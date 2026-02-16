IdentifiantMot de passe
Une spirale infernale boursière frappe tout ce qui a trait à l'IA : les craintes liées aux pertes d'emplois massives et aux investissements stériles effacent près de 1 500 milliards de dollars de capitalisation

Le , par Mathis Lucas
404 commentaires

5PARTAGES

16  0 
Les marchés boursiers connaissent actuellement une turbulence majeure provoquée par l'industrie de l'IA. Elle reflète deux craintes de plus en plus contradictoires : d'un côté, les investisseurs redoutent que l'IA bouleverse des pans entiers de l'économie de manière si radicale qu'ils se débarrassent des actions de toute entreprise perçue comme vulnérable face à cette technologie. De l'autre, une profonde incertitude règne quant à la capacité des géants technologiques à rentabiliser les milliards de dollars investis chaque année dans l'IA. Dans le même temps, les utilisateurs forcent les entreprises à réexaminer leur collaboration avec les agences fédérales.

Le marché semble pris dans une boucle où il craint à la fois la toute-puissance de l'IA et son inefficacité économique. Cette dualité crée une situation paradoxale que Julia Wang, responsable des investissements chez Nomura International Wealth Management, qualifie de contradictoire, soulignant que ces deux craintes ne peuvent être simultanément fondées. Elles couvaient depuis des mois. Mais elles ont maintenant pris le devant de la scène boursière.

Il en a résulté une série de ventes massives qui ont frappé de plein fouet des dizaines d'entreprises dans divers secteurs, des services immobiliers à la gestion de patrimoine, en passant par les courtiers d'assurance et les entreprises de logistique. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, les ventes d'actions ont fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars à la valeur boursière des grandes entreprises technologiques qui investissent le plus dans l'IA.


« Il y a une contradiction dans les préoccupations des investisseurs concernant l'IA », a déclaré Julia Wang, directrice des investissements pour l'Asie du Nord chez Nomura International Wealth Management, à Bloomberg Television. « Ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps ».

Ce changement marque une rupture majeure par rapport au sentiment qui prévalait ces dernières années, lorsque les spéculations selon lesquelles l'IA allait déclencher un boom de productivité transformateur continuaient de faire grimper les cours des actions. (Meta a bondi de près de 450 % entre la fin 2022 et début 2026.) Alors que les actions des Big Tech continuaient de grimper, les craintes liées à l'éclatement d'une bulle n'ont pas freiné la hausse.

Débâcle en bourse : l'industrie de l'IA face à l'heure de vérité ?

La situation a commencé à changer à la fin du mois de janvier 2026, lorsque les rapports financiers de certaines des plus grandes entreprises technologiques ont commencé à effrayer les investisseurs. Ils s'impatientent du fait que les dépenses n'ont pas encore généré de gains proportionnels en matière de revenus. À elles seules, Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet devraient dépenser plus de 600 milliards de dollars en investissements en 2026.

Cela absorbe les flux de trésorerie disponibles et charge les entreprises d'actifs qui se déprécient, modifiant radicalement certaines des caractéristiques qui ont contribué à leur essor au cours de la dernière décennie. « C'est une situation vraiment sans issue », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Amerprise Advisor Services. Les investisseurs pourraient se lasser d'attendre et retirer leurs billes, ce qui provoquera un désastre.

« Les investisseurs se contentaient de dire : « tant que cela se produit dans le futur, je suis d'accord pour que Microsoft, Amazon ou Alphabet dépensent cet argent ». Aujourd'hui, ils veulent savoir plus rapidement quand ils en verront les retombées, et nous n'avons pas de réponse claire à leur donner ».

Depuis que Microsoft et Meta ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre le 28 janvier, les actions de Microsoft et d'Amazon ont chacune chuté de plus de 16 %, Amazon étant enlisée dans sa plus longue série de pertes depuis environ 20 ans. Même Alphabet, la société mère de Google, largement considéré comme le plus grand gagnant de la course à l'IA dans le groupe, a perdu 11 % par rapport à son récent sommet.

L'action Meta a chuté de 13 % depuis une reprise alimentée par les résultats du quatrième trimestre. Au total, près de 1 500 milliards de dollars de valeur boursière combinée ont été effacés du groupe, poussant l'indice Nasdaq 100, fortement orienté vers les technologies, en territoire négatif pour l'année.

Les investisseurs vendent les entreprises les plus exposées à l'IA

Au cours des dix derniers jours, les investisseurs ont provoqué des effondrements rapides d'entreprises dans des secteurs aussi variés que la logistique, l'immobilier, le logiciel, le crédit privé et la gestion de patrimoine. Le déclencheur a été le lancement par Anthropic de nouveaux outils d'automatisation du travail dans divers domaines, de la recherche juridique aux services financiers, provoquant des ventes massives d'actions allant d'Expedia à Salesforce.

