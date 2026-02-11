Selon laquelle lIA est un vecteur daugmentation de la charge de travail
Lintelligence artificielle (IA) est souvent présentée comme une technologie qui va révolutionner le monde du travail, en simplifiant les tâches, en améliorant lefficacité et en augmentant la productivité. Mais pour certains travailleurs, lIA est plutôt une source de frustration, notamment, au travers de la surcharge. Cest ce qui ressort dune récente étude selon laquelle les premiers signes dépuisement professionnel commencent à faire surfa ce chez les personnes qui adoptent le plus lintelligence artificielle.
« Depuis que mon équipe s'est lancée dans un mode de travail entièrement basé sur l'IA, les attentes ont triplé, le stress a triplé et la productivité réelle n'a augmenté que de 10 % environ. J'ai l'impression que la direction exerce une pression énorme sur tout le monde pour prouver que son investissement dans l'IA en vaut la peine, et nous ressentons tous cette pression pour essayer de le lui démontrer, tout en devant travailler plus longtemps pour y parvenir », rapporte un répondant.
Certains travailleurs se sentent comme des « cobayes »
Ivana Saula, directrice de recherche de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, a déclaré que les travailleurs de son syndicat ont déclaré qu'ils se sentaient comme des «cobayes» alors que les employeurs se précipitaient pour déployer des outils alimentés par l'IA au travail.
Et cela ne s'est pas toujours bien passé, a déclaré Saula. La mise en uvre de ces nouveaux outils technologiques a souvent conduit à davantage de « tâches résiduelles qu'un humain doit encore accomplir ». Cela peut inclure la prise en charge de tâches logistiques supplémentaires qu'une machine ne peut tout simplement pas faire, a déclaré Saula, ajoutant plus de temps et de pression à un flux de travail quotidien.
Le syndicat représente un large éventail de travailleurs, notamment dans le transport aérien, les soins de santé, la fonction publique, la fabrication et l'industrie nucléaire, a déclaré Saula.
« Ce n'est jamais juste une coupe nette, où la machine peut entièrement remplacer l'humain », a déclaré Saula. « Cela peut remplacer certains aspects de ce que fait un travailleur, mais certaines tâches en suspens sont confiées à celui qui reste ».
Les travailleurs « disent également que ma charge de travail est plus lourde » après la mise en uvre de nouveaux outils d'IA, a déclaré Saula, et « l'intensité à laquelle je travaille est beaucoup plus rapide car elle est désormais définie par la machine ». Elle a ajouté que les commentaires qu'ils reçoivent des travailleurs montrent à quel point il est important « d'impliquer réellement les travailleurs dans le processus de mise en uvre ».
« Parce qu'il y a des connaissances sur le terrain, en première ligne, dont les employeurs doivent être conscients », a-t-elle déclaré. « Et souvent, je pense qu'il y a des déconnexions entre les travailleurs de première ligne et ce qui se passe dans les ateliers, et la haute direction, sans parler des PDG ».
Les conclusions de létude ne sont pas tout à fait inédites. Un autre essai mené l'été dernier a révélé que les développeurs expérimentés utilisant des outils d'IA mettaient 19 % plus de temps à accomplir leurs tâches, tout en estimant qu'ils étaient 20 % plus rapides. À peu près à la même époque, une étude du Bureau national de recherche économique portant sur l'adoption de l'IA dans des milliers de lieux de travail a révélé que les gains de productivité ne représentaient que 3 % de gain de temps, sans impact significatif sur les revenus ou les heures travaillées dans aucune profession.
