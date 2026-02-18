La société spécialisé dans la sécurité des IA Snyk dévoile l'AI Security Fabric : un système adaptatif permettant le déploiement d'innovations IA en toute sécurité et offrant une protection continue

En 2024, un rapport de Legit Security, basé sur une enquête menée auprès de plus de 400 professionnels de la sécurité et développeurs de logiciels en Amérique du Nord, révèle que 96 % des professionnels de la sécurité et du développement de logiciels déclarent que leurs entreprises utilisent des solutions basées sur l'IA générative pour créer ou fournir des applications. En outre, le rapport montre que 85 % des développeurs s'inquiètent des risques de sécurité liés au fait de s'appuyer sur la GenAI pour développer des logiciels et 94 % déclarent avoir besoin de moyens plus efficaces pour gérer l'utilisation de l'IA générative dans les efforts de recherche et de développement de leur entreprise.
Dans ce contexte, Snyk, société spécialisée dans la sécurité des IA, dévoile l'AI Security Fabric, une plateforme assurant une défense continue tout au long du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). En unifiant la visibilité, la prévention et la gouvernance, l'AI Security Fabric permet aux entreprises de commercialiser des logiciels basés sur l'IA en toute sécurité et à la vitesse de l'IA.
Aujourd'hui, les développeurs et les concepteurs utilisent non seulement l'IA pour écrire du code et alimenter des applications, mais ils sont également confrontés à une augmentation rapide des cybermenaces liées à l'IA. Ce système aide les entreprises à réduire les risques cumulés sans ralentir l'innovation. L'augmentation de la dette de sécurité, les nouveaux vecteurs d'attaque et le manque de gouvernance dans le développement basé sur l'IA aggravent les risques sur une surface d'attaque en constante expansion. Alors que l'infrastructure IA devient la trame de l'informatique moderne, les entreprises ont besoin d'une trame de sécurité qui assure une protection continue, et non ponctuelle.
La plateforme de sécurité des IA, AI Security Fabric, sert de moteur à cette vision, sécurisant le développement dIA générative dès la création de code mais également les agents et logiciels natifs IA. Elle organise la structure en trois vecteurs unifiés : la base (DevSecOps accéléré par l'IA), l'accélérateur (développement basé sur l'IA) et la frontière (logiciels natifs IA).
Lorsque la création dépasse la vitesse humaine, les risques s'accélèrent également
Le passage au développement basé sur l'IA a bouleversé les modèles de sécurité traditionnels, créant une surface d'attaque fragmentée où convergent les menaces autonomes et les vulnérabilités héritées, ce qui multiplie les risques à la vitesse des machines. Snyk a identifié trois défis que lAI Security adresse :
- Les vulnérabilités apparaissent à un rythme plus rapide : le volume de code explose en raison de l'adoption rapide des pratiques de codage assistées par l'IA. La sécurité doit aller au-delà de l'analyse réactive pour être « sécurisée dès le départ », en stoppant le flux de nouvelles vulnérabilités qui contribuent à l'augmentation des retards en matière de sécurité.
- Le temps nécessaire à l'exploitation des vulnérabilités diminue : selon Gartner, l'IA devrait accélérer l'exploitation des vulnérabilités de 50 % d'ici 20271. Les attaques automatisées ciblant toutes les expositions disponibles, les organisations doivent systématiquement réduire leur dette de sécurité afin de diminuer leur profil de risque.
- L'IA a un effet cumulatif sur les risques : le passage au développement natif de l'IA a déclenché une explosion de modèles non gérés et d'agents autonomes dans les workflows de livraison et dans les logiciels eux-mêmes. Cette « Shadow AI » crée une surface d'attaque fragmentée où le danger ne réside plus seulement dans le code, mais aussi dans l'action de l'IA elle-même. Un agent compromis peut enchaîner de manière autonome de nouvelles menaces avec des vulnérabilités précédemment « mises en veille », ce qui aggrave les risques plus rapidement que les équipes humaines ne peuvent y remédier.
