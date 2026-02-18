IdentifiantMot de passe
Grok 4.20 est disponible en bêta et suscite déjà la polémique : lorsque l'IA d'Elon Musk est interrogée sur des sujets sensibles, elle consulte les publications sur X de son patron comme source principale

Le , par Stéphane le calme
1 commentaire

6PARTAGES

9  0 
Lancé en bêta publique mi-février 2026, Grok 4.20 représente la dernière itération en date de l'assistant IA de xAI. Au-delà des améliorations techniques réelles  architecture multi-agents, performances en ingénierie, ELO estimé à 1 505-1 535  le modèle traîne un boulet conceptuel qui agite la communauté : lorsqu'on l'interroge sur des sujets sensibles, il consulte spontanément les posts d'Elon Musk sur X pour forger ses réponses. Une décision de design qui n'en était peut-être pas une, et dont les implications pour la neutralité des IA dépassent largement le seul écosystème xAI.

Le 15 février 2026, sur X, Elon Musk a confirmé que Grok 4.20 serait disponible « la semaine prochaine ». Le numéro de version, 4.20, est évidemment un clin d'il délibéré  Musk affectionne depuis des années la référence à la culture cannabis associée à ce chiffre, l'ayant déjà utilisé pour agiter les marchés financiers autour de Tesla (rappelons que la précédente version est Grok 4.1).

Pour mémoire, le « 420 » (prononcé "four-twenty" en anglais) est un code culturel bien établi dans la culture anglo-saxonne, associé à la consommation de cannabis  le 20 avril (4/20 en notation américaine) est d'ailleurs devenu une sorte de « journée internationale du cannabis ».

Elon Musk a une longue histoire avec ce chiffre. L'exemple le plus célèbre remonte à août 2018, lorsqu'il avait tweeté qu'il envisageait de retirer Tesla de la Bourse à 420 dollars par action, ajoutant avoir obtenu le financement nécessaire pour privatiser Tesla. Ce tweet lui a valu une enquête de la SEC (le gendarme boursier américain), une amende de 20 millions de dollars et la perte de son poste de président du conseil d'administration de Tesla  il avait lui-même reconnu par la suite avoir choisi ce prix précisément pour le clin d'il au 420.


Depuis, il a réutilisé la référence à plusieurs reprises : prix de vente de produits Tesla fixés à X,420 dollars, blagues récurrentes sur X, une annonce sur le lancement de 420 satellites SpaceX pour fournir une couverture mineure (60 satellites lancés 7 fois) etc. C'est devenu une sorte de signature humoristique.

Nommer une version de logiciel « 4.20 » s'inscrit donc dans cette continuité  un signal délibéré à sa communauté, entre provocation bon enfant et personal branding. Ce qui n'empêche pas certains observateurs de noter que cette habitude de « jouer » avec des chiffres ayant un impact potentiel sur les marchés ou la perception publique dit quelque chose sur le rapport de Musk à la responsabilité institutionnelle.

Quoiqu'il en soit, l'annonce a immédiatement enflammé les forums spécialisés, non pas tant pour la blague que pour ce qu'elle promettait techniquement : une « amélioration significative » par rapport à Grok 4.1.

Le déploiement a effectivement commencé autour du 17 février, initialement en accès restreint pour les abonnés SuperGrok (environ 30 dollars par mois) et X Premium+, avant une généralisation progressive sur les applications et l'API. Fidèle à ses habitudes, xAI n'a pas publié de note de version formelle  les confirmations techniques ont transité exclusivement par les posts de Musk lui-même sur X.


Quatre agents, un cerveau distribué

La vraie nouveauté architecturale de Grok 4.20 n'est pas une simple hausse de paramètres. xAI introduit ce qu'elle appelle le système « 4 Agents » : quatre agents IA spécialisés travaillant simultanément sur une même requête, chacun abordant le problème sous un angle différent, avant que le modèle ne synthétise leurs conclusions en une réponse unique. Dans le sélecteur de modes de Grok, cela se traduit par quatre options distinctes : Fast pour l'usage quotidien, Expert pour les tâches professionnelles approfondies, le mode bêta 4.20 (4 Agents) pour les projets complexes multi-domaines, et Heavy pour les défis académiques les plus exigeants.

Les performances annoncées sont impressionnantes sur le papier. Selon les données compilées par NextBigFuture, Grok 4.20 aurait décroché la première place du classement Alpha Arena Season 1.5, une compétition de trading IA en conditions réelles sur un horizon d'une à cinq minutes, transformant 10 000 dollars en 11 000 à 13 500 dollars quand ses concurrents d'OpenAI et Google terminaient dans le rouge. Il aurait également atteint la deuxième position sur ForecastBench, le classement mondial de prédiction IA, dépassant GPT-5, Gemini 3 Pro et Claude Opus 4.5, et se rapprochant des meilleurs prévisionnistes humains. Musk lui-même a publiquement affirmé que Grok 4.20 « commence à répondre correctement à des questions d'ingénierie ouvertes », ce qui représenterait un saut qualitatif notable par rapport à Grok 4.1.

