Anthropic est une société américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui développe la famille de grands modèles de langage (LLM) Claude. Claude Code, lancé par Anthropic comme une alternative sécurisée à Codex dOpenAI, proposait aux développeurs une interface en ligne de commande pour générer du code, rédiger des tests, comprendre des erreurs. Mais contrairement à Codex CLI, Anthropic a gardé Claude Code propriétaire et obfusqué : le code nest pas librement accessible et son utilisation est soumise à des conditions strictes..
Face aux limitations du CLI officiel dAnthropic, la communauté open source sest mobilisée. Des projets comme OpenCode ont développé des outils alternatifs pour exploiter Claude et dautres modèles dans un environnement unifié. OpenCode est un CLI/TUI open source très populaire qui permet de brancher différents fournisseurs dIA que ce soit Anthropic, OpenAI, Google ou même des modèles locaux pour assister les développeurs dans leur codage.
De même, des bots comme OpenClaw ont vu le jour, offrant des orchestrations dagents IA pour le code. OpenClaw (anciennement Clawdbot et Moltbot) est un agent d'intelligence artificielle (IA) autonome, gratuit et open source, capable d'exécuter des tâches via de grands modèles de langage, en utilisant des plateformes de messagerie comme interface utilisateur principale. OpenClaw a connu un grand succès fin janvier 2026, grâce à sa nature open source et à la popularité virale du projet Moltbook.
Mais en début dannée 2026, plusieurs développeurs abonnés à Claude Code ont constaté une panne soudaine : leur outil préféré, souvent un client open source comme OpenCode ou Clawdbot, ne pouvait plus accéder au modèle Claude. Très vite, la cause est identifiée : Anthropic a verrouillé son API pour empêcher tout usage non autorisé en dehors de son propre environnement. Le message est clair : Claude Code est désormais réservé à Claude Code. Fini les interfaces tierces. Seule lapplication maison est tolérée.
Récemment, Anthropic a mis à jour sa documentation Claude Code afin d'interdire explicitement l'utilisation des jetons OAuth des abonnements Free, Pro ou Max dans tout produit tiers, y compris OpenClaw. Les développeurs doivent désormais utiliser des clés API à la place, et cette mesure pourrait être appliquée sans avertissement préalable. Anthropic a discrètement mis à jour ses documents juridiques et de conformité Claude Code pour y inclure ce paragraphe : « L'utilisation de jetons OAuth obtenus via des comptes Claude Free, Pro ou Max dans tout autre produit, outil ou service, y compris l'Agent SDK, n'est pas autorisée et constitue une violation des conditions d'utilisation grand public. »
La politique mentionne explicitement l'Agent SDK, l'outil propre à Anthropic pour créer des agents IA, comme étant interdit pour les jetons OAuth du plan consommateur. Si le SDK propre à Anthropic n'est pas exempté, les outils tiers ne le sont certainement pas non plus. Les cibles sont évidentes : OpenClaw, Pi Agent et tous les autres frameworks d'agents qui permettent aux utilisateurs de s'authentifier avec leur abonnement Claude existant au lieu de payer des frais API séparés.
Auparavant, la frontière entre « l'utilisation de Claude Code » et « l'utilisation d'outils tiers » était suffisamment ambiguë pour que de nombreux utilisateurs d'OpenClaw s'authentifient via des jetons OAuth provenant de leurs abonnements Max. Le forfait Max à 200 $ par mois offrait un accès quasi illimité à Claude pourquoi ne pas l'intégrer à votre agent personnel ?
Les documents mis à jour établissent une ligne claire : l'authentification OAuth est « destinée exclusivement à Claude Code et Claude.ai ». Tout le reste nécessite des clés API via la console Claude ou un fournisseur de cloud pris en charge. Anthropic se réserve le droit d'appliquer cette règle « sans préavis », ce qui signifie que les comptes pourraient être bannis avant même que les utilisateurs ne sachent que cette règle existe.
Les raisons économiques derrière l'interdiction
Les chiffres expliquent cette politique. Un abonnement Max coûte 200 $ par mois pour une utilisation intensive de Claude. Le prix de l'API pour Claude Opus 4.6 est de 15 $ par million de jetons d'entrée et de 75 $ par million de jetons de sortie. Un agent OpenClaw actif exécutant Opus peut consommer des millions de jetons par jour, ce qui rend un abonnement forfaitaire de 200 $ profondément non rentable pour Anthropic.