Les courtiers d'assurance ont chuté à cause d'un autre programme lié à OpenAI. Un programme développé par la startup Altruist Corp. a porté un coup dur à des gestionnaires de fortune tels que Charles Schwab Corp. et Raymond James Financial inc. Même un communiqué de presse publié par une ancienne société de karaoké dont le chiffre d'affaires trimestriel est inférieur à 2 millions de dollars a fait chuter les actions des entreprises de logistique.

Le marché a déjà connu des débâcles liées à l'IA qui ont ensuite été inversées, comme celle déclenchée par la startup chinoise DeepSeek au début de l'année dernière. Et pour beaucoup, cette vente frénétique semble être une nouvelle réaction excessive, d'autant plus que l'IA, plutôt que de remplacer des entreprises entières, pourrait bien finir par les rendre plus rentables. Cela dit, les promesses en matière de productivité tardent à se concrétiser.

La situation actuelle est bien pire que lors de la bulle des dotcoms

Edward (Ed) Benjamin Zitron, auteur, podcasteur et spécialiste des relations publiques anglais, a rapporté le mois dernier : « la situation actuelle est bien pire que celle qui prévalait lors de la bulle Internet ». De nombreux PDG ont admis qu'ils ne tirent aucun bénéfice des investissements dans l'IA. Au lieu de cela, une gigantesque bulle s'est formée autour de l'IA et son éclatement pourrait effacer des centaines de milliards de dollars d'investissements.

Il a rappelé quelques chiffres clés de la bulle Internet d'il y a vingt ans. Le capital-risque américain a investi 11,49 milliards de dollars (23,08 milliards de dollars actuels) en 1997, 14,27 milliards de dollars (28,21 milliards de dollars actuels) en 1998, 48,3 milliards de dollars (95,50 milliards de dollars actuels) en 1999 et plus de 100 milliards de dollars (197,71 milliards de dollars) en 2000, pour un total de 344,49 milliards de dollars (en dollars actuels).

Ce montant représente seulement 6,174 milliards de dollars de plus que les 338,3 milliards de dollars levés en 2025, dont 40 à 50 % (environ 168 milliards de dollars) ont été investis dans l'IA générative. En 2024, les startups nord-américaines spécialisées dans l'IA ont levé environ 106 milliards de dollars.

À partir de ces données, Edward Zitron explique que la bulle actuelle est en fait « bien pire » que la bulle Internet, parce que les sommes investies sont presque aussi importantes et que lécart entre promesse et réalité économique semble encore plus grand. Selon le New York Times, « 48 % des entreprises de l'ère des dotcoms créées depuis 1996 existaient encore fin 2004, soit plus de quatre ans après le pic atteint par le Nasdaq en mars 2000 ».

Le scepticisme à l'égard de l'IA persiste en raison des risques

Le grand public et certains experts craignent que l'IA n'entraîne des pertes d'emplois massives dans les années à venir. La construction rapide de centres de données suscite également des inquiétudes quant à l'augmentation des factures d'électricité et d'eau des Américains en raison de la hausse de la consommation. Les publicités récentes n'étaient pas les premières...
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 15:25
C'est exactement la même chose que la bulle internet des années 2000, en 100x pires, c'est la chose que les promesses des "voitures autonomes", mais en 100x pires.

Je ne sais pas quelle "juridiction" est compétente en ce domaine, mais que quelques milliardaires fassent exploser l'économie mondial, il doit bien y avoir des responsables a trouver. Non ?

Rien que le vole et le non respect du droit d'auteur devrait suffire pour les mettre à l'ombre, mais cela n'arrivera pas. Ce n'est pas eux qui seront responsables, ni coupables.

Bah, ce sera comme toujours, une minorité va mettre en péril une majorité.

Oui, c'est un cercle vicieux qui se passe.

1./ Si l'IA réussit, il n'y aura plus personne l'utiliser ou plus de consommateurs pour utiliser ce qu'elle produira.
2./ Si l'IA se plante (se serait la moins mauvaise option pour la majorité), des investisseurs vont perdre, et derrière ces investisseurs, il y'a certainement des "fonds de pensions", des "banques", et le dérèglement risque de faire mal.

Privatiser les bénéfices, Mutualiser les pertes, comme lors de la crise des "subprimes" en 2008/2009, c'est (encore) ce qui va se passer.

Enfin, ce n'est que mon petit avis perso, chacun peut se faire son idée.

BàV et Peace & Love.
4  0 
Pierre Louis Chevalier
Avatar de Pierre Louis Chevalier
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 15:55
Le S & P c'est pas l'IA, c'est les valeurs traditionnelles, et comme tu le voie ça plafonne, ça monte plus.

L'IA c'est le NASDAQ, et il commence à plonger sévèrement



La valorisation est bien trop élevée, ça va forcément s'écrouler, brutalement.

