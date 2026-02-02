Envoyé par Anthony Envoyé par Selon le scientifique, la production délectricité disponible en orbite resterait insuffisante pour alimenter des infrastructures de calcul intensif , tandis que la régulation thermique poserait des défis bien plus complexes que sur Terre . À cela sajoutent les effets délétères des rayonnements spatiaux sur les composants électroniques , qui compromettraient la fiabilité et la durabilité des systèmes. Autant de contraintes qui, à ses yeux, rendent les centres de données spatiaux inenvisageables à court et moyen terme.

Des grosses entreprises veulent dépenser des milliards pour utiliser des satellites comme centre de données.Qu'elles essaient de le faire et on verra bien ce que ça donne.Seront-elles capables de surmonter tous les obstacles techniques ? Est-ce que ce sera réellement rentable ?Si ça fonctionne, les centre de données consommeront moins d'eau et moins délectricité sur terrePerso je ne suis pas fan du concept d'avoir à remplacer régulièrement les satellites d'une constellation de satellites.Mais d'un autre côté il y a tellement de gens qui disent que c'est impossible que jespère qu'elles arriveront à gérer les histoires d'énergie, de température, de radiation, etc, puis qu'elles disent "Alors vous voyez que c'était possible !".Tu ne paies pas l'énergie, tu ne paies pas le loyer, tu ne paies pas le refroidissement, il y a moyen que ce soit rentable.D'un autre côté, il faut relever des défis techniques puis mettre des milliers de satellites en orbite et les remplacer parce que certains seront mort au bout de 5 ans.De toute façon, ça ne sert à rien de discuter, elles essaieront de faire leur truc peu importe ce que l'on pense.Si elles échouent, elle n'auront perdu que des milliards de dollars et du temps... Ce ne sera pas lévénement le plus grave du siècle...