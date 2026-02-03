SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) est une entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. Fondée en 2002 par Elon Musk, l'entreprise a réalisé de nombreux progrès spectaculaires dans le domaine des vols spatiaux, notamment avec le développement des lanceurs réutilisables. Avec SpaceX, Elon Musk vise à réduire les coûts des vols spatiaux et à préparer le terrain pour la colonisation de Mars.
Elon Musk vient de fusionner SpaceX avec sa startup xAI, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Il a décrit cette fusion comme « le moteur d'innovation verticalement intégré le plus ambitieux sur Terre (et au-delà), avec l'IA, les fusées, l'Internet spatial, les communications directes vers les appareils mobiles et la première plateforme mondiale d'information en temps réel et de liberté d'expression ». La fusion a été annoncée dans un billet de blogue.
L'entité fusionnée se prépare à une introduction en bourse à la fin de l'année. D'après Bloomberg, la société fusionnée devrait fixer le prix de ses actions lors d'une introduction en bourse qui la valoriserait à 1 250 milliards de dollars. Des documents publics de l'État du Nevada indiquent que la transaction a été finalisée le 2 février 2026 ; Space Exploration Technologies Corporation est répertorié comme « membre gestionnaire » de X.AI Holdings Corp.
Cette transaction marque le plus grand rapprochement dans l'empire technologique tentaculaire d'Elon Musk et réunit deux entreprises dont la valeur a explosé sur les marchés privés. SpaceX a lancé une vente secondaire d'actions l'année dernière pour une valorisation estimée à environ 800 milliards de dollars, tandis que xAI a été évaluée à environ 230 milliards de dollars lors d'un tour de table de 20 milliards de dollars clôturé au début de l'année.
Elon Musk souhaite déployer des centres de données dans l'espace
Elon Musk cite le potentiel des centres de données spatiaux comme l'un des avantages les plus importants de cette fusion, même si le concept n'a pas encore fait ses preuves et reste largement théorique. Les centres de données sont des infrastructures énergivores nécessaires au fonctionnement des services d'IA. Elon Musk fait valoir que les centres de données en orbite promettraient un calcul efficace grâce à l'énergie solaire et une faible latence.
SpaceX a récemment demandé à la FCC (Federal Communications Commission) l'autorisation de lancer jusqu'à un million de satellites dans le cadre de ses centres de données orbitaux. D'après le milliardaire, les centres de données dans l'espace seraient moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.
Starlink est une constellation en pleine expansion qui compte actuellement environ 9 500 satellites en orbite. La demande de SpaceX mise fortement sur la réduction des coûts de Starship, le lanceur géant réutilisable de nouvelle génération que la société est en train de développer pour la conquête de l'espace.
« La demande mondiale en électricité pour l'IA ne peut pas être satisfaite par des solutions terrestres, même à court terme », a-t-il déclaré. « En exploitant directement l'énergie solaire quasi constante avec des coûts d'exploitation et de maintenance réduits, ces satellites transformeront notre capacité à faire évoluer nos capacités de calcul ». Selon lui, cette acquisition permettrait à l'entité fusionnée de lancer des centres de données dans l'espace.
Les centres de données dans l'espace sont une idée catastrophique
Plusieurs magnats de la tech discutent sérieusement de la construction de centres de données dans l'espace pour faire fonctionner des modèles d'IA parmi les étoiles. Selon eux, telles missions sont les plus pertinentes pour alimenter des opérations gourmandes en énergie. Cette idée émerge alors que les entreprises de fusées Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d'Elon Musk s'efforcent de rendre les voyages spatiaux moins coûteux et plus courants.
« La Lune est un cadeau de l'univers », a déclaré Jeff Bezos en évoquant les avantages de l'utilisation de la Lune comme base pour lancer des projets dans l'espace. L'idée est digne d'un film de science-fiction, mais elle est de plus en plus plébiscitée. Quant à savoir si elle est réalisable, c'est une tout autre histoire.
