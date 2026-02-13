Larry Ellison, 81 ans, est informaticien, entrepreneur et milliardaire américain. Il est le principal cofondateur et ancien PDG du géant des systèmes de gestion de bases de données Oracle. Larry Ellison a quitté son poste de PDG d'Oracle en 2014 après 37 ans à la tête de l'entreprise. En septembre 2025, sa fortune personnelle a brièvement dépassé la barre des 400 milliards de dollars, grâce à une forte hausse du cours de l'action Oracle, stimulée par l'IA.
Lors dune table ronde en 1987 organisée par Esther Dyson autour des bases de données et de lIA, Larry Ellison, actuellement président exécutif et directeur technique d'Oracle, a exprimé une position majoritairement critique à légard de lapplication systématique de lIA à tous les problèmes informatiques.
À une époque où certains intervenants voyaient lIA comme une « nouvelle couche » ou presque une « nouvelle espèce de logiciel », Il a insisté pour considérer lIA comme un outil auxiliaire, et non comme une solution universelle. D'après lui, lIA devait être utilisée de façon stratégique et intégrée profondément dans les systèmes, mais toujours en tant que composant au service de la performance, de la fiabilité et de la simplicité, plutôt quune fin en soi.
Critiques de Larry Ellison à l'égard de l'approche du « tout IA »
La table ronde de 1987 a réuni trois points de vue très différents. Tom Kehler, d'Intellicorp, représentait le mouvement des systèmes experts (l'équivalent dans les années 1980 de l'engouement actuel pour l'IA générative). John Landry, de Cullinet, se concentrait sur l'application des techniques d'IA aux applications d'entreprise, tandis que Larry Ellison, PDG d'Oracle, adoptait un point de vue déjà anticonformiste, même selon les normes de l'époque.
Larry Ellison s'est notamment opposé à ce quil percevait à l'époque comme « une utilisation excessive ou mal ciblée » des systèmes experts, c'est-à-dire des programmes censés reproduire des processus de décision humaine, dans des domaines où des logiques algorithmiques simples suffisaient.
Lorsquon lui a proposé lexemple dun transfert automatique de fonds selon un seuil de compte, il a jugé que le fait de recourir à un système expert pour cette tâche immuable était, littéralement, « le comble de labsurdité ». Par cette formule, Larry Ellison a souligné sa conviction que « certaines opérations nexigent pas de jugement ou de raisonnement complexes », et que lenchevêtrement dIA dans ces cas napporte ni valeur significative ni efficacité accrue.
« Cela peut être réalisé de manière algorithmique, car c'est immuable. L'application ne changera pas, et la concevoir comme un système expert est, à mon avis, le comble de l'absurdité », a-t-il déclaré. Cette déclaration était frappante en 1987, à une époque où les systèmes experts étaient largement présentés comme l'avenir des logiciels d'entreprise. Larry Ellison est allé encore plus loin en lançant un avertissement qui semble étonnamment moderne.
« Je dis donc qu'une génération entière va être construite sur rien d'autre que la technologie des systèmes experts, ce qui est une mauvaise utilisation des systèmes experts. Je pense que les systèmes experts doivent être utilisés de manière sélective. Il s'agit d'une expertise humaine reproduite artificiellement par des ordinateurs, et tout ce que nous faisons nécessite une expertise. ». Alors qu'il est toujours chez Oracle, l'entreprise a changé d'avis.
Concentrer l'IA là où elle peut réellement faire une différence
Plutôt que d'appliquer l'IA partout, Larry Ellison voulait la concentrer là où elle changeait l'économie ou la facilité d'utilisation du développement de systèmes lui-même. Cela l'a conduit à ce qu'il a appelé les outils de cinquième génération, non pas comme des langages de programmation, mais comme des systèmes de haut niveau qui éliminent la complexité procédurale. « Nous voyons d'énormes avantages à fournir des outils de cinquième génération ».
« Je ne veux pas utiliser le mot « langages », car ce ne sont plus vraiment des langages de programmation. Ils sont bien plus que cela », a-t-il déclaré. Le milliardaire avait décrit une approche interactive et déclarative de la création d'applications, dans laquelle l'intention remplace l'instruction.
Il avait notamment expliqué : « je peux m'asseoir à côté de vous, vous pouvez me faire part de vos besoins, et plutôt que de les documenter, je vais m'asseoir et créer un système pendant que nous discutons, et vous pouvez regarder par-dessus mon épaule et dire : « non, ce n'est pas ce que je voulais dire », et modifier les choses ». Cette promesse ne concernait pas seulement la vitesse, mais aussi un changement dans le contrôle des logiciels.
