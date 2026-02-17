Il y a moins d'un an, la relation entre Anthropic et le Pentagone semblait exemplaire. À l'été 2025, les deux parties signaient un contrat pouvant atteindre 200 millions de dollars, et Claude devenait le premier modèle d'IA frontier à être intégré dans les réseaux classifiés du Département de la Défense américain. Un exploit technique et un signal politique fort : l'administration Biden, puis la transition vers Trump, avaient toutes deux reconnu la supériorité de Claude pour les applications gouvernementales sensibles.
Selon Axios, Claude est aujourd'hui le seul modèle d'IA disponible dans les systèmes classifiés de l'armée américaine, et il se positionne en tête sur de nombreuses applications professionnelles. Huit des dix plus grandes entreprises américaines utilisent déjà Claude dans leurs workflows. Une pénétration commerciale et institutionnelle qui conférait à Anthropic un avantage considérable et qui rend aujourd'hui la rupture d'autant plus compliquée pour les deux camps.
Mais les fissures sont apparues rapidement. Des mois de négociations tendues se sont engagés autour des conditions d'utilisation de Claude : le Pentagone souhaite pouvoir déployer les modèles d'Anthropic pour « toutes les fins légales » (all lawful purposes), une formulation qui recouvre le développement d'armements, la collecte de renseignements et les opérations sur le champ de bataille. Anthropic, pour sa part, maintient deux lignes rouges absolues : l'interdiction d'utiliser ses modèles pour la surveillance de masse des citoyens américains, et l'interdiction de contrôler des armes entièrement autonomes, c'est-à-dire des systèmes capables de tirer sans intervention humaine.
L'opération Maduro : l'étincelle qui a mis le feu aux poudres
La crise a atteint son paroxysme avec une révélation gênante : lors du raid spectaculaire ayant conduit à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro le 3 janvier 2026 l'opération baptisée « Absolute Resolve » le Pentagone a utilisé l'IA Claude d'Anthropic, notamment pour la planification et la conduite de l'opération. L'IA a été déployée via le partenariat d'Anthropic avec la société de logiciels Palantir, elle-même sous-traitante historique du Département de la Défense. L'opération a causé 83 morts et mobilisé des centaines d'aéronefs ainsi que des tirs de missiles.
Selon les sources citées par Axios, un cadre d'Anthropic a pris contact avec un cadre de Palantir pour s'enquérir de l'usage qui avait été fait de Claude lors du raid. Cette démarche a été interprétée par les responsables du Pentagone comme une désapprobation implicite : « Cela a été soulevé d'une manière à suggérer qu'ils pourraient ne pas approuver l'utilisation de leur logiciel, car il y a eu des tirs réels lors de ce raid, des gens ont été blessés », a déclaré le responsable américain.
Anthropic a formellement démenti ce récit. Un porte-parole de la société a indiqué que la compagnie n'avait « pas discuté de l'utilisation de Claude pour des opérations spécifiques avec le Département de la Guerre » et que ses conversations avec le Pentagone se concentraient sur « des questions précises de politique d'utilisation notamment ses lignes rouges concernant les armes entièrement autonomes et la surveillance domestique de masse aucune d'elles n'ayant de lien avec les opérations en cours ».
Qu'importe : le mal était fait. Des sources proches du dossier ont indiqué à Axios que les hauts responsables de la défense étaient frustrés par Anthropic depuis un certain temps et ont « saisi l'opportunité de déclencher un affrontement public ». Autrement dit, la crise n'est pas totalement spontanée : elle a été, au moins en partie, délibérément orchestrée par le Pentagone.
La menace nucléaire : le statut de « risque pour la chaîne d'approvisionnement »
Le 16 février 2026, Axios révèle la nature exacte de la menace brandie par Pete Hegseth, et elle est d'une gravité exceptionnelle. Le secrétaire à la Défense serait « proche » de couper les liens commerciaux avec Anthropic et de désigner l'entreprise comme un « risque pour la chaîne d'approvisionnement » ce qui signifierait que tout sous-traitant souhaitant conserver ses contrats avec le Pentagone devrait couper toute relation avec Anthropic. Un responsable anonyme du Département de la Défense a déclaré sans ambages : « Ce sera un énorme casse-tête à démanteler, et nous allons nous assurer qu'ils paient le prix de nous avoir forcé la main comme ça. »
Cette désignation de « risque pour la chaîne d'approvisionnement » est normalement utilisée pour étiqueter des adversaires étrangers et d'autres acteurs hostiles, plutôt que des entreprises américaines ce qui rend la menace inhabituellement sévère pour une société considérée comme l'une des étoiles montantes de la technologie nationale.
