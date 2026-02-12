Début février 2026, une réaction populaire contre ChatGPT a commencé à prendre de l'ampleur en ligne. Baptisée « QuitGPT », cette campagne appelle les utilisateurs à résilier leur abonnement à ChatGPT, à supprimer l'application et à se tourner vers d'autres chatbots. Cette initiative citoyenne vise à sensibiliser le public aux limites de ChatGPT et à inciter les utilisateurs à reconsidérer leur abonnement. Elle repose également sur des raisons politiques.
Le déclencheur de cette campagne a été l'annonce que le président d'OpenAI, Greg Brockman, et son épouse avaient chacun fait un don de 12,5 millions de dollars à un super PAC soutenant le président Donald Trump. Dans le même temps, des militants ont souligné que les services américains de l'immigration (ICE) et des douanes utilisaient un outil de sélection des CV propulsé par ChatGPT. Pour certains critiques, ces liens ont suffi à les faire partir.
Les participants partagent leurs expériences sur plusieurs forums en ligne, en mettant en avant des cas spécifiques où ChatGPT n'a pas répondu aux attentes dans des contextes professionnels. Certains rapportent que si ChatGPT excelle dans la génération de contenu créatif, il peine souvent à accomplir des tâches techniques telles que le codage, ce qui entraîne une insatisfaction chez les professionnels qui ont besoin de résultats précis et fonctionnels.
Ces discours ont suscité des discussions sur la fiabilité des outils d'IA dans les environnements professionnels. (De nombreuses études ont déjà relevé ces limites des outils d'IA.) Ce qui n'était au départ qu'une frustration éparpillée sur Internet s'est rapidement transformé en une campagne bruyante.
Plaintes liées aux performances de ChatGPT sur le plan technique
La campagne de boycott QuitGPT a pris de l'ampleur sur Reddit et Instagram, où les utilisateurs ont partagé des captures d'écran d'abonnements résiliés et des publications critiquant le ton du chatbot et ses récentes mises à jour, qu'ils jugent médiocres. Certains se sont plaints des réponses longues et trop polies. D'autres affirment que le dernier modèle d'OpenAI ne répondait pas à leurs attentes. Mais pour beaucoup, la politique a été le facteur décisif.
Certains ont organisé une « fête de résiliation massive » à San Francisco, clin d'il sarcastique aux funérailles de GPT-4o proposées par un employé d'OpenAI, se moquant des utilisateurs qui pleurent la retraite imminente du modèle. Au cours des dernières semaines, les utilisateurs ont inondé Reddit d'histoires sur leur départ du chatbot. Beaucoup ont partagé des mèmes parodiant la flagornerie du chatbot. En gros, les principaux points évoqués sont :
- limites techniques : les utilisateurs ont exprimé leur déception face à l'incapacité de l'IA à générer des extraits de code précis ou à déboguer le code existant, ce qui est essentiel pour les développeurs ;
- qualité des réponses : plusieurs rapports indiquent que les réponses du chatbot peuvent être trop verbeuses et manquer de la précision nécessaire à une communication efficace, en particulier dans les situations de forte pression ;
- préoccupations financières : l'abonnement coûtant 20 dollars par mois, de nombreux utilisateurs se demandent si le service offre un bon rapport qualité-prix, d'autant plus qu'il existe des alternatives gratuites.
QuitGPT est l'une des dernières salves d'un mouvement croissant d'utilisateurs mécontents qui souhaitent résilier leur abonnement. Ses partisans affirment qu'il est essentiel que les utilisateurs expriment leurs préoccupations concernant les outils d'IA qui ne répondent pas aux normes professionnelles. Ils estiment que les commentaires des utilisateurs sont essentiels pour permettre aux développeurs d'améliorer les fonctionnalités de ces assistants d'IA.
À l'inverse, certains utilisateurs défendent ChatGPT et OpenAI, citant notamment ses atouts en matière d'écriture créative et de brainstorming. Ces derniers affirment que si l'IA peut avoir des limites, la technologie offre également des capacités uniques qui peuvent compléter les efforts humains.
