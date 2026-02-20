Google annonce le modèle d'IA Gemini 3.1 Pro pour la résolution de problèmes complexes, avec un score ARC-AGI-2 de 77,1 %, soit plus du double des performances de raisonnement du modèle 3 Pro

Google a lancé Gemini 3.1 Pro, une mise à jour importante de son modèle d'IA phare axé sur un raisonnement plus précis et une meilleure gestion des tâches complexes en plusieurs étapes. Il s'agit de la toute première mise à jour .1 de Google, les cycles précédents utilisant .5 comme mise à jour semestrielle. Le nom indique une mise à niveau ciblée de l'intelligence plutôt qu'une extension générale des fonctionnalités. Gemini 3.1 Pro obtient un score de 77,1 % sur ARC-AGI-2, un benchmark qui teste le raisonnement abstrait sur des modèles logiques entièrement nouveaux. C'est plus du double du score de Gemini 3 Pro, ce qui représente un bond significatif.
Gemini, anciennement Bard, est un assistant conversationnel développé par l'entreprise Google. Pour générer du texte, il se base sur une famille de grands modèles de langage également appelée Gemini, introduite au public le 7 décembre 2023. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles se déclinent en trois tailles : nano, pro et ultra[2]. Gemini peut comprendre et interagir avec l'audio et la vidéo, et générer du texte, du code, des traductions. Il peut produire plusieurs types de contenu créatif (images, dessins, sons, musique, vidéos ).
Récemment, Google a lancé Gemini 3.1 Pro, une mise à jour importante de son modèle d'IA phare axé sur un raisonnement plus précis et une meilleure gestion des tâches complexes en plusieurs étapes. Le modèle est déployé aujourd'hui sur l'application Gemini, NotebookLM et les plateformes de développement, notamment Google AI Studio, Vertex AI et Antigravity. Il s'agit de la toute première mise à jour .1 de Google, les cycles précédents utilisant .5 comme mise à jour semestrielle. Le nom indique une mise à niveau ciblée de l'intelligence plutôt qu'une extension générale des fonctionnalités.
Fondamentalement, 3.1 Pro met à la disposition d'un public beaucoup plus large le moteur de raisonnement avancé introduit la semaine dernière dans Gemini 3 Deep Think. Google décrit ce modèle comme étant conçu pour les situations où « une réponse simple ne suffit pas ». En pratique, cela signifie qu'il permet de synthétiser de grands ensembles de données en une seule vue, de générer des SVG animés directement à partir d'une invite de texte ou de traiter des problèmes techniques et scientifiques complexes. La fonctionnalité SVG animé en est un bon exemple : les résultats sont générés en code pur plutôt qu'en pixels, ce qui signifie qu'ils restent nets à n'importe quelle échelle et que leur taille de fichier est minime par rapport à celle des vidéos traditionnelles.
La comparaison entre Google Gemini 3.1 Pro, OpenAI GPT et Anthropic Claude est également intéressante. Le chiffre phare est un score de 77,1 % sur ARC-AGI-2, un benchmark qui teste le raisonnement abstrait sur des modèles logiques entièrement nouveaux. C'est plus du double du score de Gemini 3 Pro, ce qui représente un bond significatif. Par ailleurs, 3.1 Pro obtient un score de 94,3 % sur GPQA Diamond (connaissances scientifiques), 80,6 % sur SWE-Bench Verified (codage agentique) et 85,9 % sur BrowseComp (recherche agentique). Sur LiveCodeBench Pro, qui évalue la compétitivité en matière de codage, il obtient un score de 2887, nettement supérieur à celui de ses concurrents.
Gemini 3.1 Pro est lancé en avant-première pendant que Google valide ses performances, en particulier en ce qui concerne les flux de travail agentique. Les consommateurs peuvent y accéder via l'application Gemini et NotebookLM, avec des limites d'utilisation plus élevées pour les abonnés Google AI Pro et Ultra. Les développeurs y ont accès via l'API Gemini dans Google AI Studio, Gemini CLI, Antigravity, Vertex AI, Gemini Enterprise et Android Studio. La disponibilité générale est prévue prochainement.
Cette annonce marque un changement de rythme dans lévolution de Gemini. Pendant une grande partie de lannée 2023, Google a souffert dune image de poursuivant. Larrivée rapide de modèles conversationnels très populaires a donné limpression que le géant de Mountain View avait perdu linitiative. En outre, les premiers produits IA lancés n'ont pas connu le succès attendu. En réaction, Google a avancé à un rythme plus feutré, la firme a progressivement déployé un modèle plus cohérent, mieux intégré et techniquement plus ambitieux.
