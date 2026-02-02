SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, a sollicité l'autorisation de la Commission fédérale des communications (FCC) pour mettre en orbite une constellation d'un million de satellites alimentés à l'énergie solaire et destinés à des centres de données d'intelligence artificielle (IA). Cette initiative, qui viserait à réduire le coût et l'empreinte environnementale des centres de données, intervient alors que la demande en infrastructures d'IA est en plein essor. Elle fait également suite à des rumeurs selon lesquelles SpaceX et xAI, la société d'IA d'Elon Musk, seraient en pourparlers en vue d'une fusion avant une introduction en bourse attendue cette année. Cette opération permettrait à Elon Musk d'accélérer ses projets de transfert de la capacité de calcul vers l'espace, alors que la concurrence dans le domaine de l'IA s'intensifie avec Google, Meta et OpenAI.
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) et xAI. Musk est la personne la plus riche au monde depuis 2021. En janvier 2026, Forbes estimait sa fortune à environ 788 milliards de dollars.
Elon Musk promeut activement l'idée de centres de données dans l'espace, s'appuyant sur le réseau Starlink et le système de lancement Starship pour déplacer une partie de la capacité de calcul hors de la Terre. Selon le dirigeant de SpaceX, l'informatique orbitale constituerait une véritable révolution pour l'IA et la connectivité mondiale. Des infrastructures alimentées par lénergie solaire dans lespace permettraient daméliorer lefficacité du calcul pour lIA, tout en réduisant la latence et la dépendance aux ressources terrestres.
La Commission fédérale des communications (FCC) est une agence du gouvernement fédéral américain qui réglemente les communications par radio, télévision, câble, Internet, Wi-Fi, satellite et câble à travers les États-Unis. La FCC exerce sa compétence dans les domaines de l'accès au haut débit, de la concurrence loyale, de l'utilisation des fréquences radio, de la responsabilité des médias, de la sécurité publique et de la sécurité intérieure.
Selon un document déposé auprès de la FCC, SpaceX, la société d'Elon Musk, souhaite lancer une constellation d'un million de satellites qui orbiteront autour de la Terre et exploiteront l'énergie solaire pour alimenter des centres de données d'IA.
Le document a été publié le vendredi 30 janvier 2026, un jour après qu'il ait été révélé que SpaceX et xAI, la société d'Elon Musk, seraient en pourparlers en vue d'une fusion avant une introduction en bourse très médiatisée prévue cette année. Cette fusion donnerait un nouvel élan aux efforts de SpaceX pour lancer des centres de données en orbite, alors que Musk se bat pour la suprématie dans la course à l'IA qui s'intensifie rapidement contre les entreprises technologiques Google, Meta et OpenAI.
Les centres de données constituent l'épine dorsale physique de l'IA et nécessitent d'énormes quantités d'énergie.
« En exploitant directement l'énergie solaire quasi constante, avec des coûts d'exploitation et de maintenance réduits, ces satellites permettront de réaliser des économies substantielles et d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique, tout en réduisant de manière significative l'impact environnemental associé aux centres de données terrestres », indique le dossier déposé auprès de la FCC. Elon Musk devra obtenir l'accord de l'autorité de régulation des télécommunications pour poursuivre son projet.
Même s'il est peu probable que SpaceX mette en orbite un million de satellites, alors qu'il n'en existe actuellement que 15 000, les opérateurs de satellites demandent parfois l'autorisation de déployer un nombre de satellites supérieur à celui qu'ils prévoient, afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans la conception. SpaceX a ainsi demandé l'autorisation de déployer 42 000 satellites Starlink avant de commencer la mise en place du système. Ce réseau en pleine expansion compte actuellement environ 9 500 satellites en orbite.
La demande de SpaceX mise fortement sur la réduction des coûts de Starship, la fusée réutilisable de nouvelle génération que la société est en train de développer.
« Heureusement, le développement de lanceurs entièrement réutilisables comme Starship, capables de mettre en orbite des millions de tonnes de masse par an lorsqu'ils sont lancés à un rythme soutenu, signifie que la capacité de traitement en orbite peut atteindre une échelle et une vitesse sans précédent par rapport aux constructions terrestres, avec un impact environnemental considérablement réduit », a déclaré SpaceX.
Starship a effectué 11 lancements d'essai depuis 2023. Elon Musk prévoit que la fusée, qui est cruciale pour l'expansion de Starlink avec des satellites plus puissants, mettra ses premières charges utiles en orbite cette année.
La vision d'Elon Musk d'une capacité de calcul déportée en orbite suscite toutefois de vives critiques au sein de la communauté scientifique et technique. Un ancien spécialiste en électronique spatiale de la NASA, qui se présente sous le pseudonyme de Taranis, qualifie lidée de centres de données spatiaux d'« idée catastrophique qui n'a vraiment aucun sens », malgré lenthousiasme affiché par certains milliardaires de la tech.
Selon le scientifique, la production délectricité disponible en orbite resterait insuffisante pour alimenter des infrastructures de calcul intensif, tandis que la régulation thermique poserait des défis bien plus complexes que sur Terre. À cela sajoutent les effets délétères des rayonnements spatiaux sur les composants électroniques, qui compromettraient la fiabilité et la durabilité des systèmes. Autant de contraintes qui, à ses yeux, rendent les centres de données spatiaux inenvisageables à court et moyen terme.
Source : Demande de SpaceX auprès de la FCC