Un utilisateur de X l'a clairement exprimé : « Il est assez évident que l'abonnement Claude Max n'est pas viable économiquement. La seule raison de son existence est de promouvoir l'écosystème Anthropic auprès de nouveaux utilisateurs. Ainsi, les personnes qui l'utilisent pour plusieurs comptes ou pour des produits non Anthropic (par exemple OpenClaw) sont exclues. Ce n'est que du business. » Ce ne sont que les affaires. Mais ce sont ces affaires qui poussent les utilisateurs les plus engagés ceux qui créent des agents, ceux qui vantent les capacités de Claude, ceux qui créent l'écosystème vers des concurrents qui pratiquent des prix différents.
Anthropic a développé le modèle que beaucoup considèrent comme le meilleur au monde pour le travail agentique. Claude Opus et Sonnet sont les choix par défaut pour les déploiements OpenClaw sérieux. Et aujourd'hui, Anthropic annonce à l'écosystème qui s'est développé autour de cette capacité : payez les tarifs API ou partez. C'est un schéma familier dans l'économie des plateformes. La plateforme subventionne l'adoption, un écosystème se forme autour de la subvention, puis la plateforme réévalue ses prix et l'écosystème se déorganise. Ce qui est inhabituel ici, c'est la rapidité : Claude Max existe depuis des mois, pas des années, et l'écosystème qu'il a permis de créer n'a que quelques semaines.
La réaction des développeurs
La réponse sur X a été rapide et largement hostile. « Anthropic donne une mauvaise impression ces derniers temps, je pensais qu'ils étaient sympas », a écrit le développeur Flavio Copes. Ce sentiment était largement partagé. Ian Nuttall a souligné l'ouverture concurrentielle : « L'équipe Codex doit commercialiser dès que possible un modèle de vitesse et de personnalité Sonnet 4.6 ! Si elle le fait, il y aura un nombre considérable de passages de Claude à Codex. »
Gergely Orosz, auteur de The Pragmatic Engineer, a été catégorique : « Le coût de l'API pour Anthropic est beaucoup trop élevé par rapport aux autres acteurs, et donc utiliser l'API n'a aucun sens pour développer sur Claude. Il semble qu'Anthropic se satisfasse de n'avoir pratiquement aucun écosystème autour de Claude. » Le développeur Rhys Sullivan a déjà pris les devants : « À ce stade, je suis complètement passé à 5-3-codex pour la plupart des choses. Les forfaits ChatGPT à 20 $ et 200 $ sont tous deux très intéressants. »
L'interdiction d'OAuth est arrivée en même temps que des informations selon lesquelles Anthropic sévissait contre les utilisateurs possédant plusieurs comptes Max. Le développeur Dwayne a publié : « Ils s'en prennent désormais aux personnes qui possèdent plusieurs comptes Max payants. Vous payez le prix fort, plusieurs fois, et ils vous traitent comme un criminel. » Ed Zitron a rapporté avoir entendu des détenteurs de comptes Enterprise Max dire qu'Anthropic les faisait passer à la facturation API. La tendance est claire : Anthropic comble toutes les lacunes qui permettent aux gros utilisateurs d'accéder à Claude à un prix forfaitaire.
Reste à voir si cela accélérera le passage à Codex d'OpenAI, aux modèles open source ou simplement au paiement à contrecur des API. Mais le message d'Anthropic est sans ambiguïté : le Claude avec lequel vous construisez n'est pas le Claude auquel vous vous abonnez. Ce sont des produits différents, à des prix différents, avec des règles différentes. Si vous utilisez OpenClaw avec un jeton OAuth Claude d'un forfait Free, Pro ou Max, deux options s'offrent à vous :
1. Passer aux clés API. Créez un compte sur la console Claude, ajoutez un mode de paiement et utilisez l'authentification par clé API. Vous paierez par jeton, ce qui, pour Opus 4.6, est nettement plus cher qu'un abonnement Max pour une utilisation intensive.
2. Changer de modèle. OpenClaw prend en charge tous les principaux fournisseurs de modèles. OpenAI, Google, Mistral, les modèles locaux via Ollama : le cadre est conçu pour être indépendant du modèle. La dernière version d'OpenClaw a même ajouté la prise en charge de Sonnet 4.6 avec une compatibilité ascendante.
Ce changement vient confirmer la situation d'OpenClaw face à Anthropic. Mais Après qu'Anthropic ait bloqué...
