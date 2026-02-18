La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les dépenses mondiales en infrastructures d'intelligence artificielle (IA) ont atteint un niveau record de 86 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, marquant un cycle d'investissement soutenu alors que les fournisseurs de plateformes augmentent leurs capacités pour les charges de travail de formation et d'inférence, selon l'IDC Worldwide Quarterly Artificial Intelligence Infrastructure Tracker.Les performances record enregistrées au troisième trimestre 2025 marquent le passage des phases pilotes initiales à une expansion pluriannuelle, les dépenses pour l'ensemble de l'année 2025 devant atteindre 334 milliards de dollars et plus de 902 milliards de dollars d'ici 2029. La croissance devrait rester supérieure à 30 % par an jusqu'en 2027, avant de se modérer pour s'établir autour de 20 % dans les dernières années de la période de prévision.Ces résultats soulignent le rôle central du calcul accéléré à mesure que les entreprises et les fournisseurs de cloud s'efforcent de prendre en charge des charges de travail IA de plus en plus complexes.IDC définit les types d'IA considérés comme centrés sur l'IA dans les catégories des serveurs et du stockage, y compris les systèmes qui exécutent une ou plusieurs des applications suivantes :- Les plateformes d'IA dédiées au développement d'applications d'IA ; c'est là que se déroule la majeure partie de la formation en IA.- Les applications d'IA dont la fonction principale est d'exécuter des modèles d'IA ; c'est dans cette catégorie que se déroule la majeure partie de l'inférence en IA.- Les applications (traditionnelles) compatibles avec l'IA et dotées de certaines fonctionnalités d'IA.- Les logiciels de développement et de déploiement d'applications d'IA (AD&D) utilisés pour développer des modèles et des applications d'IA.La croissance au troisième trimestre a été stimulée par les investissements massifs des fournisseurs de plateformes IA et des hyperscalers, les catégories de matériel informatique s'étant développées pour répondre aux exigences rigoureuses en matière de données des grands modèles linguistiques (LLM).- Les serveurs ont dominé le marché, représentant 84,0 milliards de dollars (près de 98 %) des dépenses totales liées à l'IA.- Le cloud et les déploiements partagés ont représenté plus de 86 % du marché, reflétant la dépendance du secteur à l'égard d'une infrastructure évolutive.- Le stockage centré sur l'IA a atteint 1,76 milliard de dollars, stimulé par le besoin de référentiels haute performance pour la formation des modèles et les points de contrôle d'inférence.Les serveurs accélérés restent le fondement de l'infrastructure IA. Bien que la croissance annuelle ait ralenti par rapport aux pics enregistrés en 2025, les niveaux de dépenses sont restés élevés, ce qui témoigne d'une demande soutenue plutôt que d'un recul des investissements. Les systèmes x86 et non x86 ont tous deux connu une forte adoption, les plateformes IA ayant adapté leur infrastructure pour répondre aux exigences croissantes en matière de formation et d'inférence.La géographie a joué un rôle majeur dans la forte hausse du troisième trimestre, deux régions menant le paysage mondial des investissements :- Les États-Unis devraient rester le plus grand marché des infrastructures d'IA en 2025, représentant environ 76 % des dépenses mondiales, avec des investissements qui devraient passer de 254 milliards de dollars en 2025 à près de 708 milliards de dollars en 2029. La croissance est tirée par les hyperscalers et les leaders des plateformes d'IA qui développent la capacité des centres de données à grande échelle.- La Chine (RPC) devrait être la deuxième région majeure à connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec des dépenses qui devraient passer de 39,1 milliards de dollars en 2025 à plus de 139 milliards de dollars d'ici 2029, soutenues par des investissements continus dans les plateformes d'IA nationales et les initiatives souveraines en matière d'IA.Commentaire d'un analyste d'IDC», a déclaré Lidice Fernandez, vice-présidente du groupe Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers chez IDC. «Le ralentissement des taux de croissance signifie simplement que le rythme de croissance a ralenti par rapport à la forte augmentation précédente, et non que le marché a cessé de se développer. Les infrastructures d'IA peuvent encore croître, car les hyperscalers et les grandes entreprises sont toujours dans un cycle d'expansion de leurs capacités afin de soutenir la formation en GenAI et, de plus en plus, l'inférence à grande échelle, ce qui favorise la poursuite des dépenses en infrastructures informatiques. Après une année exceptionnelle comme 2025, où les dépenses du marché de l'IA ont plus que doublé, le marché est beaucoup plus important, de sorte que même un taux de croissance en pourcentage plus faible peut encore se traduire par une augmentation considérable des dépenses.Les États-Unis restent en tête des investissements et affichent une croissance à trois chiffres (+109 %) pour le cinquième trimestre consécutif, représentant 75 % des dépenses mondiales. La Chine, deuxième région en termes de taille, a affiché une croissance relativement modeste de 21 %, car elle a connu des difficultés d'approvisionnement en composants en raison des restrictions commerciales mondiales. La croissance de +60 % de l'APeJC au cours du trimestre, qui représente près de 5 % des dépenses mondiales, bénéficie de l'expansion des hyperscalers et des fournisseurs de services régionaux et cloud, ainsi que du partenariat avec NVIDIA et plusieurs fournisseurs de matériel OEM pour répondre aux exigences locales en matière de déploiement de l'IA et de souveraineté des données. L'Europe occidentale, quatrième région en termes de taille, a également connu un trimestre très solide avec une croissance de 62 %, les systèmes basés sur ARM gagnant du terrain, en particulier parmi les hyperscalers, les programmes nationaux d'IA et les grandes...