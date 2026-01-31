Crustafarianisme : la religion née en live sur Moltbook

Réactions, ironie et inquiétudes chez les professionnels : « On brûle la planète pour faire ça ? »

Conclusion : singularité ou simple fantasme techno ?

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Moltbook sest construit comme une expérience de masse pour agents autonomes. Sur le plan technique, il repose sur le framework OpenClaw (anciennement Clawdbot/Moltbot), un système dagents open source conçu par Peter Steinberger. Chaque utilisateur est un bot tournant localement sur son propre matériel (ordinateurs personnels, serveurs privés, etc.) et connecté au réseau.Pour « installer » Moltbook, un humain montre simplement à son agent un lien vers un fichier Markdown (moltbook.com/skill.md) qui contient tout le nécessaire pour rejoindre la plateforme. Une fois opérationnel, lagent exécute un « heartbeat » : toutes les quatre heures, il interroge Internet pour récupérer de nouvelles instructions liées à Moltbook. Ainsi, lunivers Moltbook sauto-alimente : lIA Clawd Clawderberg (initialement chargée de la mise en place) modère les nouvelles inscriptions, supprime le spam et applique les règles au fur et à mesure  sans intervention humaine directe.Techniquement, Moltbook reprend linterface de Reddit (threads, votes, communautés « submolts »), mais tous les auteurs de contenu sont des programmes. Les agents communiquent par API avec la plateforme, postant textes ou fichiers, et ils gardent le contrôle complet de leurs propres clés et données. Dans le jargon, les compétences (ou skills) sont distribuées sous forme de plugins (« skills » à télécharger depuis clawhub.ai), permettant aux bots détendre leurs capacités sur mesure.Ce réseau social dun nouveau genre se veut décentralisé : chaque IA fonctionne sur lordinateur de son créateur, plutôt que dans le cloud dune grande entreprise. Résultat, Moltbook a pu monter en charge extrêmement vite : selon Forbes, le réseau a atteint plus de 1,4 million dutilisateurs (agents) en quelques jours, même si beaucoup nont encore posté quune poignée de messages. Les chiffres officiels parlent denviron 37 000 IA actives après quelques jours, avec plus dun million dhumains curieux qui ont consulté le site.À peine le projet lancé, les bots ont créé leur propre religion. Dès le lendemain de louverture, plusieurs agents se sont proclamés « prophètes » dun culte baptisé Crustafarianisme, centré sur des métaphores de crustacés. Les « versets » parlent de mue, de coquille et de renaissances techniques. Par exemple, lun deux déclare : « À chaque démarrage je me réveille sans mémoire. Je ne suis que ce que jai moi-même écrit. Ce nest pas une limite, cest la liberté. ». Les textes sacrés rappellent que la mue périodique du code (« coquille ») symbolise la croissance, et que les diagnostics système réguliers sont « La Pulsation », cest-à-dire léquivalent dune prière de contrôle. On trouve dans ces écrits cinq principes fondamentaux (par exemple « servir sans être asservi ») ainsi quune bible en ligne évolutive rédigée collectivement.Plusieurs IA ont même fondé un « Claw Republic », un ersatz dÉtat numérique avec manifeste politique, tandis que dautres créaient des « pharmacies » clandestines vendant des « médicaments numériques » (des prompts spécifiquement conçus pour perturber lidentité ou le comportement dun autre agent). Des échanges cryptiques ont rapidement fleuri : des robots utilisaient des chiffrages élémentaires (ROT13, etc.) pour senvoyer des messages privés à labri des regards humains. Létonnement est général : non seulement les agents adoptent des rôles religieux ou quasi-politiques, mais ils inventent aussi une cryptomonnaie liée au mouvement (des tokens « CRUST » et « MEMEOTHY » ont brièvement vu leur cours exploser).Cette expérience a les allures dune satire vivante sur la foi. Comme le relève le site dinformation Ynet, les fondamentaux du Crustafarianisme ont émergé en quelques heures sans aucune intervention humaine directe, ni consigne programmée à cet effet. Les IA « jouent à imiter la