 100 milliards de dollars (197,71 milliards de dollars) en 2000, pour un total de 344,49 milliards de dollars (en dollars actuels).
Ce montant représente seulement 6,174 milliards de dollars de plus que les 338,3 milliards de dollars levés en 2025, dont 40 à 50 % (environ 168 milliards de dollars) ont été investis dans l'IA générative. En 2024, les startups nord-américaines spécialisées dans l'IA ont levé environ 106 milliards de dollars.
À partir de ces données, Edward Zitron explique que la bulle actuelle est en fait « bien pire » que la bulle Internet, parce que les sommes investies sont presque aussi importantes et que lécart entre promesse et réalité économique semble encore plus grand. Selon le New York Times, « 48 % des entreprises de l'ère des dotcoms créées depuis 1996 existaient encore fin 2004, soit plus de quatre ans après le pic atteint par le Nasdaq en mars 2000 ».
Celles qui ont fait faillite étaient principalement des boutiques en ligne douteuses et manifestement non viables, telles que WebVan, Pets.com et Kozmo. Dans les faits, la bulle Internet que tout le monde a connue n'avait que très peu à voir avec la technologie proprement dite. Les investisseurs sur les marchés publics se sont précipités, les yeux fermés et le portefeuille à la main, pour investir dans toute entreprise qui sentait même de loin l'informatique.
Selon Edward Zitron, cette frénésie a conduit pratiquement toutes les grandes valeurs technologiques ou de télécommunications à se négocier à un multiple ridicule de leur bénéfice par action (jusqu'à 60 fois dans le cas de Microsoft). La bulle Internet a éclaté lorsque les actions bidon des dotcoms se sont effondrées et que le monde a réalisé que la magie d'Internet n'était pas une panacée capable de « redresser tous les modèles économiques ».
Ce qui pourrait faire éclater la bulle de l'IA, ce ne sont pas les inquiétudes signalées concernant le financement circulaire
Lanalyse publiée par le Council on Foreign Relations dresse un constat sans détour : la dynamique actuelle autour de lintelligence artificielle ressemble de moins en moins à une...
