OpenAI Codex décrit deux outils de développement logiciel assistés par l'IA lancés par OpenAI. Ils traduisent le langage naturel en code, une technologie décrite par les chercheurs en intelligence artificielle comme un agent IA. En août 2021, OpenAI a annoncé Codex, un outil d'autocomplétion de code disponible dans certains EDI tels que Visual Studio Code et Neovim. Il s'agissait d'une version modifiée et opérationnelle de GPT-3, affinée à partir de gigaoctets de code source dans une douzaine de langages de programmation. C'était le modèle original qui alimentait GitHub Copilot.
En avril 2025, OpenAI a publié Codex CLI sur GitHub sous licence Apache 2.0, un agent IA qui s'exécute localement sur l'ordinateur de l'utilisateur. Ils ont également annoncé un modèle de langage, codex-mini-latest, disponible uniquement derrière une API. Il s'agissait d'une version affinée de o4-mini, spécialement entraînée pour être utilisée dans Codex CLI. Un mois plus tard, OpenAI a annoncé le lancement d'un aperçu de recherche d'un outil distinct ayant un objectif similaire, également nommé Codex, basé sur une version affinée d'OpenAI o3. Il s'agit d'un agent logiciel qui effectue des tâches de programmation informatique, notamment la rédaction de fonctionnalités, la réponse à des questions sur le code source, l'exécution de tests et la proposition de PR pour révision.
En septembre 2025, les ingénieurs d'OpenAI ont dévoilé GPT-5-Codex, marquant une avancée dans l'assistance au codage basée sur l'IA. Cette variante spécialisée de GPT-5 optimise le codage agentique au sein de l'écosystème Codex, permettant aux développeurs de relever des défis complexes en matière d'ingénierie logicielle. Selon OpenAI, GPT-5-Codex excelle dans des environnements où les modèles traditionnels échouent, tels que la gestion de refactorisations à grande échelle ou le débogage de systèmes multifacettes.
Les développeurs recherchent souvent des outils qui comblent le fossé entre les modèles d'IA innovants et leur mise en uvre pratique. GPT-5-Codex répond à ce besoin en se concentrant sur des scénarios de codage réels, de la création de projets complets à la réalisation de revues de code approfondies. De plus, son intégration avec les plateformes existantes améliore son accessibilité, permettant une adoption transparente dans divers environnements. Dans les sections suivantes, des experts analysent ses composants principaux, ses mesures de performance et ses implications plus larges.
Récemment, OpenAI a lancé une application autonome pour son assistant de codage basé sur l'intelligence artificielle, Codex, qui est temporairement disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT disposant d'un ordinateur Apple. La nouvelle application dispose d'une interface simple et est conçue pour servir de « centre de commande » qui permet aux développeurs de logiciels de gérer facilement plusieurs agents IA à la fois, a déclaré OpenAI. Un agent IA est un outil capable d'effectuer de manière indépendante des tâches, telles que l'écriture de code, pour le compte d'un utilisateur.
Les assistants de codage IA ont connu un essor fulgurant au cours de l'année dernière, et OpenAI a déclaré que plus d'un million de développeurs ont utilisé Codex au cours du mois dernier. La société a initialement lancé Codex en avril 2025, puis a rendu le produit accessible au grand public en octobre 2025. La nouvelle application Codex s'inscrit dans le cadre des efforts continus d'OpenAI pour attirer les utilisateurs et gagner des parts de marché sur ses concurrents tels qu'Anthropic et Cursor, qui proposent leurs propres offres très prisées aux développeurs.
Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'application Codex était « le produit interne le plus apprécié que nous ayons jamais eu ». « Cela a été une expérience tout à fait incroyable pour nous de l'utiliser récemment chez OpenAI », a déclaré Altman. « Je suis resté éveillé tard le soir, tout excité, à créer toutes sortes de choses moi-même. »
Dans l'application Codex, les agents fonctionnent dans des threads séparés organisés par projet, et les utilisateurs peuvent examiner les modifications apportées par les agents dans ces threads, a déclaré OpenAI. Les agents peuvent fonctionner en parallèle et les développeurs peuvent collaborer avec eux lorsqu'ils travaillent sur des tâches de longue durée. L'application Codex comprend également une bibliothèque de « compétences », telles que la génération d'images, qui peuvent aider les agents à accomplir des tâches autres que la simple génération de code, a déclaré la société.