Si jamais la baisse atteint 20% , c'est le seuil psychologique, beaucoup vont paniquer et tout vendre d'un coup.
+65% en 5 ans ça veux dire que le NASDAQ peut perdre 65% en quelques jours, voir plus, -80% c'est déjà arrivé dans le passé, c'est toujours comme ça que ça fini.
4  0 
Eric80
Avatar de Eric80
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 17:06
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Tous les médias font ça.
Ils se concentrent sur un 1 jour, ils ne dézooment jamais.
justement, j'estime (peut-être à tord) que les articles de developpez.net sont (ou devraient être) au dessus des media de masse et offrir des articles de meilleure qualité.
D'où nos commentaires.
4  0 
Pierre Louis Chevalier
Avatar de Pierre Louis Chevalier
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 17:09
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Ce qui correspond beaucoup plus à ça :
Regarde bien la fin de la courbe, ici la forme de la courbe ca veux dire vends tout de suite, rien qu'en lisant ta courbe ça veux dire que le Nasdaq doit perdre au moins 60% de sa valeur actuelle, et même avec -60% ça sera toujours largement surévalué,
pour revenir à des fondamentaux normaux (PER etc) il faudrait avoir une baisse de 80%. Beaucoup ont emprunté pour spéculer sur le bitcoin et le NASDAQ, ces gens la devront vendre tout, ça a commencé....

Le Bitcoin vient de s'écrouler et c'est pas fini, ceux qui ont perdu sur le bitcoin vont devoir vendre leurs valeurs du nasdaq pour compenser leurs pertes.
3  0 
MisterMoa
Avatar de MisterMoa
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 16:20
Ha enfin ! La raison humaine ou bien la raison du portefeuille ? Certainement celle du portefeuille.
0  0 
Eric80
Avatar de Eric80
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 17:01
Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
Le S & P c'est pas l'IA, c'est les valeurs traditionnelles, et comme tu le voie ça plafonne, ça monte plus.

L'IA c'est le NASDAQ, et il commence à plonger sévèrement



La valorisation est bien trop élevée, ça va forcément s'écrouler, brutalement.

Si jamais la baisse atteint 20% , c'est le seuil psychologique, beaucoup vont paniquer et tout vendre d'un coup.
+65% en 5 ans ça veux dire que le NASDAQ peut perdre 65% en quelques jours, voir plus, -80% c'est déjà arrivé dans le passé, c'est toujours comme ça que ça fini.
encore faut il relever l'index NASDAQ-100 (NDX: https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NDX) et NON pas l'entreprise qui a derrière (NDAQ Nasdaq Inc, que tu as pris)
comme a dit Ryu2000 aussi, la baisse du NDX est encore quasi insignifiante: -2% depuis le début de l'année, et +11.59% sur 1 an
0  0 
Eric80
Avatar de Eric80
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 15:24
comme je commente à presque chq article sur les baisses boursières, prenez svp un peu de recul et relativisez la chute par rapport à la forte hausse précédente.

Ainsi, plutôt que de parler des baisses depuis par ex le 1er janv (YTD, year to date), on peut prendre l'évolution sur 1 an (1Y). Pour les GAFAM, cela donne
  • Google/Alphabet: -3% YTD, +66% 1Y
  • Amazon: -12% YTD, -12% 1Y
  • Facebook/Meta: -1% YTD, -10% 1Y
  • Apple: -5% YTD, +5% 1Y
  • Microsoft: -15% YTD, -2 1Y
  • nVidia: -3% YTD, +31% 1Y
  • Nasdaq-100: -2% YTD, +12% 1Y


Cela donne une analyse des cours assez différente: Google et nvidia tjs en forme, mais Amazon et Meta moins.

Cela étant, la chute actuelle est plutôt bienvenue vu les sommets spéculatifs des derniers mois.
Cela pourrait aussi ralentir un peu le hype sur l'IA, et aussi peut être calmer les délires de l'industrie des data center qui s'accaparent tout ce qui peut être produit et vendus en RAM et de SSD et causer les hausses délirantes qu'on connait...
2  4 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 15:35
c'est une blague cette article ?

je viens de regarder sur 1ans, le snp500 ou je suis fortement impacté, on est toujours sur une belle hausse.


Les menaces de droits de douane de Trump début 2025 l'on bien plus fait chuté

Mais bon, au moins je vois que mon portefeuille diversifié résiste très bien à cette crise.
1  5 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/02/2026 à 16:08
Citation Envoyé par Eric80 Voir le message
prenez svp un peu de recul
Tous les médias font ça.
Ils se concentrent sur un 1 jour, ils ne dézooment jamais.

Ce n'est pas une exemple réel :
C'est comme avec l'inflation, pendant 20 ans ils vont dire "ah ben ça va l'inflation n'est que de 2%" ce qu'ils ne disent pas c'est que :
x*1.0220 = 1.4859x (donc 49% d'inflation sur 20 ans)

Citation Envoyé par Pierre Louis Chevalier Voir le message
L'IA c'est le NASDAQ
Dans l'image il y a écrit "NASDAQ-100" et c'est autour de 24 732$.

Ce qui correspond beaucoup plus à ça :


Selon l'échelle que tu prends c'est une autre histoire.
C'est comme avec le Yen parfois en zoomant à fond tu peux te dire "Wahou le yen monte à fond" et si tu dézoom c'est autre chose
0  4 
Commenter Signaler un problème
 