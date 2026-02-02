Un chatbot entièrement alimenté par des humains, et non par l'intelligence artificielle (IA) ? Cette communauté chilienne montre pourquoi

Une cinquantaine d'habitants d'une communauté située à l'extérieur de la capitale chilienne ont passé leur samedi à faire de leur mieux pour alimenter un chatbot entièrement géré par des humains, capable de répondre à des questions et de créer des images amusantes à la demande, afin de mettre en évidence l'impact environnemental des centres de données d'IA dans la région. Cette campagne s'inscrit dans le contexte d'un débat, au Chili et ailleurs, sur les coûts élevés de l'utilisation de l'IA.
L'expansion rapide de l'IA met à rude épreuve les réseaux électriques du monde entier et exerce une pression sur les ressources en eau. Un rapport de la société d'analyse de données et de conseil GlobalData alerte sur le cas particulier de l'Europe : la demande en eau pour refroidir les centres de données pourrait dépasser les ressources disponibles dans certaines régions. La situation fait craindre une pénurie d'eau en Europe après un été exceptionnellement chaud et sec, marqué par d'intenses vagues de chaleur dans le sud du continent. Outre-Atlantique, des voix s'élèvent pour dénoncer la pollution des nappes phréatiques par les centres de données.
Dans ce contexte, une cinquantaine d'habitants d'une communauté située à l'extérieur de la capitale chilienne ont passé leur samedi à faire de leur mieux pour alimenter un chatbot entièrement géré par des humains, capable de répondre à des questions et de créer des images amusantes à la demande, afin de mettre en évidence l'impact environnemental des centres de données d'intelligence artificielle dans la région. Les organisateurs affirment que ce projet de 12 heures a reçu plus de 25 000 demandes provenant du monde entier.
Demander au site web Quili.AI de générer une image d'un « paresseux jouant dans la neige » n'a pas produit de résultat instantané, comme le feraient ChatGPT ou Gemini de Google. Au lieu de cela, quelqu'un a répondu en espagnol de patienter quelques instants et a rappelé à l'utilisateur qu'un humain répondait. Puis, environ 10 minutes plus tard, un dessin est apparu : un croquis au crayon représentant un adorable paresseux caricatural dans un tas de boules de neige, ses griffes agrippant l'une d'elles et s'apprêtant à la lancer.
« L'objectif est de mettre en évidence l'empreinte hydrique cachée derrière l'IA et d'encourager une utilisation plus responsable », a déclaré Lorena Antiman, organisatrice du groupe environnemental Corporación NGEN, dans un communiqué.
Les réponses provenaient d'une équipe tournante de bénévoles travaillant sur des ordinateurs portables dans un centre communautaire de Quilicura, une municipalité située à la périphérie urbaine de Santiago qui est devenue un centre de données. Interrogé sur l'identité de l'auteur du dessin du paresseux, le site web a répondu qu'il s'agissait d'un jeune de la région qui aidait à réaliser les illustrations.
Le site web a répondu rapidement aux questions qui faisaient appel aux connaissances culturelles des habitants, comme la recette des sopaipillas chiliennes, une pâtisserie frite. Lorsqu'ils ne connaissaient pas la réponse, ils faisaient le tour de la salle pour voir si quelqu'un d'autre la connaissait.
« Quili.AI ne vise pas à toujours fournir une réponse instantanée. Il s'agit de reconnaître que toutes les questions n'ont pas besoin d'une réponse », a déclaré Antiman. « Lorsque les habitants ne savent pas quelque chose, ils peuvent le dire, partager leur point de vue ou répondre avec curiosité plutôt qu'avec certitude. » Elle a ajouté que le site n'était pas conçu pour rejeter les utilisations « extrêmement précieuses » de l'IA, mais pour réfléchir davantage à l'impact d'une telle « incitation informelle » sur des endroits soumis à un stress hydrique comme Quilicura.
Cette campagne s'inscrit dans le contexte d'un débat, au Chili et ailleurs, sur les coûts élevés de l'utilisation de l'IA. Les puces informatiques des centres de données qui font fonctionner les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'électricité et certaines utilisent également de grands volumes d'eau pour leur refroidissement, leur consommation variant en fonction de l'emplacement et du type d'équipement.
Les géants du cloud computing Amazon, Google et Microsoft font partie des nombreuses entreprises qui ont construit ou prévu de construire des centres de données dans la région de Santiago. Le Chili a connu une décennie de sécheresse sévère qui, selon les experts, a contribué à la propagation des récents incendies mortels.
Google a fait valoir que le centre de données de Quilicura, mis en service en 2015, est « le plus économe en énergie d'Amérique latine » et a mis en avant ses investissements dans la restauration des zones humides et les projets d'irrigation dans le bassin environnant du fleuve Maipo. Mais l'entreprise a été confrontée à une action en justice concernant un autre projet près de Santiago, en raison de préoccupations liées à la consommation d'eau.
Pourtant, un rapport de l'Université de Californie à Riverside indique que les outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT, consomment jusqu'à quatre fois plus d'eau que prévu. En effet, il faut jusqu'à 2 litres d'eau pour traiter entre 10 et 50 requêtes, alors que l'estimation initiale était d'un demi-litre. Cette augmentation est due aux besoins de refroidissement des serveurs dans les centres de données. Des entreprises comme Microsoft et Google ont constaté une hausse significative de leur consommation d'eau, mettant en évidence l'impact environnemental croissant de l'IA.