En novembre 2025, Google a annoncé Gemini 3, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5, une mise à jour qui, selon de nombreux acteurs du monde technologique, a permis à l'entreprise de dépasser le GPT-5 d'OpenAI. Le modèle d'image Nano Banana Pro AI de Google a également connu un grand succès. Le groupe semble aujourdhui récolter les fruits dune stratégie plus structurelle que narrative. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaît de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA. C'est en tout cas l'avis de certains spécialistes comme Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ».
Voici l'annonce de Google Gemini 3.1 Pro :
Gemini 3.1 Pro : un modèle plus intelligent pour vos tâches les plus complexes
La semaine dernière, nous avons publié une mise à jour majeure de Gemini 3 Deep Think afin de relever les défis actuels dans les domaines de la science, de la recherche et de l'ingénierie. Aujourd'hui, nous publions la version améliorée de l'intelligence artificielle qui rend ces avancées possibles : Gemini 3.1 Pro. Nous intégrons la version 3.1 Pro à l'ensemble de nos produits grand public et destinés aux développeurs afin de vous faire bénéficier de ces progrès en matière d'intelligence artificielle dans vos applications quotidiennes.
À partir d'aujourd'hui, 3.1 Pro est déployé :
- Pour les développeurs en avant-première via l'API Gemini dans Google AI Studio, Gemini CLI, notre plateforme de développement agentique Google Antigravity et Android Studio.
- Pour les entreprises dans Vertex AI et Gemini Enterprise.
- Pour les consommateurs via l'application Gemini et NotebookLM.
S'appuyant sur la série Gemini 3, 3.1 Pro représente une avancée en matière de raisonnement de base. La version 3.1 Pro est une base de référence plus intelligente et plus performante pour la résolution de problèmes complexes. Cela se reflète dans nos progrès réalisés lors de tests rigoureux. Sur ARC-AGI-2, un test qui évalue la capacité d'un modèle à résoudre des schémas logiques entièrement nouveaux, la version 3.1 Pro a obtenu un score vérifié de 77,1 %. Cela représente plus du double des performances de raisonnement de la version 3 Pro.
Intelligence appliquée
3.1 Pro est conçu pour les tâches où une réponse simple ne suffit pas, en utilisant un raisonnement avancé et en le rendant utile pour vos défis les plus difficiles. Cette intelligence améliorée peut vous aider dans des applications pratiques, que vous recherchiez une explication claire et visuelle d'un sujet complexe, un moyen de synthétiser des données en une seule vue ou de donner vie à un projet créatif.
Prochaines étapes
Depuis la sortie de Gemini 3 Pro en novembre, vos commentaires et le rythme des progrès ont permis ces améliorations rapides. Nous lançons aujourd'hui la version préliminaire de 3.1 Pro afin de valider ces mises à jour et de continuer à apporter des améliorations dans des domaines tels que les workflows ambitieux, avant de le rendre accessible à tous prochainement.
À partir d'aujourd'hui, Gemini 3.1 Pro dans l'application Gemini est déployé avec des limites plus élevées pour les utilisateurs disposant des forfaits Google AI Pro et Ultra. La version 3.1 Pro est également disponible sur NotebookLM, exclusivement pour les utilisateurs Pro et Ultra. Les développeurs et les entreprises peuvent désormais accéder à la version 3.1 Pro en avant-première dans l'API Gemini via AI Studio, Antigravity, Vertex AI, Gemini Enterprise, Gemini CLI et Android Studio.
Nous sommes impatients de voir ce que vous allez créer et découvrir grâce à cette version.
Source : Google
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Google annonce une mise à jour de son modèle d'IA Gemini 3 Deep Think afin qu'il puisse traiter des problèmes complexes du monde réel, il aurait atteint un score sans précédent de 84,6 % sur ARC-AGI-2
OpenAI publie GPT-5.2 après une alerte de type « code rouge » déclenchée par Google. L'entreprise affirme que son nouveau modèle d'IA surpasse Gemini et égale les humains sur 70 % des tâches professionnelles
Le dernier modèle Anthropic, Claude Sonnet 4.6, apporte des améliorations en matière de codage, d'utilisation de l'ordinateur, de raisonnement dans un contexte étendu et de planification d'agents
Vous avez lu gratuitement 902 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.