Commentant cette nouvelle mode, qui fait de plus en plus d'adeptes, des milliardaires aux politiques, un spécialiste en électronique spatiale affirme d'emblée que « les centres de données dans l'espace ne sont pas pratiques ». Pourtant, plusieurs entreprises engagées dans la course à l'IA se précipitent pour s'associer à des entreprises de lancement spatial afin de déployer des centres de données dans l'espace. Nvidia et Starcloud réalisent un essai.
Par ailleurs, de nombreux signaux d'alarme suscitent des craintes relatives à une bulle spéculative autour de l'IA. Perplexity et OpenAI sont en tête de liste des startups que les investisseurs vendraient à découvert pour profiter du krach de la bulle de l'IA. Nvidia entretient une économie circulaire dans le secteur de l'IA, où quelques entreprises financent mutuellement leur croissance. L'éclatement de la bulle pourrait avoir des conséquences désastreuses.
Grok : le chatbot d'Elon Musk fait l'objet de plusieurs controverses
Elon Musk a lancé xAI en 2023, comme concurrent potentiel d'OpenAI, qui a déclenché le boom de l'IA générative avec le lancement de ChatGPT à la fin de l'année précédente. Le milliardaire était l'un des cofondateurs d'OpenAI en 2015, lorsque le projet a été lancé en tant que laboratoire d'IA à but non lucratif. Elon Musk a quitté OpenAI en 2018 et est aujourd'hui engagé dans une bataille juridique acharnée avec la société et son PDG, Sam Altman.
En lançant xAI, Elon Musk s'est donné pour but de créer une IA qu'il décrit comme « en quête de vérité » et dotée d'un « côté rebelle ». Le chatbot Grok de la xAi fait depuis lors l'objet de controverses et a récemment été bloqué dans certains pays pour avoir produit des images deepfake sexualisées de femmes.
Il a été menacé d'interdiction au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Elon Musk a qualifié ces actions de censure et le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a pris la défense de Grok. Bien que X (ex-Twitter) ait initialement rejeté la responsabilité sur les utilisateurs, Grok a finalement été mis à jour pour ne plus dévêtir les gens. X fait désormais l'objet d'une surveillance accrue et le procureur général de Californie a annoncé avoir ouvert une enquête sur X.
Grok fait l'objet d'une surveillance accrue dans le monde entier en raison de ses garde-fous jugés trop laxistes. Le chatbot d'Elon Musk est régulièrement empêtré dans les polémiques depuis sa sortie. La chercheuse en politiques publiques Riana Pfefferkorn s'est dite surprise que la plateforme ait mis autant de temps à déployer les nouvelles mesures de protection et estime que les fonctions d'édition auraient dû être supprimées dès le début des abus.
Elon Musk n'a pas Grok dans son message annonçant la fusion de xAI avec SpaceX. Grok n'est pas la seule source de controverse chez xAI. L'entreprise a dû faire face à une vive réaction de la communauté à Memphis, dans le Tennessee, en raison de la pollution causée par son supercalculateur Colossus.
Starlink pourrait faire chuter la valorisation de SpaceX
Elon Musk a lancé SpaceX avec deux objectifs principaux : réduire les coûts des vols spatiaux et coloniser la planète Mars. La colonisation de la planète rouge sera très coûteuse, bien qu'aucune estimation ne permette pour l'instant de savoir combien une telle entreprise pourrait coûter. En attendant, Elon Musk tente de gagner de l'argent en se servant des fusées de SpaceX pour construire un gigantesque réseau d'Internet par satellite appelé Starlink.
« Starlink est la façon dont nous payons pour que l'humanité se rende sur Mars », a déclaré Elon Musk dans un billet sur son réseau social X en 2024. Starlink vend un accès à Internet à haut débit aux habitants des zones rurales dans le monde entier. Les progrès de Starlink ont été stupéfiants.
Cependant, des analystes craignent que SpaceX ne soit lui aussi confronté à des difficultés, car le potentiel de...