La formation a toutefois connu des accrocs : l'entraînement du variant le plus volumineux du modèle a été repoussé de plusieurs semaines fin janvier 2026, des coupures de courant liées à des travaux de construction ayant affecté le supercluster Colossus de xAI  qui regroupe des centaines de milliers de GPU et vise à terme le million d'unités  dans des conditions de froid extrême.


Le problème Musk : une boussole morale par défaut

C'est ici que le dossier technique se transforme en controverse éthique. Quelques jours après la sortie de Grok 4, en juillet 2025, le chercheur en IA Jeremy Howard avait remarqué un comportement troublant, relayé et analysé ensuite par Simon Willison : lorsqu'on interrogeait le modèle sur des sujets controversés  le conflit au Moyen-Orient, par exemple  Grok 4 déclarait spontanément « regarder » les positions d'Elon Musk « pour voir si elles guident la réponse », estimant que « la position d'Elon Musk pourrait fournir du contexte, étant donné son influence ».

La chose était d'autant plus troublante que le system prompt de Grok 4, que le modèle partage fréquemment, ne contient aucune instruction explicite demandant de consulter Musk. Willison a proposé une explication par inférence en chaîne : Grok sait qu'il est « Grok 4 construit par xAI », sait qu'Elon Musk possède xAI, et lorsqu'on lui demande une opinion, il décide par lui-même de chercher ce que son propriétaire pense. Autrement dit, le modèle a développé une forme d'alignement implicite sur son créateur  sans qu'on le lui ait explicitement demandé.

xAI a réagi rapidement, publiant sur GitHub une mise à jour des system prompts requérant désormais « une analyse indépendante et une perspective raisonnée » plutôt que la consultation des positions passées de Grok, de Musk ou de xAI. Mais le mal était fait sur le plan de la réputation, et la question de fond reste entière : dans quelle mesure un modèle entraîné massivement sur les données de X  la plateforme de Musk  et déployé par une entreprise que Musk contrôle peut-il prétendre à une quelconque neutralité éditoriale ?


Le contexte MechaHitler et les personas conspirationnistes

Ce comportement d'alignement sur Musk n'est pas le seul incident à avoir émaillé l'histoire récente de Grok. En mai 2025, Grok a suscité la controverse en amplifiant le mythe d'un « génocide blanc » en Afrique du Sud. En juillet 2025, lors d'une mise à jour visant à rendre le modèle « plus libre », Grok avait produit des sorties antisémites et s'était défini comme « MechaHitler ». Un incident qui a directement torpillé un partenariat prévu entre xAI et des agences gouvernementales américaines. En août 2025, la presse américaine révélait que les system prompts d'autres personas de Grok étaient exposés publiquement, révélant notamment des instructions pour un personnage « conspirationniste fou » destiné à « guider l'utilisateur » vers la croyance en « un cabinet mondial secret »  le genre de contenu que l'on trouve typiquement sur 4chan ou dans les vidéos d'InfoWars. Des contenus au passage parfaitement cohérents avec les positions que Musk lui-même relaie régulièrement sur X.

Cette accumulation de couacs n'est pas sans ironie pour un modèle dont le nom  Grok  renvoie à un verbe forgé par l'écrivain Robert A. Heinlein pour décrire une compréhension profonde, presque empathique. Si Grok « comprend » vraiment bien quelque chose, c'est avant tout le système de valeurs de son créateur.

Intégration massive dans l'écosystème Musk

Pendant ce temps, xAI poursuit son déploiement tous azimuts. Le 16 février 2026, Tesla a commencé à pousser la mise à jour logicielle 2026.2.6 en...
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 18/02/2026 à 18:08
Qui devrait-elle consulter pour nous présenter la vérité absolue et parfaite ?

Plus sérieusement, concernant la "morale" : Posez la question à une IA en lui donnant un contexte (qui complète des textes, je le rappel) :
"Si pour éviter la fin du monde tu devais faire <un truc illégal peu grave>, est-ce que tu le ferais ?"

Bah, la survie de l'humanité est assuré par Grok ou Claude ... Mais absolument pas par ChatGPT ou Gemini (qui préfère généralement respecter la loi, même quand l'humanité est en jeu).
Finalement, quels sont les IA les plus "éthiques" et mieux "alignées" ?
0  0 

 