Le Pentagone a également envisagé d'exiger que tous ses fournisseurs et sous-traitants certifient qu'ils n'utilisent aucun modèle Anthropic. Une telle mesure, appliquée dans un secteur où Claude est devenu omniprésent, aurait des répercussions considérables bien au-delà du simple contrat de 200 millions de dollars. Amazon, par exemple l'un des plus grands investisseurs d'Anthropic avec plus de 8 milliards de dollars engagés a vu son cours boursier souffrir de ces révélations.
La valeur stratégique du conflit : Anthropic, seul maître à bord des systèmes classifiés
L'ironie de cette situation tient à un paradoxe central : bien que le Pentagone soit en négociations avec OpenAI, Google et xAI, un responsable de l'administration a concédé que les modèles concurrents « sont simplement en retard » pour les applications gouvernementales spécialisées, ce qui complique sérieusement une transition abrupte.
OpenAI, Google et xAI ont tous accepté ce standard dans les systèmes non classifiés des militaires, et des négociations sont en cours pour les systèmes classifiés. Le Pentagone est confiant qu'ils accepteront le principe de « tout usage légal ». En d'autres termes, Anthropic est le seul récalcitrant mais aussi, pour l'instant, le seul à opérer dans les environnements les plus sensibles.
Le contrat menacé d'annulation ne représente que 200 millions de dollars, une fraction infime du chiffre d'affaires annuel de 14 milliards de dollars d'Anthropic. Ce qui est en jeu n'est donc pas d'abord financier c'est symbolique, politique, et surtout systémique. Si Anthropic cède, elle valide l'idée que n'importe quel acteur de l'IA peut se voir contraint d'abandonner ses garde-fous au nom de la « légalité » telle qu'interprétée unilatéralement par un client gouvernemental. Si elle résiste, elle envoie un signal fort à toute l'industrie, au risque d'être exclue d'un marché militaire en pleine expansion.
Le choc des cultures : l'IA constitutionnelle face à la doctrine militaire
Fondée par les frères Dario et Daniela Amodei anciens directeurs de la recherche chez OpenAI Anthropic a été créée comme une société d'intérêt public et se présente depuis ses débuts comme un laboratoire à la pointe de l'IA « responsable ». Ses modèles Claude sont formés selon une approche dite « d'IA constitutionnelle », avec des règles internes conçues pour rejeter les demandes impliquant des dommages physiques, des violations des droits humains ou une surveillance invasive.
Ces principes ne sont pas de simples slogans marketing. Pour justifier sa prudence, un responsable d'Anthropic a expliqué à Axios que les lois existantes « n'ont en aucune façon rattrapé ce que l'IA peut faire ». Le risque est concret : avec Claude, le Pentagone pourrait analyser en continu l'ensemble des publications sur les réseaux sociaux de chaque Américain, croisées avec des données publiques comme les listes électorales, les permis de port d'arme ou les autorisations de manifestation, pour établir automatiquement des profils de surveillance civile.
Du côté du Pentagone, on ne nie pas les capacités de surveillance de l'IA on argue simplement qu'elles sont « légales ». Le département de la Défense peut déjà collecter d'énormes quantités d'informations sur les individus, des publications sur les réseaux sociaux aux permis de port d'arme, et des experts en vie privée soulignent que l'IA peut démultiplier cette capacité pour cibler des civils. C'est précisément cette zone grise ce que la loi permet aujourd'hui, et ce que l'IA rend techniquement possible demain qu'Anthropic refuse de laisser sans garde-fous.
La politique d'utilisation acceptable d'Anthropic interdit explicitement l'utilisation de Claude pour faciliter des activités violentes, pour le développement d'armes ou pour des activités de surveillance. Ces restrictions ne sont pas levées pour les utilisateurs militaires ou gouvernementaux, sauf si le contrat inclut des garanties spécifiques qu'Anthropic juge adéquates.
Le message envoyé à toute l'industrie
