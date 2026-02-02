Christian Klein, PDG de SAP, prédit que les claviers deviendront obsolètes d'ici deux à trois ans, remplacés par la technologie de reconnaissance vocale alimentée par l'IA

Les déclarations du PDG de SAP font écho à des projections similaires formulées récemment par des grands acteurs du logiciel. Microsoft a avancé lidée quà lhorizon 2030, linteraction par défaut avec Windows reposera sur le langage naturel plutôt que sur le clavier et la souris. Dans une vidéo prospective intitulée Windows 2030 Vision, léditeur a anticipé lémergence dun système dexploitation reposant sur lIA agentique, capable dexécuter des tâches de manière autonome sans intervention humaine directe. Selon Microsoft, ces agents intelligents, étroitement liés à lautomatisation des processus métier, feraient de lutilisation du clavier et de la souris une pratique aussi dépassée que le DOS pour la génération Z.
« Je pense que nous ferons moins avec nos yeux et que nous parlerons davantage à nos ordinateurs. [...] Je crois sincèrement que la future version de Windows et des autres systèmes d'exploitation Microsoft interagira de manière multimodale. L'ordinateur sera capable de voir ce que nous voyons, d'entendre ce que nous entendons, et nous pourrons lui parler et lui demander de faire des choses beaucoup plus sophistiquées », a déclaré David Weston, vice-président corporate de Microsoft chargé de l'entreprise et de la sécurité.
SAP SE est une multinationale allemande spécialisée dans les logiciels, dont le siège social est situé à Walldorf, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne. Il s'agit du plus grand fournisseur mondial de logiciels de planification des ressources d'entreprise (ERP). Avec une capitalisation boursière d'environ 350 milliards de dollars, il figure parmi les 30 entreprises cotées en bourse les plus valorisées au monde en 2025.
Christian Klein est un homme d'affaires allemand et actuel PDG de SAP SE. Il a débuté sa carrière chez SAP en 1999 alors qu'il était encore étudiant. Depuis octobre 2019, Christian Klein et Jennifer Morgan étaient tous deux co-PDG de SAP SE. Cependant, le 30 avril 2020, Morgan a démissionné de son poste de co-PDG, laissant Klein seul à la tête de l'entreprise. En 2024, le conseil d'administration de SAP a prolongé le contrat de Klein de trois ans, jusqu'à fin 2028.
Christian Klein prévoit que les claviers deviendront obsolètes d'ici deux à trois ans. Cette prédiction repose sur sa conviction que la technologie de reconnaissance vocale alimentée par des grands modèles de langage (LLM) remplacera les méthodes traditionnelles de saisie de données. Cette prédiction a une portée qui va bien au-delà de la disparition potentielle des claviers AZERTY. L'abandon par SAP de la saisie de données au clavier représente une transformation plus large de la manière dont les employés interagissent avec les logiciels d'entreprise.
L'ingénieur anglais Henry Mill a déposé le tout premier brevet pour une « machine à transcrire des lettres » en 1714. Elle n'a jamais été produite, mais elle a été le précurseur de la machine à écrire et du clavier électronique. 312 ans plus tard, Christian Klein constate ce qui pourrait être la fin de cette époque.
Dans une interview accordée à Fortune, Christian Klein a déclaré : « La fin du clavier est proche. Lorsque vous découvrez la reconnaissance vocale de nombreux de ces grands modèles de langage, [elle] est extrêmement puissante. Nous devons maintenant travailler à traduire la voix en langage métier et en données commerciales. Nous dotons désormais notre outil de collaboration de compétences toujours plus nombreuses. À l'avenir, il est certain que vous ne saisirez plus aucune donnée dans un système SAP. Vous pouvez plutôt poser certaines questions analytiques à l'aide de votre voix. Vous pouvez déclencher des flux de travail opérationnels. Vous pouvez également effectuer des saisies dans le système à l'aide de votre voix, par exemple des commentaires sur les performances, des saisies dans le pipeline, etc. Les capacités technologiques existent, il s'agit désormais de passer à l'action. »
« Maintenant, parlons de la mise en uvre » est devenue l'une des expressions les plus associées à l'IA en 2026, les discussions ayant évolué des débats théoriques sur le potentiel de l'IA vers son déploiement dans le monde réel. Les éditeurs de logiciels génèrent désormais des milliards de dollars de revenus rentables en proposant des services basés sur l'IA conçus pour une utilisation pratique.
