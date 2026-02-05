Anthropic force les marchés à envisager un futur où l'IA rend les applications inutiles : près de 1 000 Mds $ envolés tandis que les investisseurs se demandent si l'IA ne représente pas une menace existentielle

Les investisseurs se sont intéressés à l'annonce d'Anthropic concernant l'ajout de nouveaux outils juridiques à son assistant Cowork, destinés à automatiser un certain nombre de tâches de rédaction et de recherche juridiques.
Le signal est venu sans fracas spectaculaire, mais ses effets ont été immédiats sur les marchés. Une simple série de déclarations et de démonstrations autour des capacités des nouveaux modèles dintelligence artificielle a suffi à déclencher une vague de nervosité sur les valeurs mondiales du logiciel. En ligne de mire, une idée devenue difficile à ignorer : certaines briques logicielles historiques pourraient être rendues obsolètes plus vite que prévu. En incarnant cette rupture, Anthropic agit comme un révélateur brutal dun changement de cycle que lindustrie préférait encore penser progressif.
Récemment, Anthropic a lancé Cowork, une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme IA Claude, disponible en avant-première pour les abonnés Claude Max sur macOS. La société américaine spécialisée dans l'IA a déclaré que Cowork permet aux utilisateurs de donner à Claude l'accès à un dossier choisi sur leur ordinateur, permettant ainsi à l'IA de lire, modifier ou créer des fichiers. Les tâches vont de l'organisation des téléchargements et de la création de feuilles de calcul à la rédaction de documents à partir de notes.
Contrairement aux interactions standard par chat, Cowork permet à Claude d'exécuter des tâches avec plus d'autonomie, tout en tenant les utilisateurs informés et en exigeant leur approbation pour les actions importantes. Les utilisateurs peuvent contrôler les dossiers et les connecteurs auxquels Claude peut accéder, mais la société avertit que des instructions claires sont nécessaires pour éviter toute suppression involontaire de fichiers.
Anthropic déclare notamment pour le lancement de Cowork : « Lorsque nous avons lancé Claude Code, nous pensions que les développeurs l'utiliseraient pour coder. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont rapidement commencé à l'utiliser pour presque tout le reste. Cela nous a incités à créer Cowork : un moyen plus simple pour tout le monde, et pas seulement pour les développeurs, de travailler avec Claude de la même manière. Cowork est disponible dès aujourd'hui en avant-première pour les abonnés à Claude Max sur notre application macOS, et nous allons rapidement l'améliorer à partir de là. »
Un marché qui croyait à lIA comme simple fonctionnalité
Depuis deux ans, la plupart des éditeurs de logiciels ont adopté une posture rassurante. Lintelligence artificielle était présentée comme une couche supplémentaire, un accélérateur de productivité venant enrichir des produits existants sans en bouleverser larchitecture ni le modèle économique. Cette narration a longtemps rassuré investisseurs et directions générales : lIA devait renforcer les positions acquises, pas les menacer.
Lépisode récent montre pourtant une rupture de perception. Les avancées mises en avant par Anthropic, notamment autour dagents capables de raisonner, de planifier et dexécuter des tâches complexes de bout en bout, suggèrent que lIA ne se contente plus dassister le logiciel. Elle commence à en devenir le cur fonctionnel, voire un substitut. Pour le marché, cette nuance change tout.
Ce qui inquiète les investisseurs nest pas tant la performance brute des modèles que leur potentiel de désintermédiation. Si une IA est capable de générer des rapports financiers, dorchestrer des flux métiers ou dautomatiser des processus entiers sans passer par une interface logicielle classique, alors certaines applications deviennent redondantes.
Cest cette perspective qui a pesé sur les cours de nombreux acteurs du logiciel, des outils collaboratifs aux solutions de gestion dentreprise. La crainte est simple : des produits vendus aujourdhui sous forme dabonnements pourraient demain être absorbés dans des plateformes dIA généralistes, proposées par quelques acteurs capables dinvestir massivement dans les modèles et linfrastructure.
Claude se dote d'un nouvel outil destiné à des tâches juridiques, commercial, marketing et d'analyse de données
La dernière vague de ventes d'actions a été déclenchée par un nouvel outil juridique issu du modèle de langage à grande échelle Claude d'Anthropic.
Cet outil, un plug-in pour l'agent Claude destiné à des tâches juridiques, commerciales, marketing et d'analyse de données, a souligné la poussée des LLM vers la « couche applicative », où ces entreprises s'imposent de plus en plus dans des secteurs lucratifs afin d'obtenir les revenus dont elles ont besoin pour financer leurs investissements massifs. Les investisseurs craignent que, en cas de succès, cela ne provoque des ravages dans des secteurs allant de la finance au droit en passant par le codage.
Les actions de Thomson Reuters, Legalzoom.com et London Stock Exchange, qui fournissent toutes des outils juridiques ou des bases de données de recherche, ont toutes chuté de plus de 12 %. Dans l'après-midi, la baisse s'était propagée à l'ensemble du marché des logiciels. PayPal (-20,31 %), Expedia Group EXPE (-15,26 %), EPAM Systems (-12,87 %), Equifax (-12,11 %) et Intuit (-10,89 %) ont été parmi les plus touchés, tous enregistrant une baisse de plus de 10 %. Deux indices S&P qui suivent les actions des logiciels, des données financières et des bourses ont perdu au total environ 300 milliards de dollars en valeur boursière.
Après une vague de ventes massive le 3 février qui a vu l'indice S&P 500 des logiciels et services chuter de près de 4 %, le secteur a encore reculé de 0,7 % le 4 février, enregistrant une sixième séance consécutive de pertes et effaçant environ 830 milliards de dollars américains de valeur boursière depuis le 28 janvier.
« Si les choses avancent aussi rapidement que ce que nous entendons de la part d'OpenAI et d'Anthropic, cela va poser problème. Les investisseurs commencent à s'intéresser à toutes les entreprises susceptibles d'être perturbées, c'est-à-dire toutes sortes de noms d'applications logicielles », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth Management.
Des éditeurs pris en étau entre innovation et cannibalisation
Pour les éditeurs établis, la situation est délicate. Intégrer des modèles avancés dIA est devenu indispensable pour rester crédible, mais cette intégration comporte un risque stratégique majeur : cannibaliser ses propres offres. Ajouter trop dautonomie à lIA, cest parfois admettre que certaines fonctionnalités historiques nont plus lieu dêtre.
Les grandes entreprises du secteur, comme Microsoft, Salesforce ou SAP, tentent de répondre par une stratégie dencapsulation : lIA est intégrée, mais reste encadrée par les produits existants. Le marché, lui, se demande combien de temps cette approche tiendra face à des acteurs nés directement dans lère des agents autonomes.
Une remise en cause du récit boursier du logiciel
Depuis plus dune décennie, le logiciel est perçu comme un actif défensif : revenus récurrents, marges élevées, forte fidélisation client. Lépisode actuel fissure ce récit. Si lIA réduit drastiquement les coûts de développement et dexploitation de certaines fonctions, la barrière à lentrée sabaisse mécaniquement. De nouveaux concurrents peuvent émerger plus vite, avec des offres plus souples et moins chères.
Cette perspective explique la réaction brutale des marchés. Il ne sagit pas dun rejet de lIA, bien au contraire. Les investisseurs cherchent désormais à...