En règle générale, l'accès à Codex est inclus dans les abonnements ChatGPT, ce qui signifie que les abonnés Plus, Pro, Business, Enterprise ou Edu peuvent l'utiliser et acheter des crédits supplémentaires si nécessaire. Mais avec le lancement de l'application, OpenAI a déclaré qu'elle rendait également Codex accessible à ses utilisateurs gratuits et à ses abonnés Go à bas prix pendant une durée limitée. Cela signifie que tous les utilisateurs de ChatGPT peuvent utiliser Codex sur toutes ses interfaces disponibles, y compris l'application pour ceux qui possèdent un ordinateur Apple.
Pour rendre l'offre plus attrayante pour les utilisateurs actuels de Codex, OpenAI a déclaré qu'il doublait temporairement ses limites de débit sur tous ses forfaits payants. « La vitesse à laquelle je peux taper de nouvelles idées correspond à la limite de ce qui peut être construit », a déclaré Altman. « C'est très cool à voir. »
Travailler avec plusieurs agents en parallèle
L'application Codex offre un espace dédié au multitâche avec les agents. Les agents s'exécutent dans des threads séparés organisés par projets, ce qui vous permet de passer d'une tâche à l'autre de manière transparente sans perdre le contexte. L'application vous permet de passer en revue les modifications apportées par l'agent dans le thread, de commenter les différences et même de les ouvrir dans votre éditeur pour apporter des modifications manuelles.
Elle inclut également une prise en charge intégrée des arborescences de travail, ce qui permet à plusieurs agents de travailler sur le même dépôt sans conflit. Chaque agent travaille sur une copie isolée de votre code, ce qui vous permet d'explorer différentes voies sans avoir à suivre leur impact sur votre base de code. Pendant qu'un agent travaille, vous pouvez vérifier les modifications localement ou le laisser continuer à progresser sans toucher à votre état git local.
L'application récupère l'historique de votre session et votre configuration à partir de l'interface CLI Codex et de l'extension EDI, ce qui vous permet de commencer immédiatement à l'utiliser avec vos projets existants.
Allez au-delà de la génération de code grâce aux compétences
Codex évolue d'un agent qui écrit du code à un agent qui utilise le code pour effectuer des tâches sur votre ordinateur. Grâce aux compétences, vous pouvez facilement étendre Codex au-delà de la génération de code à des tâches qui nécessitent la collecte et la synthèse d'informations, la résolution de problèmes, la rédaction, etc.
Les compétences regroupent des instructions, des ressources et des scripts afin que Codex puisse se connecter de manière fiable à des outils, exécuter des flux de travail et accomplir des tâches selon les préférences de votre équipe. L'application Codex comprend une interface dédiée à la création et à la gestion des compétences. Vous pouvez demander explicitement à Codex d'utiliser des compétences spécifiques ou le laisser les utiliser automatiquement en fonction de la tâche à accomplir.
OpenAI a développé en interne des centaines de compétences afin d'aider plusieurs équipes à déléguer en toute confiance à Codex des tâches qui seraient autrement difficiles à définir de manière cohérente, qu'il s'agisse d'évaluer et de superviser les cycles de formation, de rédiger de la documentation ou de rendre compte des expériences de croissance.
L'application Codex comprend une bibliothèque de compétences pour les outils et les flux de travail qui sont devenus populaires chez OpenAI, dont quelques-uns sont présentés ci-dessous. Vous trouverez la liste complète dans le dépôt open source.
- Mettre en uvre des conceptions : récupérez le contexte de conception, les ressources et les captures d'écran de Figma et traduisez-les en code UI prêt à être produit avec une parité visuelle 1:1.
- Gérer les projets : triez les bogues, suivez les versions, gérez la charge de travail de l'équipe et plus encore dans Linear pour faire avancer les projets.
- Déployer dans le cloud : demandez à Codex de déployer vos créations d'applications web sur des hébergeurs cloud populaires tels que Cloudflare, Netlify, Render et Vercel.
- Générer des images : utilisez la fonctionnalité de génération d'images optimisée par GPT Image pour créer et modifier des images à utiliser dans des sites web, des maquettes d'interface utilisateur, des visuels de produits et des ressources de jeux.
- Construire...
