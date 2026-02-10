Workflows GitHub Agentic offre l'automatisation des référentiels, l'exécution des agents de codage, tels que Copilot, Claude ou OpenAI Codex, avec des garde-fous solides dans GitHub Actions



GitHub est une plateforme propriétaire qui permet aux développeurs de créer, stocker, gérer et partager leur code. Elle utilise Git pour fournir un contrôle de version distribué et GitHub lui-même fournit un contrôle d'accès, un suivi des bogues, des demandes de fonctionnalités logicielles, une gestion des tâches, une intégration continue et des wikis pour chaque projet. GitHub est exploité par Github, Inc., une filiale de Microsoft depuis 2018.Il est couramment utilisé pour héberger des projets de développement de logiciels open source. En janvier 2023, GitHub comptait plus de 100 millions de développeurs et plus de 420 millions de référentiels, dont au moins 28 millions de référentiels publics. Il s'agit du plus grand hébergeur de code source au monde en juin 2023. Plus de cinq milliards de contributions de développeurs ont été apportées à plus de 500 millions de projets open source en 2024.Dans le contexte de l'intelligence artificielle générative, les agents IA (également appelés systèmes IA composites ou IA agentique) sont une catégorie d'agents intelligents qui se distinguent par leur capacité à fonctionner de manière autonome dans des environnements complexes. Les outils d'IA agentique privilégient la prise de décision plutôt que la création de contenu et ne nécessitent pas d'intervention humaine ni de supervision continue.Les agents IA possèdent plusieurs attributs clés, notamment des structures d'objectifs complexes, des interfaces en langage naturel, la capacité d'agir indépendamment de la supervision de l'utilisateur et l'intégration d'outils logiciels ou de systèmes de planification. Leur flux de contrôle est souvent piloté par de grands modèles de langage (LLM). Les agents comprennent également des systèmes de mémoire pour se souvenir des interactions précédentes entre l'utilisateur et l'agent, ainsi que des logiciels d'orchestration pour organiser les composants de l'agent.Imaginez un monde où les améliorations apportées aux référentiels sont automatiquement transmises chaque matin sous forme de pull requests, prêtes à être examinées. Les problèmes sont automatiquement triés, les échecs de CI analysés, la documentation mise à jour, la couverture des tests améliorée et la conformité surveillée, le tout défini via de simples fichiers Markdown. C'est ce qu'offrent les workflows GitHub Agentic : automatisation des référentiels, exécution des agents de codage que vous connaissez et appréciez, dans GitHub Actions, avec des garde-fous solides et des principes de conception axés sur la sécurité.Utilisez GitHub Copilot, Claude d'Anthropic ou OpenAI Codex pour des tâches déclenchées par des événements, récurrentes et planifiées afin d'améliorer, de documenter et d'analyser votre référentiel. Les workflows GitHub Agentic sont conçus pour compléter votre CI/CD déterministe existant avec des capacités d'IA continue. Les workflows GitHub Agentic ont été développés par GitHub Next et Microsoft Research dans un souci de sécurité.Les workflows Agentic s'exécutent avec des autorisations minimales par défaut, avec une liste blanche explicite pour les opérations d'écriture et une exécution en mode sandbox afin de garantir la sécurité de votre référentiel. Les workflows s'exécutent par défaut avec des autorisations en lecture seule. Les opérations d'écriture nécessitent une approbation explicite via des sorties sécurisées et nettoyées (opérations GitHub préapprouvées), avec une exécution en mode sandbox, une liste blanche d'outils et une isolation réseau garantissant que les agents IA fonctionnent dans des limites contrôlées.Voici les principales caractéristiques Workflows GitHub Agentic :- Workflows Markdown automatisés : Écrivez l'automatisation en Markdown plutôt qu'en YAML complexe.- Prise de décision basée sur l'IA : Des workflows qui comprennent le contexte et s'adaptent aux situations.- Intégration GitHub : Intégration approfondie avec Actions, Issues, PR, Discussions et la gestion des référentiels.- La sécurité avant tout : Exécution en mode sandbox avec des autorisations minimales et un traitement sécurisé des sorties.- Plusieurs moteurs d'IA : Prise en charge de Copilot, Claude, Codex et des processeurs d'IA personnalisés.- IA continue : Application systématique et automatisée de l'IA à la collaboration logicielle.GitHub Agentic Workflows en est à ses débuts et peut encore évoluer considérablement. L'utilisation des workflows Agentic nécessite une attention particulière aux considérations de sécurité et une supervision humaine rigoureuse, et même dans ces conditions, des problèmes peuvent survenir. Utilisez-le avec prudence et à vos propres risques.Pensez-vous que cet outil est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?