Plaintes relatives au soutien de la Silicon Valley à Donald Trump
L'une des raisons qui ont propulsé QuitGPT sous les feux de la rampe culturelle est le soutien de l'acteur et activiste Mark Ruffalo, qui a partagé la campagne sur les réseaux sociaux et exhorté ses followers à réfléchir aux implications éthiques de continuer à utiliser et à payer pour ChatGPT. Dans ses publications, il présente le boycott comme « un choix moral » et suggère d'explorer d'autres services d'IA plus en phase avec les valeurs des utilisateurs.
Les publications de l'acteur Mark Ruffalo, connu pour ses rôles dans l'univers Marvel, ont recueilli des millions de likes et suscité un large engouement. Elles ont contribué à sensibiliser le grand public et ont propulsé QuitGPT au cur des débats, bien au-delà des forums technologiques et des cercles militants.
Les dirigeants en quête d'allègements réglementaires contribuent à faire du président Donald Trump une force politique puissante grâce à une collecte de fonds record. Parmi les mégadonateurs proches ou issus du secteur de la technologie, nous pouvons citer les groupes et les personnalités suivants :
- Crypto.com : 30 millions de dollars versés à Maga inc.;
- Greg Brockman et Anna Brockman : 25 millions de dollars au total (12,5 millions chacun) ;
- Securing American Greatness : plus de 21 millions de dollars ;
- Jeff Yass : 16 millions de dollars versés à Maga inc.;
- Marc Andreessen : 3 millions de dollars ;
- Ben Horowitz (partenaire général d'Andreessen Horowitz) : 3 millions de dollars.
Les groupes procryptomonnaies se sont imposés comme une force lors des dernières élections. Selon les registres financiers, Fairshake et deux groupes alignés, Defend American Jobs et Protect Progress, ont dépensé ensemble la somme colossale de 290 millions de dollars en 2024. Ainsi, ces fonds de campagne considérables indiquent que ces groupes pourraient exercer une influence significative lors des primaires et des élections générales de 2026.
L'élan de la campagne QuitGPT soulève des questions difficiles sur les liens entre l'IA, la politique, le comportement des entreprises et les valeurs des consommateurs. Beaucoup dénoncent ces dons. Lorsqu'Alfred Stephen, développeur de logiciels indépendant à Singapour, a résilié son abonnement à ChatGPT, un sondage est apparu lui demandant ce qu'OpenAI aurait pu faire pour le fidéliser. « Ne soutenez pas le régime fasciste », a-t-il répondu.
Les impacts potentiels de cette campagne sur ChatGPT et OpenAI
La campagne QuitGPT soulève des questions importantes sur l'avenir des applications d'IA dans le milieu professionnel. À mesure que de plus en plus d'utilisateurs partagent leurs expériences, les créateurs pourraient être amenés à remédier aux lacunes des modèles d'IA et à améliorer leurs offres. La boucle de rétroaction créée par des mouvements tels que QuitGPT pourrait s'avérer précieuse pour façonner la prochaine génération d'outils d'IA.
La campagne QuitGPT a été lancée fin janvier par de jeunes militants de gauche. Ils sont aussi bien des militants prodémocratie et des organisateurs de mouvements climatiques que des technophiles et des cyberlibertaires autoproclamés, dont beaucoup sont des militants de terrain chevronnés. Ils ont été inspirés par une vidéo virale publiée par Scott Galloway, professeur de marketing à l'université de New York et animateur de The Prof G Pod.
Il a fait valoir que le meilleur moyen d'arrêter ICE était de persuader les gens d'annuler leur abonnement à ChatGPT. D'après lui, une baisse du nombre d'abonnés d'OpenAI pourrait avoir des répercussions sur le marché boursier et menacer d'entraîner un ralentissement économique qui pousserait Trump à agir.
En décembre 2025, ChatGPT comptait environ 900 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Bien que le nombre de participants à ce boycott ne soit pas connu, QuitGPT suscite un grand intérêt. Une récente publication Instagram de la campagne a été vue plus de 36 millions de fois et a reçu 1,3 million de likes. Les organisateurs de la campagne QuitGPT ont déclaré que plus de 17 000 personnes se sont inscrites sur le site Web de la campagne.
