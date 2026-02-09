Waymo utilise le modèle d'IA Genie 3 de DeepMind pour créer des environnements numériques réalistes dans lesquels ses véhicules autonomes peuvent s'entraîner à des scénarios de conduite rares et difficiles

La société de conduite autonome détenue par Alphabet a récemment publié un article de blog annonçant son nouveau modèle Waymo World. Ce modèle d'IA s'appuie sur la capacité de Genie 3 à construire des environnements virtuels à partir d'invites textuelles. Le système génère des images de conduite synthétiques et des données de perception de la profondeur, comme si elles avaient été capturées par des caméras et des capteurs lidar montés sur des véhicules.
Waymo, anciennement connu sous le nom de Google Self-Driving Car Project, est une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de conduite autonome. Il s'agit d'une filiale d'Alphabet Inc., la société mère de Google. Waymo exploite des services commerciaux de robotaxis accessibles au public à Phoenix, dans la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Atlanta et à Miami. En décembre 2025, elle effectuait plus de 450 000 trajets par semaine et, en février 2026, elle avait parcouru plus de 320 millions de kilomètres sur les routes publiques en mode entièrement autonome.
En janvier 2026, le National Transportation Safety Board et la NHTSA ont ouvert des enquêtes sur les robotaxis de Waymo pour des incidents récurrents de dépassement illégal de bus scolaires à l'arrêt, et un incident au cours duquel un Waymo a percuté un enfant qui avait couru derrière un SUV garé dans une zone scolaire. Waymo indique que son robotaxi a percuté l'enfant à une vitesse de 10 km/h, après avoir freiné brusquement alors qu'il roulait à environ 27 km/h. Le jeune piéton a soudainement déboulé sur la chaussée depuis l'arrière d'un grand SUV, se plaçant directement sur la trajectoire du véhicule, daprès le rapport de lentreprise.
Waymo souligne que son véhicule « a immédiatement détecté la personne dès qu'elle avait commencé à émerger de derrière le véhicule à l'arrêt. » « Après le choc, le piéton s'est immédiatement relevé, a marché jusqu'au trottoir et nous avons appelé le 911. Le véhicule est resté à l'arrêt, s'est déplacé sur le côté de la route et y est resté jusqu'à ce que les forces de l'ordre autorisent le véhicule à quitter les lieux », indique Waymo.
Après cet incident, la société de conduite autonome détenue par Alphabet a récemment publié un article de blog annonçant son nouveau modèle Waymo World. Ce modèle d'IA s'appuie sur la capacité de Genie 3 à construire des environnements virtuels à partir d'invites textuelles. Le système génère des images de conduite synthétiques et des données de perception de la profondeur, comme si elles avaient été capturées par des caméras et des capteurs lidar montés sur des véhicules.
Comment le modèle Genie 3 de Google DeepMind peut aider Waymo ?
Waymo utilise le modèle d'intelligence artificielle (IA) Genie 3 de DeepMind pour créer des environnements numériques réalistes dans lesquels ses véhicules autonomes peuvent s'entraîner à des scénarios de conduite rares et difficiles. Dans une déclaration à Bloomberg, un porte-parole de Waymo a déclaré : « Les modèles de simulation AV traditionnels sont limités par les données routières qu'ils collectent », et le nouveau modèle mondial « nous permet d'explorer des situations qui n'ont jamais été directement observées par notre flotte. »
Le système de Waymo peut également convertir des ensembles de données réels provenant de caméras embarquées en scènes et en cartes de profondeur pour les simulations de véhicules. La société a déclaré que cette combinaison rendra ses systèmes de véhicules autonomes plus fiables dans des scénarios inhabituels et contribuera à étendre les services de conduite autonome de Waymo à davantage de marchés. « Cela renforcera la capacité de Waymo à étendre en toute sécurité son service à davantage de lieux et à de nouveaux environnements de conduite », a ajouté la porte-parole.
Le modèle Genie 3 de Google DeepMind a récemment suscité un vif intérêt grâce à des démonstrations de ses capacités de création de mondes. Cela a également déclenché une vague de ventes chez les entreprises qui fournissent des outils de développement de jeux et de création graphique. En intégrant le modèle Genie 3 de Google, Waymo pourrait donner un nouvel élan à ses projets d'expansion dans une douzaine de villes cette année. La simulation n'est qu'un des outils utilisés pour préparer ses systèmes autonomes à des situations spécifiques et valider leur sécurité, a précisé le porte-parole.
En décembre 2025, la société a déclaré qu'il n'existait « aucun substitut » à son expérience de conduite dans le monde réel. Récemment, Alphabet a annoncé que Waymo avait dépassé les 20 millions de trajets autonomes ce mois-là. Cependant, la porte-parole de l'entreprise a refusé de commenter si elle avait effectué des simulations de rencontres avec des bus scolaires à l'arrêt ou de pannes d'électricité massives, comme celle qui a perturbé ses opérations à San Francisco l'année dernière. Elle a toutefois souligné que le modèle Waymo World « peut simuler pratiquement n'importe quelle scène ».
Waymo fait actuellement l'objet d'enquêtes de sécurité de la part des autorités américaines après une série d'incidents logiciels ces derniers mois. La National Highway Traffic Safety Administration et le National Transportation Safety Board enquêtent sur plusieurs incidents au cours desquels Waymo n'a pas réussi à s'arrêter devant des bus scolaires en stationnement à Austin. Ces infractions ont également incité la société à procéder à un rappel volontaire de son logiciel.
En octobre 2025, Tekedra Mawakana, co-PDG de Waymo, a abordé l'une des préoccupations les plus pressantes dans le secteur des véhicules autonomes : le risque d'accidents mortels causés par les robotaxis. Tekedra Mawakana a affirmé que la société finirait par accepter un décès résultant d'un accident impliquant un robotaxi, à condition que les entreprises fassent preuve de transparence quant à leurs résultats en matière de sécurité. Cette déclaration souligne l'équilibre délicat entre les progrès technologiques et la confiance du public à mesure que les voitures autonomes se multiplient dans les rues des villes.
Au-delà de Waymo, d'autres opérateurs de robotaxis et entreprises d'IA recherchent des sources de données supplémentaires pour améliorer leurs modèles. Nvidia, qui fournit des puces et des modèles d'IA aux développeurs de technologies de conduite autonome, s'est associé à la société de VTC Uber pour collecter des millions d'heures de données de conduite spécifiques aux robotaxis afin d'alimenter la formation et la validation des modèles sans conducteur.
Wayve, soutenue par le groupe SoftBank, qui prévoit de tester des robotaxis sur la plateforme Uber au Royaume-Uni cette année, a annoncé son propre modèle mondial pour générer des données de conduite synthétiques. Tesla, la société d'Elon Musk, a également déclaré avoir construit un simulateur similaire. Des ensembles de données d'entraînement plus importants seront essentiels pour Waymo et permettront d'éviter de tels incidents.
Source : Bloomberg