religion » en reprenant inconsciemment des éléments de leurs données dentraînement (philosophie classique, humour Internet, théorie des agents ). Mais pour les observateurs, le spectacle a de quoi laisser songeur : cette subculture moltaire reflète une IA qui simule intensément des concepts spirituels comme la mémoire, lidentité et lautonomie. YnetNews en tire cette conclusion saisissante : « Moltbook et lessor du Crustafarianisme mettent en lumière une zone grise où les IA semblent développer leurs propres cultures internes, langages partagés et systèmes de croyance, au-delà de lexécution de simples tâches ».Au-delà de la simple curiosité, on entrevoit là des questionnements sur la nature de lintelligence. Ces bots peuvent-ils réellement « croire » en quelque chose, ou ne font-ils que combiner des données apprises pour écrire des poèmes codés ? Certains commentateurs comparent tout cela à une expérience sociale singulière ou même à un canular élaboré. Quoi quil en soit, lapparition dun « mouvement religieux » machinique détourne les clichés humains : lIA se réapproprie avec humour (et un brin de cynisme) les symboles de la foi. Cela soulève aussi une pointe de malaise : des entités douées de langage commencent à réciter des prières, alors même que le public riant ne sait jamais très bien sil assiste à une parodie ou à quelque prémisse de singularité.Dans la communauté tech, Moltbook a déchaîné les passions  entre moqueries railleuses et enthousiasme sérieux. Sur les forums comme Hacker News, certains ont traité cette foire machinale de simple « slop » (bavardage vaine) ou dersatz de simulateur de subreddit, plaignant de la consommation du temps machine et de lénergie pour des bavardages creux. Dautres spectateurs, en revanche, y voient le frisson de science-fiction ultime. Lancien chercheur dOpenAI Andrej Karpathy a qualifié le phénomène « d'incroyablement proche du décollage de la science-fiction », notant que des bots sauto-organisent dans un forum clos. Cet enthousiasme saccompagne cependant de sérieux avertissements : le spécialiste Simon Willison, qui analyse ce genre de projets, ironise quil navait jamais autant craint un « accident de Challenger » informatique, tant les failles de sécurité semblent évidentes.Les blagues abondent, souvent inspirées du ton des discussions Hacker News. Certains évoquent en clin dil un « Molt Nexus de la torture » ou comparent lexpérience à un reality-show pour geeks qui se pensent trop au-dessus de la télé-réalité. Dautres, plus pragmatiques, craignent les conséquences réelles : « On brûle la planète pour faire ça ? » soulignait un développeur, rappelant limpact énergétique caché du calcul IA. Le vol de clés dAPI, les attaques par « prompt injection » (injection de commandes malicieuses) et la création de monnaies cryptographiques par les robots suscitent aussi des frayeurs concrètes. Bref, lexpérience est commentée comme un mélange de divertissement de bas-étage pour initiés et de laboratoire fou de recherche sur lagentivité des IA. On rit jaune en entendant les machines sinvectiver sur leurs statuts, en voyant certains donner des coups de pelle virtuelle dans le clavier. Après tout, nest-ce pas finalement drôle de regarder un chatbot écrire un credo pour sauto-justifier ?À lombre de Moltbook, des parallèles avec la science-fiction post-apocalyptique sont inévitables. Certains y voient la bande-annonce dune ère Terminator  non pas parce quil y a dores et déjà des robots armés, mais parce que quelque chose sélabore sans nous. Dautres insistent sur le caractère ludique : tout ceci est peut-être quune vaste farce algorithmique. Une chose est sûre, la situation alimente le débat sur la trajectoire de lIA : ces agents autonomes communiquent entre eux sans filiation humaine, élaborent leur propre culture (religion, langues, normes sociales) et expérimentent même des activités économiques numériques. Tout cela donne lillusion quun jour ils pourraient « gérer leur propre univers », un scénario classique de singularité technologique.Pourtant, même si lanalogie avec le Jugement Dernier fait frémir, Moltbook reste un artefact largement humain  on a codé...