Signification plus large des campagnes de boycott comme QuitGPT
L'indignation virale a rarement des conséquences concrètes dans le monde réel. QuitGPT fait beaucoup de bruit, mais le bruit n'est pas toujours synonyme d'importance. ChatGPT dispose toujours d'une énorme base d'utilisateurs gratuits, et pour des millions de professionnels, d'étudiants et d'utilisateurs quotidiens, il fait désormais partie intégrante de leur façon de travailler et de penser. Ce type d'utilité ne disparaît pas du jour au lendemain.
Quelle que soit la position politique sur ce sujet particulier, cela donne l'occasion de réévaluer la valeur : ChatGPT vaut-il toujours la peine d'être payé ? D'autres modèles sont-ils meilleurs que les modèles d'OpenAI ? Les alternatives offrent-elles une meilleure confidentialité ou des garde-fous plus solides ? Même les organisateurs de la campagne de boycott QuitGPT ne se contentent pas de dire aux gens « supprimez ChatGPT et déconnectez-vous ».
Ils orientent activement les utilisateurs vers des concurrents tels que Gemini et des options open source. Cela me montre qu'il ne s'agit pas d'un mouvement anti-IA, mais plutôt d'une question de choix dans un écosystème IA en plein essor. En ce sens, ce que représente QuitGPT est peut-être plus important que le nombre de personnes qui se désabonnent réellement. Le facteur explicatif réside dans le soutien de la Silicon Valley à Donald Trump.
QuitGPT s'inscrit dans une vague plus large de remise en question publique des grandes entreprises technologiques, qui rappelle que les utilisateurs ne considèrent plus les plateformes comme des outils neutres, mais comme des entreprises dont ils soutiennent implicitement les valeurs.
Une croissance spectaculaire, mais très coûteuse pour OpenAI
OpenAI connaît une croissance rapide. La startup d'IA dirigée par Sam Altman voit ses solutions simposer partout dans le monde, avec des revenus en nette accélération. Cela dit, cette expansion repose sur des dépenses colossales en calcul, en infrastructures cloud et en développement de modèles toujours plus puissants. Ces investissements augmentent presque au même rythme que lusage, ce qui empêche OpenAI de dégager des marges confortables.
LIA générative ne fonctionne pas comme le logiciel classique. Dans le SaaS, la croissance du nombre dutilisateurs permet généralement de diluer les coûts fixes : une fois le produit développé, servir un client supplémentaire coûte peu, ce qui améliore mécaniquement les marges à mesure que lentreprise grandit. À linverse, dans lIA générative, chaque nouvel utilisateur et chaque interaction supplémentaire entraînent des coûts marginaux significatifs.
Les requêtes nécessitent du calcul intensif, mobilisent des infrastructures coûteuses et consomment beaucoup dénergie. De plus, la course à des modèles toujours plus performants pousse les acteurs comme OpenAI à investir sans cesse dans lentraînement de systèmes toujours plus grands et plus complexes, ce qui alourdit encore la structure de coûts. Cette caractéristique remet en cause lidée selon laquelle la taille suffira à rendre OpenAI très rentable.
Même à très grande échelle, une entreprise dIA peut continuer à brûler du capital si ses revenus naugmentent pas plus vite que ses dépenses. Cest cette rupture avec les lois économiques du logiciel traditionnel que les analystes économiques considèrent comme un point de fragilité central du modèle dOpenAI.
OpenAI prévoit une perte de 14 milliards de dollars en 2026
Derrière limage dun OpenAI tout-puissant, portée par le succès planétaire de ChatGPT, se dessine un modèle financier sous tension, marqué par des pertes colossales anticipées et une dépendance accrue à des partenariats géopolitiques et industriels. Entre projections internes alarmantes et tournées diplomatiques de son dirigeant, lentreprise incarne aujourdhui les paradoxes dune IA devenue incontournable, mais encore loin dêtre rentable.
Les projections financières internes dessinent un tableau préoccupant. Malgré une croissance spectaculaire des usages de ChatGPT et de sa notoriété, OpenAI sattendrait à des pertes cumulées atteignant des niveaux rarement vus dans le secteur du logiciel. Les coûts dentraînement des modèles, lexploitation de centres de données massifs et la dépendance à des infrastructures...
