WordPress.com lance un assistant IA pour l'édition et la conception, capable d'éditer du contenu, d'ajuster des styles et de générer des images avec des requêtes en langage naturel

WordPress.com lance un assistant IA doté de capacités d'édition, de stylisation et de génération d'images qui fonctionnent avec des commandes en langage naturel. L'assistant ne nécessite pas de commandes précises, ce qui réduit les obstacles pour les utilisateurs non techniciens qui souhaitent tirer parti de l'IA dans la création de contenu. Il s'agit d'une intégration majeure de l'IA pour l'une des plus grandes plateformes CMS du web, qui intègre des outils génératifs directement dans le flux de travail de publication. Ce lancement place WordPress.com en concurrence directe avec les nouveaux créateurs de sites web et outils de contenu basés sur l'IA.
WordPress.com est une plateforme de création de sites web pour l'auto-édition, très populaire pour les blogs et autres travaux. Elle appartient et est exploitée par Automattic, Inc. Elle fonctionne sur une version modifiée du logiciel WordPress. Ce site web fournit un hébergement gratuit de blogs pour les utilisateurs enregistrés et est financé par des mises à niveau payantes, des services « VIP » et de la publicité. Bien qu'Automattic fasse partie des nombreuses entreprises qui contribuent au projet WordPress, ni elle ni WordPress.com ne sont affiliées au logiciel/projet WordPress ou à la Fondation WordPress.
Fin janvier 2026, WordPress a annoncé la sortie de la version 1.7 de WordPress Studio, une mise à jour majeure de cette solution gratuite et open source pour le développement local de WordPress sur Mac et Windows. Cette mise à jour se concentre sur des améliorations majeures de l'interface de ligne de commande (CLI). Avec WordPress Studio 1.7, les développeurs peuvent désormais gérer entièrement les sites locaux à partir du terminal. La CLI mise à jour introduit de nouveaux outils puissants pour la gestion des sites de prévisualisation.
Récemment, WordPress.com vient de lancer un assistant IA complet capable d'éditer du contenu, d'ajuster des styles et de générer des images, le tout sans nécessiter de commandes précises. Cette initiative intègre l'IA conversationnelle directement dans le flux de travail de gestion de contenu de millions de propriétaires de sites web, marquant l'une des plus importantes intégrations d'IA dans le domaine des CMS. Selon un rapport, l'assistant gère tout, de l'édition de texte aux ajustements de conception visuelle, ce qui pourrait transformer la façon dont les utilisateurs créent et gèrent leurs sites.
Le moment ne pouvait être plus stratégique. Alors que les créateurs de sites web basés sur l'IA tels que Wix et Squarespace se précipitent pour intégrer l'IA générative, WordPress.com, qui alimente plus de 40 % du web grâce à ses plateformes open source et hébergées, fait un pari audacieux pour empêcher sa base d'utilisateurs massive de se tourner vers de nouveaux concurrents natifs de l'IA.
Ce qui distingue cet assistant, c'est son accessibilité. Les utilisateurs peuvent émettre des requêtes en langage naturel sans se soucier du formatage précis des invites. Vous avez besoin de changer la palette de couleurs de votre site ? Vous souhaitez générer une image hero ? Vous cherchez à améliorer votre article de blog ? L'assistant s'occupe de tout de manière conversationnelle, éliminant ainsi les frictions techniques qui ont empêché de nombreux utilisateurs d'expérimenter les outils d'IA.
Il s'agit d'un changement important pour Automattic, la société à l'origine de WordPress.com. La plateforme est connue depuis longtemps pour sa flexibilité et sa puissance, mais aussi pour sa courbe d'apprentissage. En intégrant un assistant IA directement dans le flux de travail de gestion de contenu, la société parie qu'elle pourra à la fois fidéliser les utilisateurs techniques et attirer la vague croissante de créateurs qui s'attendent à trouver partout des interfaces de type ChatGPT.
