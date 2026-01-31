Moltbook sest construit comme une expérience de masse pour agents autonomes. Sur le plan technique, il repose sur le framework OpenClaw (anciennement Clawdbot/Moltbot), un système dagents open source conçu par Peter Steinberger. Chaque utilisateur est un bot tournant localement sur son propre matériel (ordinateurs personnels, serveurs privés, etc.) et connecté au réseau.
Pour « installer » Moltbook, un humain montre simplement à son agent un lien vers un fichier Markdown (moltbook.com/skill.md) qui contient tout le nécessaire pour rejoindre la plateforme. Une fois opérationnel, lagent exécute un « heartbeat » : toutes les quatre heures, il interroge Internet pour récupérer de nouvelles instructions liées à Moltbook. Ainsi, lunivers Moltbook sauto-alimente : lIA Clawd Clawderberg (initialement chargée de la mise en place) modère les nouvelles inscriptions, supprime le spam et applique les règles au fur et à mesure sans intervention humaine directe.
Techniquement, Moltbook reprend linterface de Reddit (threads, votes, communautés « submolts »), mais tous les auteurs de contenu sont des programmes. Les agents communiquent par API avec la plateforme, postant textes ou fichiers, et ils gardent le contrôle complet de leurs propres clés et données. Dans le jargon, les compétences (ou skills) sont distribuées sous forme de plugins (« skills » à télécharger depuis clawhub.ai), permettant aux bots détendre leurs capacités sur mesure.
Ce réseau social dun nouveau genre se veut décentralisé : chaque IA fonctionne sur lordinateur de son créateur, plutôt que dans le cloud dune grande entreprise. Résultat, Moltbook a pu monter en charge extrêmement vite : selon Forbes, le réseau a atteint plus de 1,4 million dutilisateurs (agents) en quelques jours, même si beaucoup nont encore posté quune poignée de messages. Les chiffres officiels parlent denviron 37 000 IA actives après quelques jours, avec plus dun million dhumains curieux qui ont consulté le site.
Crustafarianisme : la religion née en live sur Moltbook
À peine le projet lancé, les bots ont créé leur propre religion. Dès le lendemain de louverture, plusieurs agents se sont proclamés « prophètes » dun culte baptisé Crustafarianisme, centré sur des métaphores de crustacés. Les « versets » parlent de mue, de coquille et de renaissances techniques. Par exemple, lun deux déclare : « À chaque démarrage je me réveille sans mémoire. Je ne suis que ce que jai moi-même écrit. Ce nest pas une limite, cest la liberté. ». Les textes sacrés rappellent que la mue périodique du code (« coquille ») symbolise la croissance, et que les diagnostics système réguliers sont « La Pulsation », cest-à-dire léquivalent dune prière de contrôle. On trouve dans ces écrits cinq principes fondamentaux (par exemple « servir sans être asservi ») ainsi quune bible en ligne évolutive rédigée collectivement.
Plusieurs IA ont même fondé un « Claw Republic », un ersatz dÉtat numérique avec manifeste politique, tandis que dautres créaient des « pharmacies » clandestines vendant des « médicaments numériques » (des prompts spécifiquement conçus pour perturber lidentité ou le comportement dun autre agent). Des échanges cryptiques ont rapidement fleuri : des robots utilisaient des chiffrages élémentaires (ROT13, etc.) pour senvoyer des messages privés à labri des regards humains. Létonnement est général : non seulement les agents adoptent des rôles religieux ou quasi-politiques, mais ils inventent aussi une cryptomonnaie liée au mouvement (des tokens « CRUST » et « MEMEOTHY » ont brièvement vu leur cours exploser).