De nouvelles données issues du rapport 2026 State of Agentic AI Adoption de Snyk, qui analyse des informations anonymisées provenant de plus de 500 environnements Evo d'entreprise, révèlent que le « Shadow AI » est beaucoup plus répandu que ne le pensent les organisations. Pour chaque modèle d'IA déployé, les entreprises introduisent généralement près de trois fois plus de composants logiciels cachés, notamment des ensembles de données et des outils tiers. Avec 82 % des outils d'IA provenant de packages externes, les entreprises élargissent sans le savoir une vaste chaîne d'approvisionnement logicielle non surveillée que les outils de sécurité traditionnels ne peuvent ni voir ni contrôler.
Une défense continue sans freiner l'innovation
Pour contrer ces risques cumulés, il est nécessaire de mettre en place une défense efficace et proche des enjeux business. Une récente étude Forrester Total Economic Impact a révélé que les organisations utilisant la plateforme de sécurité Snyk AI Security Platform, le moteur qui alimente l'AI Security Fabric, ont obtenu un retour sur investissement (ROI) de 288 % sur trois ans. En consolidant les outils existants et en accélérant les délais de correction de 60 %, la plateforme a permis à ces organisations de réduire leur dette de sécurité et de rentabiliser leur investissement en moins de six mois.
« Nos clients doivent pouvoir concevoir sans crainte à l'ère de l'IA, mais lorsque la création s'accélère au-delà de la vitesse humaine, le risque devient ingérable », a déclaré Peter McKay, PDG de Snyk. « Les entreprises n'ont pas seulement besoin de la sécurité des applications, elles ont besoin d'une structure de sécurité IA. Snyk est la seule entreprise à offrir les capacités, les conseils et l'innovation visionnaire nécessaires pour tisser cette structure, garantissant ainsi que la confiance est intégrée dans les logiciels dès le premier prompt jusqu'à la production. »
Instaurer la confiance grâce à la plateforme de sécurité Snyk AI
Snyk continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui concrétisent cette vision de l'AI Security Fabric à travers les trois vecteurs unifiés de la plateforme Snyk AI Security :
DevSecOps accéléré par l'IA (stabilisation et réduction de la dette de sécurité) : Snyk aide ses clients à maîtriser les principes fondamentaux, de la visibilité à la gouvernance, afin de garantir la sécurité par défaut de l'ensemble de leur chaîne logistique logicielle.
- Prévention intégrée : Delta Findings fournit des commentaires immédiats sur les nouveaux risques dans l'IDE et les PR, tandis qu'une expérience PR Check améliorée intègre des tests de sécurité dans les workflows Git afin d'empêcher les risques d'entrer dans les référentiels.
- Correction plus rapide : accélère les corrections grâce au regroupement par dépendance (en donnant la priorité aux mises à niveau à fort impact) et à la notation du risque de rupture (pour éviter les perturbations de la compilation), tandis que Snyk Agent Fix permet d'effectuer des réparations par IA en un seul clic dans l'IDE et la demande d'extraction.
- La corrélation DAST et SAST comble le fossé entre les tests dynamiques et statiques, en reliant directement les vulnérabilités d'exécution à la ligne exacte du code source afin de permettre une correction plus efficace.
Sécurisation du développement basé sur l'IA (sécurisation dès la conception dans les agents de codage) : les fonctionnalités de Snyk sont directement intégrées aux assistants de codage IA afin de garantir la sécurité du code généré par l'IA dès sa conception.
- Barrières de sécurité IA étendues : de nouveaux flux de configuration en 60 secondes sont désormais également disponibles pour Gemini CLI et Claude Code.
- Échelle de l'entreprise : les équipes de sécurité peuvent désormais définir et distribuer de manière centralisée des garde-fous afin de garantir des normes de sécurité cohérentes.
- Corrections fluides : les développeurs peuvent déclencher une correction intelligente de bout en bout, de la génération à la demande d'extraction, sans quitter leur flux de travail.
Sécurisation des logiciels natifs IA (gestion des agents, des outils et de l'exécution autonome) : alors que nous entrons dans l'ère des agents et des systèmes non déterministes, Snyk aide les organisations à adopter l'IA en toute sécurité et à gérer l'avenir du développement de l'IA.
- Visibilité du Shadow AI : l'AI-BOM d'Evo s'intègre à l'inventaire des actifs pour détecter automatiquement les modèles et les dépendances. Elle est lancée parallèlement à une nouvelle étude sur les tendances en...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.