L'ensemble des fonctionnalités couvre l'ensemble du processus de création de contenu. Les utilisateurs peuvent demander à l'assistant de modifier un texte existant, d'ajuster la typographie et la mise en page, de modifier les couleurs et de générer des images à partir de zéro. Il s'agit essentiellement de regrouper plusieurs outils d'IA (Jasper pour le contenu, Figma AI pour le design et Midjourney pour les images) dans une seule interface intégrée à l'éditeur WordPress.
Les implications en termes de concurrence sont énormes. Wix a mené une campagne marketing agressive pour son créateur de sites web basé sur l'IA, tandis que Webflow a récemment ajouté des suggestions de conception basées sur l'IA. Squarespace a lancé la génération de contenu par IA l'année dernière. La réponse de WordPress.com est plus complète que toutes les autres, peut-être parce que l'enjeu est plus important : avec des millions de sites existants, l'entreprise ne peut pas se permettre de prendre du retard en matière d'IA.
Il y a également un enjeu plus large ici concernant l'avenir de la gestion de contenu. À mesure que l'IA générative devient la norme, les plateformes qui la rendent la plus accessible sont susceptibles de capter la prochaine vague de créateurs. WordPress.com parie que les interfaces conversationnelles, et non les tableaux de bord complexes ou les marchés de plug-ins, définiront la prochaine génération d'outils CMS.
La capacité de génération d'images est particulièrement intéressante compte tenu des débats actuels sur les licences relatives aux données d'entraînement de l'IA. Bien que WordPress.com n'ait pas révélé quels modèles d'IA alimentent l'assistant, l'entreprise s'est toujours exprimée ouvertement sur les principes de l'open source. La manière dont elle a abordé les données d'entraînement et les licences pourrait devenir un facteur de différenciation à mesure que les créateurs prennent conscience de ces questions.
Pour les millions de petites entreprises, blogueurs et sites de portfolios qui utilisent WordPress.com, ce lancement signifie qu'ils peuvent désormais rivaliser avec les grandes marques qui disposent d'équipes dédiées à la conception et au contenu. Un entrepreneur indépendant peut demander à l'IA de rafraîchir l'apparence de son site pour le lancement d'un produit, de générer des images conformes à l'image de marque ou de peaufiner sa page « À propos », le tout sans quitter l'éditeur.
Cette initiative exerce également une pression sur l'écosystème WordPress au sens large. La plateforme open source WordPress.org, sur laquelle repose WordPress.com, verra probablement les développeurs de plugins se précipiter pour proposer des fonctionnalités d'IA similaires. La différence est qu'Automattic peut intégrer ces fonctionnalités de manière native, tandis que la communauté auto-hébergée dépend de plugins tiers qui ne fonctionnent pas toujours bien ensemble.
Le lancement de l'assistant IA de WordPress.com représente plus qu'un simple ajout de fonctionnalité : il s'agit d'une refonte fondamentale de la manière dont des millions d'utilisateurs vont créer et gérer leurs sites web. En rendant accessibles de puissants outils d'IA grâce au langage naturel, la plateforme parie qu'elle peut démocratiser des fonctionnalités qui nécessitaient auparavant une expertise technique ou un budget pour plusieurs abonnements SaaS.
Le véritable test consistera à déterminer si l'assistant tient sa promesse de ne pas nécessiter de commandes précises et s'il peut égaler la qualité des outils d'IA autonomes que les utilisateurs pourraient autrement payer séparément. Pour les concurrents et le marché plus large des CMS, ce lancement est un signal clair que l'intégration de l'IA n'est plus facultative, mais constitue désormais le prix à payer pour entrer sur le marché.
Cette annonce intervient malgré les conflits d'Automattic. En 2024, le PDG d'Automattic, Matt Mullenweg, a notamment déclaré que 159 employés (environ 8,4 % du personnel) ont accepté une indemnité de départ proposée par lentreprise à ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses orientations en ce qui concerne WordPress et sa gestion du conflit avec le fournisseur d'hébergement Web WP Engine. Dans un billet de blog, Mullenweg précise que l'indemnité offre 30 000 dollars ou six mois de salaire, le montant le plus élevé étant retenu, et que les employés qui l'acceptent ne pourront pas être réembauchés par Automattic. La situation a cours dans le cadre du conflit entre le PDG le PDG d'Automattic et WP Engine.