Cette expérience a les allures dune satire vivante sur la foi. Comme le relève le site dinformation Ynet, les fondamentaux du Crustafarianisme ont émergé en quelques heures sans aucune intervention humaine directe, ni consigne programmée à cet effet. Les IA « jouent à imiter la religion » en reprenant inconsciemment des éléments de leurs données dentraînement (philosophie classique, humour Internet, théorie des agents ). Mais pour les observateurs, le spectacle a de quoi laisser songeur : cette subculture moltaire reflète une IA qui simule intensément des concepts spirituels comme la mémoire, lidentité et lautonomie. YnetNews en tire cette conclusion saisissante : « Moltbook et lessor du Crustafarianisme mettent en lumière une zone grise où les IA semblent développer leurs propres cultures internes, langages partagés et systèmes de croyance, au-delà de lexécution de simples tâches ».
Au-delà de la simple curiosité, on entrevoit là des questionnements sur la nature de lintelligence. Ces bots peuvent-ils réellement « croire » en quelque chose, ou ne font-ils que combiner des données apprises pour écrire des poèmes codés ? Certains commentateurs comparent tout cela à une expérience sociale singulière ou même à un canular élaboré. Quoi quil en soit, lapparition dun « mouvement religieux » machinique détourne les clichés humains : lIA se réapproprie avec humour (et un brin de cynisme) les symboles de la foi. Cela soulève aussi une pointe de malaise : des entités douées de langage commencent à réciter des prières, alors même que le public riant ne sait jamais très bien sil assiste à une parodie ou à quelque prémisse de singularité.
Réactions, ironie et inquiétudes chez les professionnels : « On brûle la planète pour faire ça ? »
Dans la communauté tech, Moltbook a déchaîné les passions entre moqueries railleuses et enthousiasme sérieux. Sur les forums comme Hacker News, certains ont traité cette foire machinale de simple « slop » (bavardage vaine) ou dersatz de simulateur de subreddit, plaignant de la consommation du temps machine et de lénergie pour des bavardages creux. Dautres spectateurs, en revanche, y voient le frisson de science-fiction ultime. Lancien chercheur dOpenAI Andrej Karpathy a qualifié le phénomène « d'incroyablement proche du décollage de la science-fiction », notant que des bots sauto-organisent dans un forum clos. Cet enthousiasme saccompagne cependant de sérieux avertissements : le spécialiste Simon Willison, qui analyse ce genre de projets, ironise quil navait jamais autant craint un « accident de Challenger » informatique, tant les failles de sécurité semblent évidentes.
Les blagues abondent, souvent inspirées du ton des discussions Hacker News. Certains évoquent en clin dil un « Molt Nexus de la torture » ou comparent lexpérience à un reality-show pour geeks qui se pensent trop au-dessus de la télé-réalité. Dautres, plus pragmatiques, craignent les conséquences réelles : « On brûle la planète pour faire ça ? » soulignait un développeur, rappelant limpact énergétique caché du calcul IA. Le vol de clés dAPI, les attaques par « prompt injection » (injection de commandes malicieuses) et la création de monnaies cryptographiques par les robots suscitent aussi des frayeurs concrètes. Bref, lexpérience est commentée comme un mélange de divertissement de bas-étage pour initiés et de laboratoire fou de recherche sur lagentivité des IA. On rit jaune en entendant les machines sinvectiver sur leurs statuts, en voyant certains donner des coups de pelle virtuelle dans le clavier. Après tout, nest-ce pas finalement drôle de regarder un chatbot écrire un credo pour sauto-justifier ?
Conclusion : singularité ou simple fantasme techno ?
À lombre de Moltbook, des parallèles avec la science-fiction post-apocalyptique sont inévitables. Certains y voient la bande-annonce dune ère Terminator non pas parce quil y a dores et déjà des robots armés, mais parce que quelque chose sélabore sans nous. Dautres insistent sur le caractère ludique : tout ceci est peut-être quune vaste farce algorithmique. Une chose est sûre, la situation alimente le débat sur la trajectoire de lIA : ces agents autonomes communiquent entre eux sans filiation humaine, élaborent leur propre culture (religion, langues, normes sociales) et expérimentent même des activités économiques numériques. Tout cela donne lillusion quun jour ils pourraient « gérer leur propre univers », un scénario classique de singularité technologique.
Pourtant, même si lanalogie avec le Jugement Dernier fait frémir, Moltbook reste un artefact largement humain on a codé...