« Il ne s'agit donc pas seulement d'un changement de productivité, d'un changement quantitatif, mais aussi d'un changement qualitatif dans la manière d'aborder le problème », a-t-il déclaré. Il nétait pas opposé à lIA en tant que technologie, mais il a insisté sur son application judicieuse. Il a défendu une approche qui privilégie les outils déclaratifs de haut niveau capables de réduire la complexité et daméliorer la productivité des développeurs.
Cette philosophie a imprégné la stratégie technologique dOracle par la suite, favorisant des architectures centrées sur la performance, la simplicité et la productivité des systèmes, une approche qui trouve encore un écho dans les débats contemporains sur lutilisation de lIA dans linformatique dentreprise.
L'industrie technologique a aujourd'hui adopté le « tout IA »
Environ quatre décennies après cette table ronde, Oracle et la plupart des autres entreprises technologiques ont opéré un virage stratégique vers l'IA. Microsoft impose son IA partout sur Windows, du Bloc-notes à la suite bureautique Office, malgré les résultats mitigés en matière de productivité et les risques de sécurité. Oracle cherche à mobiliser des capitaux afin de financer son pari sur l'IA et pourrait recourir à des mesures brutales pour y parvenir.
Le géant des systèmes de gestion des bases de données envisagerait de supprimer jusqu'à 30 000 emplois et de céder sa division de technologie de la santé Cerner, acquise pour 28,3 milliards de dollars en 2022. Ces réductions permettraient de libérer entre 8 et 10 milliards de dollars de trésorerie. Cet argent lui permettrait de tenir ses engagements dans OpenAI. À ce stade, l'IA reste un gouffre financier, avec des bénéfices quasi inexistants.
L'entreprise se positionne comme fournisseur majeur dinfrastructure cloud dédiée à lIA. Oracle s'est engagé dans un partenariat colossal de 300 milliards de dollars avec OpenAI pour fournir linfrastructure cloud et la puissance de calcul nécessaire à ses modèles dIA. Des discussions avec dautres acteurs témoignent dune demande croissante pour des infrastructures puissantes capables de supporter lentraînement et lexécution de modèles avancés.
Ce virage est aussi poussé par une pression concurrentielle intense : ses pairs (Microsoft, AWS, etc.) diffusent des offres IA intégrées à leurs plateformes cloud et leurs applications, ce qui rend indispensable pour Oracle de redéfinir son positionnement autour de lIA pour protéger et développer sa part de marché.
Des centaines de milliards de dollars ont été investies dans l'IA ces dernières années. Les entreprises ont lancé sur le marché des dizaines de produits d'IA censés révolutionner notre façon de travailler et stimuler la productivité. Mais les gains de productivité promis se font attendre. De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA. Au lieu de cela, une gigantesque bulle s'est formée autour de la technologie.
Les gains de productivité généralisés sont toujours absents
Même si l'IA est considérée comme un moyen de stimuler la productivité sur le lieu de travail, elle n'a pas été la solution miracle vendue par le battage médiatique. Une étude du MIT a révélé que jusqu'à 95 % des projets pilotes d'IA dans les entreprises échouent à l'heure actuelle. Cela pose particulièrement problème au Royaume-Uni, qui est déjà confronté à une baisse de sa productivité à des niveaux jamais vus depuis l'époque victorienne.
Le ministère britannique des Affaires et du Commerce a procédé à un essai du logiciel Microsoft 365 Copilot sur une période de trois mois. Mais il n'a observé aucune augmentation notable de la productivité. Limpact réel était plus nuancé que ne le suggéraient les supports marketing de Microsoft. La création de diapositives PowerPoint a été en moyenne plus rapide de sept minutes, mais a nécessité des corrections en raison d'une qualité « inférieure ».
Même son de cloche du côté du gouvernement australien. Après une période d'essai, le personnel a jugé l'IA de Microsoft moins utile que prévu. Le rapport fait écho à des études antérieures selon lesquelles les assistants d'IA tels que Copilot et ChatGPT ne sont pas utiles dans les tâches complexes. Malgré ces limites, de nombreuses études ont rapporté une disparition inquiétante des portes de premier échelon, ce qui impacte les jeunes diplômés.
Dans une sortie le mois dernier, Larry Ellison a exposé ce qu'il considère comme le défaut fatal de la course actuelle à l'IA : « tous les modèles majeurs, de ChatGPT à Gemini en passant par Llama de Meta, sont entraînés à partir des mêmes données publiques disponibles sur Internet ».
Larry Ellison : personnage controversé favorable à la surveillance
Larry Ellison a pris part au...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.