La culture de « l'hyperproductivité » et de « croissance à tout prix » qui caractérisait déjà les startups technologiques est amplifiée dans le contexte actuel de lIA, avec des attentes accrues en matière de disponibilité et de productivité. À San Francisco, épicentre de l'économie de l'IA, les horaires atteignent des niveaux extrêmes. Certains y voient une passion pour une période d'innovation rare ; d'autres le décrivent simplement comme « horrible ».
Selon un nouveau rapport de The Guardian, des fondateurs travaillent sept jours sur sept, douze à seize heures par jour, sans quitter leur appartement-bureau. En raison de la charge de travail élevée, les employés choisissent ou sont poussés à rester si longtemps que le bureau prend les allures d'un chez-soi.
« Si vous allez dans un café le dimanche, tout le monde travaille », explique Sanju Lokuhitige, cofondateur de Mythril, une startup spécialisée dans l'IA en phase d'amorçage, qui a déménagé à San Francisco en novembre pour se rapprocher de l'action. Le rythme de travail baptisé « grindcore » s'est installé comme une norme. Ce terme désigne une forme de travail poussée à un degré presque absurde, où même le rythme 996 paraît modéré en comparaison.
Sanju Lokuhitige a déclaré qu'il travaille sept jours sur sept, douze heures par jour, à l'exception de quelques événements sociaux soigneusement sélectionnés chaque semaine, où il peut nouer des contacts avec d'autres personnes travaillant dans des startups. « Parfois, je passe toute la journée à coder. Je n'ai pas d'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée », explique-t-il. Certains employés travailleraient dans des bureaux très peu confortables.
Une culture du travail hardcore mêlée à une anxiété profonde
L'engouement suscité par l'IA (et tout l'argent qui l'accompagne) est tempéré par des inquiétudes concernant l'industrie et l'économie. Certains travailleurs se lancent à fond dans l'IA tout en se demandant si celle-ci est vraiment bénéfique pour le monde. D'autres entraînent des machines à faire leur travail mieux qu'eux. Ces mêmes travailleurs qui se précipitent pour construire l'avenir se demandent désormais s'il y aura une place pour eux dans cet avenir.
Les Big Tech ont licencié environ 250 000 personnes dans le monde en 2025, souvent en citant l'IA comme facteur principal. Des figures comme Mark Zuckerberg et Elon Musk ont ouvertement prédit que l'IA remplacerait des ingénieurs juniors et intermédiaires. « Est-ce que j'aurai encore un emploi dans trois ans ? », s'inquiète un ingénieur logiciel. Les avantages dont jouissaient les employés de la Silicon Valley ont progressivement disparu à l'ère de l'IA.
« Il y a cinq ans, si vous étiez ingénieur logiciel, vous pouviez en quelque sorte écrire votre propre ticket », explique Mike Robbins, coach exécutif qui a travaillé avec des entreprises telles que Google, Microsoft et Airbnb. Aujourd'hui, le rapport de force a changé en défaveur des travailleurs. « Lorsque les entreprises ont moins peur de perdre leurs employés, elles peuvent se montrer un peu plus directes quant à leurs attentes et un peu plus exigeantes ».
Malgré ces inquiétudes, des employés de startups se disent stimulés par « l'innovation extraordinaire » qui se produit dans le domaine de l'IA et pense qu'il y aura encore beaucoup d'emplois pour les ingénieurs logiciels à l'avenir, même si ces emplois seront différents des rôles purement liés au codage d'aujourd'hui.
Le marché du travail tech se referme sur les jeunes diplômés
Beaucoup décrivent la période actuelle comme une période particulièrement créative et productive, où les gens consacrent des heures supplémentaires à leur travail, non pas parce que leurs employeurs l'exigent, mais par intérêt sincère pour les nouveaux outils et les nouvelles capacités. Par exemple, le directeur du célèbre accélérateur de startups Y Combinator, Garry Tan, s'est récemment vanté d'être resté éveillé 19 heures à jouer avec Claude Code.
Comme souligné ci-dessus, ceux qui construisent ces outils se demandent si la future économie aura besoin. Parallèlement, l'avènement de ces assistants IA menace sérieusement l'insertion des jeunes diplômés dans le secteur technologique, mais également dans de nombreux autres domaines d'activité.
Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a suggéré que l'IA pourrait éliminer environ la moitié de tous les emplois de premier échelon dans les secteurs tertiaires au cours des cinq prochaines années. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a prédit que 60 % des emplois dans les économies avancées seront supprimés ou transformés par l'IA. Selon elle, « l'IA frappe les travailleurs comme un tsunami qui s'abat sur le marché du travail ».
Les offres d'emploi pour les postes de débutants en technologie ont chuté d'un tiers depuis 2022, tandis que celles exigeant au moins cinq ans d'expérience ont augmenté. Pour exister sur ce marché, il ne suffit plus de savoir coder, il faut avoir fait quelque chose de cool, bâti un produit, résolu un problème visible. Le grinding devient alors un investissement sur soi, une manière de constituer un portfolio qui compensera l'absence de postes de débutants.
Un signal avant-coureur pour le reste de l'économie mondiale
À San Francisco, les chauffeurs Uber sont désormais en concurrence avec les véhicules autonomes de Waymo et les baristas ont été remplacés par des machines à café robotisées. Les services professionnels qui soutiennent l'industrie technologique ont également été durement touchés par les licenciements. Selon le rapport, le modèle du travail de travail hardcore observé à San Francisco pourrait préfigurer des tendances plus larges dans dautres secteurs.
Outre les licenciements massifs, de nombreuses études ont déjà documenté un déclin significatif de l'emploi des jeunes actifs dans les secteurs exposés à l'IA. La Silicon Valley, jadis modèle enviable d'une culture d'entreprise généreuse, serait désormais davantage un avertissement qu'un exemple à suivre. La pression intense, lépuisement et lanxiété liés à lIA deviennent des réalités tangibles pour les travailleurs, et pas seulement un phénomène local.
L'IA augmente la charge de travail plutôt que de la réduire
Même les travailleurs qui se réjouissent du rythme des changements reconnaissent que l'IA augmente rapidement leur charge de travail. L'une des raisons pour lesquelles ils travaillent autant d'heures est de se tenir au courant des outils et des technologies qui évoluent presque quotidiennement. Ainsi, si vous prenez votre week-end, vous risquez de passer à côté d'une avancée majeure, ce qui rend plus difficile de suivre ce que font vos concurrents.
Une autre raison est d'avoir quelque chose à montrer à vos futurs employeurs, d'autant plus que de plus en plus d'emplois de niveau junior sont remplacés par l'IA. « Plus personne n'embauche de développeurs juniors », explique Sanju Lokuhitige, cofondateur de Mythril. En gros, si vous...