Christian Klein affirme qu'il existe deux grandes catégories d'entreprises en matière d'adoption de l'IA. D'une part, celles qui affirment que « l'IA change véritablement leur façon de fonctionner ». D'autre part, celles qui déclarent avoir « investi des sommes considérables, mais n'en retirent que peu de valeur ». Ces dernières peuvent considérer l'IA comme un moyen d'améliorer l'efficacité d'un seul service ou d'une seule fonction. Le problème est qu'il n'y a pas de retombées sur les autres parties de l'entreprise. Klein affirme que « l'ensemble de l'entreprise » doit être impliqué.
« L'IA est extrêmement puissante, mais elle doit être appliquée de la bonne manière », note-t-il.
Le dirigeant a cité l'exemple d'une grande entreprise de biens de consommation avec laquelle SAP travaille et qui commence à relier la planification de la demande des clients à la planification financière de l'entreprise, puis au contrôle des stocks, ce qui est un processus laborieux qui prend souvent plusieurs mois.
« Ils nous ont dit : "D'accord, cet agent prévoit vraiment la demande de manière beaucoup plus intelligente que tous les êtres humains que j'avais dans la planification. Mais il faut toujours des mois avant que je puisse ajuster les stocks, et ceux-ci dépendent de l'approvisionnement et de la fabrication." Nous sommes en train de mettre en place, avec des agents, un scénario de planification de bout en bout qui les aide à optimiser leurs stocks de 20 %. Cela représente de l'argent réel », a fait remarquer Christian Klein.
Il est essentiel d'appliquer l'IA de manière horizontale dans toute l'entreprise, plutôt que verticalement dans les divisions. Associée à la formation des employés, l'IA peut alors commencer à produire ses effets transformateurs.
« Un employé peut dire : "Hé, va consulter mes présentations PowerPoint." Il peut fournir à un modèle d'IA un million de présentations PowerPoint d'analyses financières. Nous devons ensuite nous assurer que, grâce à notre IA, les données commerciales sont comprises et que nous pouvons effectuer l'analyse immédiatement. L'employé peut alors dire : "Dis-moi, parmi les millions de documents que nous avons créés au service financier, quelles seraient les mesures appropriées pour relever certains des défis que nous constatons dans les performances financières de l'entreprise ?" », a ajouté Christian Klein.
« C'est l'avenir du travail. Et puis, si tout va bien, ils obtiennent un beau rapport, avec de jolis graphiques et commentaires, une analyse intéressante et des recommandations d'actions, qu'ils peuvent ensuite présenter à leurs responsables, qui leur diront : "Waouh, c'est une nouvelle façon de diriger cette entreprise. Mon Dieu, qu'avez-vous fait ? Quelle formation avez-vous suivie ?" Et ils répondront alors : "Non, il n'y a pas de formation" », explique-t-il.
Christian Klein a également abordé les défis liés à l'exercice d'activités dans un contexte mondial de plus en plus fragmenté.
« Elles [les entreprises] disent : "Hé, Christian, c'est génial que votre logiciel aide plus de 100 pays. Mais comment faire dans un monde qui devient de plus en plus fragmenté ?" Il existe de nombreuses nouvelles exigences en matière de souveraineté. Dans ce cas, vous avez besoin que le serveur cloud soit situé dans le pays. Dans un autre pays, vous devez protéger les données d'une manière différente. Dans un autre pays, vous devez le couper du réseau mondial. Cela peut coûter très cher », a déclaré Christian Klein.
« Les entreprises ne peuvent pas se contenter de changer de logiciel. C'est une question vitale. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est encore plus vital. Ce dont nous devons nous assurer, c'est que, lorsqu'il s'agit de géolocalisation, nous nous appuyons sur l'infrastructure. Nous voulons une infrastructure américaine avec les hyperscalers ; en Chine, nous voulons une infrastructure chinoise. Et nous voulons une infrastructure fournie par des prestataires locaux ici en Allemagne, en France ou ailleurs. Nous devons en outre toujours nous assurer que, lorsque quelque chose se produit dans le monde, comme des sanctions géopolitiques ou un contrôle des exportations, comme nous l'avons vu en Iran ou en Russie, nous pouvons transférer notre plateforme vers un autre type d'infrastructure cloud en quelques jours ou semaines », a-t-il ajouté.
